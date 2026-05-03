Perú

¿Lima estará hoy más fría? Senamhi pronostica la temperatura mínima para este 3 de mayo

La institución recomendó a los residentes de Lima y Callao considerar estas condiciones para la planificación de actividades al aire libre. El reporte sigue detallando temperaturas y variaciones para los próximos días

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La inusual lluvia de verano sorprendió a distritos como Miraflores, Santiago de Surco y La Molina, alterando la rutina en Lima Metropolitana.
La institución recomendó a los residentes de Lima y Callao considerar estas condiciones para la planificación de actividades al aire libre.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el clima en Lima presenta hoy domingo 3 de mayo condiciones diferenciadas entre la zona este y oeste.

Para Lima Este, se prevé una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 17 °C, mientras que Lima Oeste y Callao registrarán una máxima de 24 °C y una mínima de 19 °C. La entidad precisó que la jornada comienza con cielo nublado en ambos sectores.

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Según el pronóstico de Senamhi, en Lima Este el cielo nublado de la mañana dará paso a nubes dispersas hacia el mediodía, seguido de un cielo parcialmente nublado en la tarde. Se esperan además ráfagas de viento durante el atardecer. Para Lima Oeste y Callao, el reporte señala que el cielo nublado inicial variará hacia nubes parciales cerca del mediodía.

Según el pronóstico de Senamhi, en Lima Este el cielo nublado de la mañana dará paso a nubes dispersas hacia el mediodía, seguido de un cielo parcialmente nublado en la tarde.
Según el pronóstico de Senamhi, en Lima Este el cielo nublado de la mañana dará paso a nubes dispersas hacia el mediodía, seguido de un cielo parcialmente nublado en la tarde.

La institución recomendó a los residentes de Lima y Callao considerar estas condiciones para la planificación de actividades al aire libre.

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El reporte de Senamhi sigue detallando temperaturas y variaciones de nubosidad para los próximos días, pero el enfoque para este domingo se mantiene en la transición desde cielo nublado hasta intervalos de sol, especialmente en la zona oeste de la ciudad.

Tipo de clima

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima
Se esperan además ráfagas de viento durante el atardecer en Lima. (Andina)

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Lima este 26 de abril.

El tiempo para este domingo en Lima alcanzará los 22 grados, mientras que la temperatura mínima será de 19 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 9%, con una nubosidad del 88%, durante el día; y del 6%, con una nubosidad del 89%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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