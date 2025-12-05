Perú

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

El periodista, quien había anunciado su participación en las próximas elecciones, comunicó su retiro de la agrupación en una misiva enviada a su dirigente principal

Phillip Butters presentó su renuncia irrevocable al partido Avanza País mediante una carta notarial dirigida al presidente de la organización, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, a pocos meses del inicio de la campaña para las elecciones generales 2026.

En el documento formal, Butters manifestó: “Sirva la presente carta notarial para informarle mi decisión de renuncia de manera irrevocable a la militancia del partido político Avanza País – Partido de Integración Social que usted dirige”. Además, solicitó que su desvinculación se tramite ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El comunicador expresó su agradecimiento por la invitación recibida tiempo atrás y detalló que su salida responde a motivos políticos y personales, con la finalidad de recuperar su independencia política. En sus palabras: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución, y a su vez recuperar mi independencia política, a fin de continuar con mis labores profesionales ya conocidas”.

Carta de renuncia de Phillip
Carta de renuncia de Phillip Butters a Avanza País.

La decisión de Butters es definitiva y marca su salida de la militancia partidaria justo cuando Avanza País se prepara para una nueva etapa de competencia electoral en 2026. El exintegrante del partido recalcó que su prioridad será enfocarse en sus actividades profesionales, confirmando así el cierre de un ciclo dentro de la agrupación.

La fugaz fórmula presidencial de Butters en Avanza País

Apenas un mes antes de su renuncia, el comunicador oficializó su precandidatura presidencial en Lima, presentando una fórmula integrada por Fernán Altuve-Febres como primer vicepresidente y Karol Paredes como segunda vicepresidenta. Altuve, reconocido jurista y excongresista, junto con Paredes, actual parlamentaria por San Martín, aportaban solidez técnica y política a la lista.

La propuesta de Butters se enfrentaba de manera directa a la encabezada por el excongresista César Combina, quien postulaba junto a Julio Porras e Inés Chacón. La contienda se tornó compleja cuando la dirección de la agrupación comunicó el inicio de un proceso de expulsión contra Combina, a quien acusó de “acciones infraternas y por intentar confundir a la opinión pública”, según la Resolución N°3445-2025/SNO.

El partido alertó a sus bases sobre la supuesta injerencia de simpatizantes ajenos y anunció que solo la fórmula de Butters había sido inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones.

El proceso interno de Avanza
El proceso interno de Avanza País ha quedado marcado por la disputa entre dos postulantes que representan visiones distintas sobre el futuro del partido.

Este escenario profundizó la división interna. Aunque la precandidatura de Combina había recibido luz verde del Tribunal Nacional Electoral, su exclusión formalizó la hegemonía de la lista de Butters en las primarias, alimentando una atmósfera de tensión y rivalidad que desgastó aún más la cohesión dentro del partido.

Noticia en desarrollo.

