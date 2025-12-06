Bajas temperaturas dañan cultivos en la sierra peruana: papa, maíz, olluco y otros sembríos

Foto: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que las bajas temperaturas registradas durante la madrugada del 5 de diciembre han causado daños en cultivos de la sierra peruana, especialmente en los departamentos de Huánuco y Junín.

De acuerdo con el monitoreo agrometeorológico oficial, sembríos clave como papa, maíz y olluco resultaron perjudicados, panorama que se suma al alerta emitido por la posible persistencia del frío en los próximos días.

Asimismo, existen nuevas advertencias para múltiples departamentos ante el incremento de heladas y ráfagas de viento que continuarían hasta el 8 de diciembre.

La pérdida reciente se concentra en más de 120 hectáreas de cultivos afectados en zonas agrícolas de Huánuco, según el COER-Huánuco. Comunidades en distritos como Cushi, Matihuaca, Chuquis y Cayna ya registraron incrementos de casos de daño foliar y pérdida de turgencia en las plantas.

En Junín, los reportes incluyen localidades de Sicaya, Jauja, Ingenio, Paccha y Pamparca, donde el impacto negativo en los sembríos de la actual campaña agrícola 2025-2026 es motivo de seguimiento por parte de autoridades e instituciones técnicas.

Bajas temperaturas continuarían impactando los cultivos en la sierra. Foto: Andina

Extensión del riesgo

El Senamhi advirtió que las condiciones climáticas se mantendrán variables en las próximas jornadas. Se pronostica un marcado descenso de la temperatura nocturna desde el 6 hasta el 8 de diciembre, periodo en el que las mínimas podrían alcanzar -10°C en áreas altoandinas del sur y -6°C en la zona centro. Para regiones ubicadas por encima de los 2.500 metros en el norte, los termómetros marcarán alrededor de los 2°C.

El fenómeno involucra también ráfagas de viento que podrían superar los 45 km/h, acompañadas de cielos despejados y una mayor amplitud térmica entre el día y la noche.

Según el Senamhi, los departamentos bajo posible afectación incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

El escenario meteorológico obliga a una respuesta tanto del sector agrícola como pecuario. Se recomienda realizar riegos nocturnos y en la madrugada, así como el uso de abonos foliares ricos en nitrógeno y potasio para plantas pequeñas, y fósforo para especies más desarrolladas.

En el ámbito ganadero, la sugerencia de las autoridades es garantizar cobertizos, forraje suficiente y suplementos vitamínicos a animales gestantes o débiles.

Medidas de prevención

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a familias y comunidades a fortalecer acciones de protección tanto en campos como en hogares.

La guía oficial resalta evitar la exposición prolongada a cambios bruscos de clima, abrigarse adecuadamente usando chompas, guantes y gorros, y priorizar el cuidado de la salud en menores y adultos mayores. En caso de síntomas respiratorios, se insta a acudir oportunamente a los centros de salud.

La combinación de heladas, viento fuerte y escasa nubosidad no solo amenaza los rendimientos agrícolas, sino que también puede comprometer la seguridad de comunidades vulnerables. Las autoridades exhortan a consumir bebidas calientes y alimentos energéticos, además de resguardar el agua potable y los víveres en zonas de riesgo.

El monitoreo sobre el terreno permitirá evaluar la magnitud de los daños y adoptar nuevas medidas, especialmente en tiempo real.