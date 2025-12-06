Phillip Butters renuncia a Avanza País y pone fin a su candidatura: José Williams es la primera opción para reemplazarlo

José Williams es la primera opción para el candidato presidencial de Avanza País

Phillip Butters. El periodista envió una carta notarial al partido Avanza País en la que oficializó su renuncia. Según explicó, su decisión respondió a la falta de organización y control dentro de la Se cayó la candidatura presidencial de. El periodista envió una carta notarial al partidoen la que oficializó su renuncia. Según explicó, su decisión respondió a la falta de organización y control dentro de la agrupación política.

“Considero que el Perú requiere una opción sólida, y no se han logrado implementar temas mínimos de organización, control, financiamiento y desarrollo político necesarios para asumir una responsabilidad de esa naturaleza”, escribió en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

La salida de Butters, a pocos meses del inicio de las Elecciones Generales 2026, complica las aspiraciones del partido del tren para llegar a la presidencia o, al menos, obtener una representación relevante en el Congreso.

¿Quién será el reemplazo de Phillip Butters?

La respuesta de Avanza País no tardó. Mediante un comunicado, el partido informó que aceptó la renuncia de Butters y que, pese a ello, continuará en la contienda electoral de 2026 con una fórmula presidencial completa.

La agrupación también adelantó que, tras las elecciones internas que se celebrarán este domingo 7 de diciembre, darán a conocer el nombre del nuevo candidato.

En declaraciones a RPP Noticias, el presidente del partido, Aldo Borrero, anunció que la primera opción para ocupar el lugar dejado por Phillip Butters es el actual congresista José Williams.

“Definitivamente, la primera opción la tiene el general José William Zapata, que es un héroe nacional y que seguramente estaremos oficializando su candidatura en las próximas horas”, declaró.

Pese a las diferencias expuestas por Butters, Borrero le deseó suerte en sus próximos proyectos y añadió que lo considera un amigo.

“Es una lástima que la inclusión del señor Butters en política no haya cuajado y que, bueno, que lo considero un amigo y que espero que en su proyecto personal, prospere”, comentó.

José Williams en el Congreso

José Williams es una de las figuras más representativas dentro del Parlamento. Fue presidente del Congreso en la legislatura 2022-2023. Además, tras la destitución de Dina Boluarte, fue uno de los nombres propuestos para integrar una nueva Mesa Directiva y asumir la Presidencia de manera interina.

De hecho, Williams pudo haber encabezado el Ejecutivo —al menos por 10 días— cuando la entonces mandataria se ausentó para someterse a una operación de nariz. Por sucesión constitucional, él debía encargarse de la Presidencia.

Sin embargo, Boluarte Zegarra no informó al Congreso sobre su ausencia por motivos médicos, por lo que continuó gobernando y reuniéndose con sus ministros de manera virtual. Esta fue una de las faltas que dio pie a una denuncia en su contra.

¿Puno influyó en la sorpresiva salida de Butters?

Uno de los momentos más tensos de la breve campaña de Phillip Butters ocurrió durante su visita a la ciudad de Juliaca, en Puno, de donde tuvo que retirarse escoltado por un fuerte contingente policial ante el rechazo que generó su presencia.

El periodista había sido invitado a una radio local para dar una entrevista, pero cuando los ciudadanos lo escucharon, comenzaron a congregarse en la puerta del local y a protestar. Juliaca, una de las ciudades donde la represión de las fuerzas del orden dejó más de diez víctimas mortales durante los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte, reclamaba su presencia debido a que, en ese entonces, él pidió que “se meta bala” a los manifestantes.

Al ver que su salida era imposible y que los reclamos crecían, Butters se encerró en una oficina de la emisora y solo logró salir escoltado por un oficial de la PNP. A pesar de las medidas tomadas para protegerlo, afuera fue recibido con huevos y piedras. Así fue como subió a un patrullero y se retiró del lugar.