Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’: Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena regresaron al reality

Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’ tras enfrentarse a Renato Rossini Jr. en la gala del 2 de mayo. La noche estuvo marcada por el regreso de Samahara Lobatón y Pati Lorena al reality. YouTube.

La noche del 2 de mayo en ‘La Granja VIP’ estuvo cargada de emociones y sorpresas, con la eliminación de Mark Vito Villanella y el regreso de Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena al reality.

La gala, conducida por Yaco Eskenazi, marcó un punto de inflexión en la recta final de la competencia, dejando a los seguidores del programa expectantes ante la nueva configuración de la casa.

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La salida de Mark Vito no fue bien recibida por el “team reales”, mientras que el regreso de los tres exconcursantes generó reacciones encontradas entre los participantes y la audiencia. El reality promete ahora una dinámica renovada y una competencia aún más reñida.

Mark Vito: despedida y palabras tras la eliminación

Luego de una semana de fuertes tensiones, Mark Vito se enfrentó a Renato Rossini Jr. en la gala de eliminación. El resultado fue adverso para el estadounidense, quien se despidió de la competencia con un mensaje de gratitud y autocrítica:

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“Bueno, a veces uno necesita perder para ganar. Yo me siento ganador, he dado mi todo, he dado la oportunidad a que el público conozca un poco más, con mis virtudes, con mis debilidades. Le agradezco a la audiencia tomarse el tiempo de conocernos. Cierro una puerta, abro otra puerta. Y ahora regreso con mi novia, mi familia, mis dos lindas hijas con muchas ganas”.

La salida de Mark dejó un vacío entre sus seguidores y en el “team reales”, que no esperaba este desenlace. Muchos comentarios en redes sociales lamentaron su eliminación y destacaron su actitud perseverante y sincera dentro del programa.

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Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’: y fue vencido por Renato Rossini Jr. YouTube.

Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena: el regreso más esperado

La gala también estuvo marcada por el regreso de Renato Rossini Jr., quien fue el encargado de vencer a Mark Vito en el duelo final y así asegurar su retorno. El actor no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con sus compañeros y fue recibido entre abrazos y expresiones de sorpresa, especialmente del “team víboras”.

Antes de Renato, Samahara Lobatón y Pati Lorena habían reingresado a la casa tras superar el repechaje, sumando experiencia y nuevas estrategias a la competencia. Sus regresos han generado nuevas expectativas entre los concursantes, ya que ambas cuentan con fuerte presencia en la dinámica grupal y podrían influir en la recta final del reality.

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Samahara Lobatón se salvó de ser eliminada y regresó a 'La Granja Vip Perú'. YouTube.

Emociones y sorpresas en la gala: videollamada y reconocimientos

La noche no solo estuvo marcada por eliminaciones y reingresos. Don Valentín, figura emblemática del reality, ingresó al set y reconoció el buen desempeño de Pablo Heredia como capataz, quien logró que el equipo obtuviera el 70% del presupuesto semanal para alimentos.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la videollamada sorpresa que la producción organizó para Pablo Heredia con sus padres en Argentina. El actor no pudo evitar quebrarse al agradecerles por sus enseñanzas y apoyo, destacando el valor de la familia en momentos clave de la competencia. Durante la llamada, el padre de Pablo también comentó sobre Shirley, calificándola de “mujer temperamental”, lo que generó risas y complicidad en el set.

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Pablo Heredia se contacto con sus padres por videollamada hasta Argen tina en ‘La Granja VIP'. YouTube.

Reacciones del público y expectativa por la recta final

Las redes sociales reflejaron la sorpresa y el debate entre los seguidores del programa. Mientras algunos lamentan la salida de Mark Vito y elogian su honestidad, otros celebran el regreso de Renato, Samahara y Pati, anticipando una competencia más intensa y entretenida.

Con la eliminación de Mark y el retorno de tres figuras clave, ‘La Granja VIP’ entra en su tramo más impredecible. Los próximos episodios prometen más emociones, estrategias renovadas y momentos que definirán quién se consagra como ganador de esta temporada.

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