Phillip Butters abandonó precandidatura con Avanza País tras ser cuestionado por el presidente del partido sobre su compromiso político

La renuncia de Butters se produce después de que Aldo Borrero señalara que el comunicador prioriza sus problemas financieros sobre su carrera política. Foto: Composición Infobae Perú

Phillip Butters presentó este 5 de diciembre su renuncia irrevocable a la precandidatura presidencial y a la militancia en Avanza País, solo días después de que Aldo Borrero, presidente del partido, revelara públicamente dudas sobre su postulación y pusiera sobre la mesa los problemas financieros personales del comunicador.

Si bien Butters basó su alejamiento en “la falta de organización, control y rigor mínimo” dentro del partido, la decisión surge a raíz de la exposición mediática de su situación empresarial por parte de la propia dirigencia.

Hasta esa entrevista con El Comercio, la candidatura de Butters seguía en pie. Sin embargo, tras el análisis de Borrero—quien sugirió que el periodista estaba más preocupado por las deudas de su empresa que por la política—, Butters optó por cortar vínculos y responder con dureza, enumerando falencias estructurales en la agrupación. El momento y el tono de su renuncia parecen una respuesta directa a las declaraciones de Borrero, en un contexto donde la confianza y la viabilidad política quedaron totalmente fracturadas.

En la comunicación dirigida al partido, Butters agradeció la invitación, pero justificó su salida en la imposibilidad de seguir en un colectivo que, desde su punto de vista, nunca alcanzó los estándares necesarios. No obstante, el trasfondo es ineludible: la renuncia se produce como reacción a la exhibición pública de su situación económica, marcando así el capítulo final de la tensa relación entre el periodista y la dirigencia de Avanza País.

Carta de renuncia de Phillip Butters a Avanza País.

Aldo Borrero anticipó salida de Butters de campaña electoral

Días antes de la renuncia de Butters, Aldo Borrero, presidente de Avanza País, ya había puesto en duda la precandidatura del comunicador durante una entrevista con El Comercio. Borrero explicó que sería la primera elección presidencial con él a la cabeza, y que el panorama de candidaturas aún no estaba definido.

Al ser preguntado sobre el futuro político de Butters, Borrero fue directo: “El señor Butters también tiene que resolver algunos problemas personales de su empresa. Supongo que está evaluando la posibilidad de si, en última instancia, va a participar o no”. Aclaró incluso que las dificultades de financiamiento eran atribuibles a la empresa de Butters, y no al partido: “Me parece que le falta un poco de financiamiento… No, me refiero a que le ha faltado financiamiento a su empresa, no al partido”.

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País. Foto: Composición Infobae Perú

El presidente del partido insistió en que la aparente indecisión de Butters residía en intereses externos: “Me parece que Butters, a veces, está más preocupado por su negocio que por su devenir político”. Además, afirmó que la organización ya contaba con posibles reemplazos para liderar la fórmula presidencial, nombrando a figuras como Adriana Tudela y José Williams.

Borrero aprovechó el mismo espacio para referirse a otras polémicas internas, incluyendo la precandidatura de César Combina, poniendo en evidencia que el clima dentro del partido estaba lejos de la armonía. Las declaraciones del presidente del partido terminaron por exponer públicamente las desavenencias internas justo antes de la renuncia de Butters.

Phillip Butters arremete contra Avanza País y señala desorden y falencias

En sus mensajes de salida, Phillip Butters argumentó que la organización ofrecía un panorama inviable para competir por la presidencia. Denunció la ausencia de estructura, orden y financiamiento suficientes, y recalcó que la dirigencia era consciente de esas deficiencias desde hace tiempo. “No existe la organización, el control ni el rigor mínimo que el Perú merece para encarar una campaña seria”, reiteró tras formalizar su renuncia.

Phillip Butters, mediante cartas notariales, presentó su renuncia a la militancia de Avanza País, poniendo fin a sus intenciones de ser candidato presidencial. | Facebook / Phillip Butters

Butters señaló además problemas en la selección de candidatos, criticando la incorporación de figuras con antecedentes judiciales o cuestionamientos éticos. Mencionó explícitamente al excongresista César Combina, a quien se refirió como ejemplo de lo que, a su juicio, debería estar excluido de cualquier colectivo político serio. El comunicador también lamentó haber soportado ataques y “exposiciones innecesarias en programas de farándula”, sumando esto a sus razones para apartarse del partido.

El ahora exprecandidato concluyó que la falta de visitas a provincias y la débil articulación con las bases dejaron en evidencia limitaciones profundas. La ruptura con Avanza País, más que el fin de una alianza política, exhibe que tanto la dirigencia como Butters comparten un diagnóstico de crisis, aunque cada uno lo señale desde su propio interés. Internamente desordenado y con liderazgos enfrentados, el partido deberá buscar ahora una nueva estrategia rumbo a 2026.