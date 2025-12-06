Avanza País acepta la renuncia de Phillip Butters y reafirma que seguirá en carrera en las elecciones generales de 2026

El partido informó que tras las elecciones primarias anunciarán el nombre de su representante para las elecciones generales de 2026. Fuente: Canal N

Avanza País oficializó la aceptación de la renuncia de Phillip Butters a la militancia partidaria y a la candidatura presidencial, abriendo así una nueva etapa para el partido de cara a las elecciones generales de 2026. La decisión, comunicada formalmente por la agrupación, marca el cierre de un capítulo en la interna de Avanza País, y confirma que la organización activará el mecanismo de reemplazo previsto en su fórmula presidencial.

Mediante un comunicado, el partido informó: “Se ha aceptado la renuncia presentada por el señor Phillip Butters, la cual será tramitada conforme a la ley y a las normas electorales vigentes”. Asimismo, la agrupación aseguró que, pese al retiro de Butters, contará con fórmula presidencial completa para los próximos comicios y que el nombre del reemplazante se hará público después de las primarias internas que se celebrarán el 7 de diciembre de 2025.

El mensaje del partido enfatizó que sus integrantes deben mantenerse firmes y activos en campaña. “Nuestro partido tendrá fórmula presidencial completa. En ese sentido, debemos mantenernos firmes y activos en campaña rumbo a las elecciones generales del 12 de abril de 2026”, señaló la organización, reiterando su compromiso de ser “una alternativa democrática y dialogante, orientada a recuperar la autoridad y el respeto a la ley, así como a impulsar un gobierno que reactive económicamente al Perú en beneficio de todos los peruanos”.

Avanza País confirma aceptación de la renuncia de Phillip Butters a la militancia y candidatura presidencial, y ratifica continuidad en el proceso electoral 2026. Foto: Composición Infobae Perú

Entre los alcances del comunicado, Avanza País subrayó su defensa de una “economía abierta, estable y promotora de la inversión privada, orientada a generar empleo formal, crecimiento sostenible y mejores oportunidades para las familias peruanas”. Sobre la posible sucesión en la fórmula presidencial, el presidente del partido, Aldo Borrero, adelantó que figuras como Adriana Tudela y José Williams figuran entre los posibles reemplazos que serán evaluados tras las internas.

La resolución del retiro de Butters generó un llamado inmediato a la unidad. “Se comunica a los coordinadores regionales, así como a los candidatos a diputados, senadores y parlamentarios andinos, que nuestro partido tendrá fórmula presidencial completa”, advirtió el partido, instando a sus bases a mantener el ritmo electoral y a fortalecer la cohesión interna.

César Combina acusa a Phillip Butters de intentar destruir Avanza País

La salida de Phillip Butters provocó reacciones inmediatas dentro de Avanza País, especialmente de su principal rival en la interna, César Combina. A través de su cuenta en X, Combina manifestó: “La renuncia al partido de Phillip Butters es algo que advertimos: Él quería tumbarse Avanza País. Hoy llegó el momento para salvar el partido, espero que la dirigencia de Avanza País y el señor José Williams Zapata convoquen a un diálogo interno amplio para promover la unidad”.

El proceso interno de Avanza País ha quedado marcado por la disputa entre dos postulantes que representan visiones distintas sobre el futuro del partido.

Combina exhortó a recomponer al partido luego de la salida de Butters: “Ahora toca reparar el daño generado por Butters: Diálogo, Unidad y Trabajo”. El dirigente hizo hincapié en la necesidad de consolidar las bases y dar vuelta a la página ante la inestabilidad interna generada por los recientes episodios.

En una crítica directa al exprecandidato, señaló: “Lo dije desde un inicio y se confirmó. Desde que empezamos la pre-candidatura sabíamos que era una lucha de David contra Goliat. Ahora ya sabemos cómo terminó la historia”. Estas declaraciones evidencian la profundidad de los desacuerdos internos y el desafío que enfrenta la agrupación para recuperar cohesión.

Phillip Butters oficializa su renuncia y denuncia falta de organización

Phillip Butters formalizó su renuncia irrevocable al partido Avanza País y a la precandidatura presidencial el 5 de diciembre, en una carta remitida a Aldo Borrero, presidente de la organización. En el documento, Butters agradeció la invitación para sumarse al partido, pero argumentó su alejamiento por motivos personales y políticos.

“He de alejarme de su institución, y a su vez recuperar mi independencia política, a fin de continuar con mis labores profesionales ya conocidas”, expresó Butters, quien solicitó la tramitación de su desvinculación ante el Registro de Organizaciones Políticas.

Phillip Butters, mediante cartas notariales, presentó su renuncia a la militancia de Avanza País, poniendo fin a sus intenciones de ser candidato presidencial. | Facebook / Phillip Butters

A través de sus redes sociales, el comunicador cuestionó duramente la gestión del partido y explicó: “He tomado la decisión de declinar mi precandidatura presidencial en Avanza País. No existe la organización, el control ni el rigor mínimo que el Perú merece para encarar una campaña seria”. Expresó también que el país requiere una opción política sólida y criticó “la ausencia de organización, control, financiamiento y desarrollo político” en la agrupación.

En un video publicado en Facebook, Butters profundizó sobre sus razones, aludiendo a una “falta de estructura, organización, orden, disciplina y financiamiento” dentro del partido, situaciones que comunicó a la dirigencia a través de cartas notariales.

Además, denunció problemas en la selección de candidatos y la incorporación de personas con antecedentes cuestionables, explicando que esas falencias le hicieron imposible continuar. “Por ser una persona seria, yo no puedo embarcarme en una situación que no tengo cómo controlar”, subrayó, dando por finalizado así su ciclo en Avanza País.