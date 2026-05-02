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A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ se trasladan hacia la ciudad de Trujillo con la moral elevada, después de sacar adelante un duro duelo en Copa Libertadores. Al frente se ubicará un oponente con sequía de triunfos

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Concha y Cueva, duelo de creativos en Trujillo. - Crédito: Alina Capristán
Concha y Cueva, duelo de creativos en Trujillo. - Crédito: Alina Capristán

Universitario de Deportes dejó atrás la victoria frente a Nacional (U) y ya apunta al Torneo Apertura 2026. El equipo, dirigido por Jorge Araujo, se prepara para enfrentar a Juan Pablo II en Trujillo, con el objetivo de obtener más puntos y mejorar su posición en la tabla acumulada, tras quedar prácticamente fuera de la lucha por el campeonato.

La prioridad ahora en la ‘U’ es sostener la racha positiva que comenzó tras la salida de Javier Rabanal de la dirección técnica. Los jugadores cuentan con poco tiempo para celebrar y ya enfocan su esfuerzo en el siguiente reto del calendario liguero.

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Entretanto, Juan Pablo II atraviesa una sequía de triunfos, acumulando dos empates ante Sport Boys y Comerciantes Unidos, además de una derrota frente a CD Moquegua. Aun así, existe mucha confianza en que la recuperación llegará este fin de semana.

En el último encuentro, Christian Cueva logró un gol frente a los ‘rosados’, lo que renueva su motivación para enfrentar a su clásico rival. Su afición por Alianza Lima añade un elemento especial al próximo partido, donde buscará romper la racha negativa con una victoria.

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Universitario vs Juan Pablo II: a qué hora se enfrentan por la fecha 13° del Torneo Apertura 2026

De acuerdo a la programación oficial, el choque se disputará este domingo 3 de mayo, desde las 13:00 horas de Perú, en el Estadio Mansiche, en Trujillo. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 14:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 15:00 horas

Universitario vs Juan Pablo II: señales de transmisión del partido por la fecha 13° del Torneo Apertura 2026

Los duelo del campeonato podrán verse exclusivamente a través de L1MAX y la aplicación Liga 1 Play, operadas por la FPF junto a 1190 Sports. Las señales están disponibles en DirecTV, Movistar TV, Claro, Win y Best Cable. Los usuarios también pueden acceder mediante plataformas digitales desde celulares, tabletas o computadoras.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura total, transmitiendo en directo cada incidencia y detalle desde el Estadio Mansiche. Así, los aficionados contarán con múltiples opciones para no perderse ningún momento del torneo desde cualquier lugar.

Universitario vs Juan Pablo II: alineaciones probables del lance por la fecha 13° del Torneo Apertura 2026

- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Matías di Benedetto, Anderson Santamaría; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores, Alex Valera.

- Juan Pablo II: Matías Vega; Jorge Toledo, Jean Pierre Fuentes, Aron Sánchez, Fabio Agurto; Nilton Ramírez, Martín Alaniz, Jack Durán, Cristhian Tizón; Christian Cueva, Maxi Juambeltz.

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