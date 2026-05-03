Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

Jefferson Farfán, en su momento, fue el fichaje más caro en la historia del club, con un traspaso de 10 millones de euros. - Crédito: AFP

Schalke 04 ha regresado a la Bundesliga. Después de tres temporadas navegando en la división de honor de Alemania, los ‘reyes azules’ aseguraron su boleto de ascenso a la máxima categoría al superar por la cuota mínima al Fortuna Düsseldorf (1-0) con un solitario gol de Kenan Karaman.

Tras el silbatazo final, el Veltins Arena entró en un estado de éxtasis por la vuelta a la élite toda vez que miles de hinchas festejaron a lo grande el hito. Entre ellos destacó el peruano Jefferson Farfán, quien una vez que se enteró del acontecimiento compartió un mensaje de júbilo.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que presume cerca de cuatro millones de seguidores, la ‘Foquita’ reposteó las celebraciones del plantel ‘minero’ en el vestuario a su historia y añadió un mensaje cargado de felicidad. “Vamos S04. Volvimos por la PTM”, redactó de manera sucinta, pero muy clara.

La 'Foquita' no ha sido indiferente al ascenso de los 'reyes azules' a la Bundesliga. - Crédito: @jefferson_farfan_oficial

Farfán inolvidable

Jefferson Farfán atrajo la atención del Schalke 04 a finales del 2025 cuando disputó la Fase de Grupos de la Champions League con el PSV Eindhoven. En ambos encuentros impresionó a las autoridades por su velocidad, denuedo y voracidad. A partir de ahí hubo un seguimiento exhaustivo.

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No fue hasta el 2008 cuando se fraguó su contratación por una fuerte suma de 10 millones de euros, lo que en aquella época convirtió a la ‘Foquita’ como el fichaje más caro de la historia de los ‘reyes azules’. Y una vez que se unió al plantel no defraudó.

Jefferson Farfán, al día de hoy, es recordado en Schalke 04 por sus hazañas y aportación goleadora por cerca de siete años en la institución. | VIDEO: DLH

Con su estilo de juego explosivo y determinante, se fue ganando el corazón de la fanaticada ‘minera’ hasta el punto de convertirse en uno de los deportistas más queridos de su historia. Gran parte de ese amor surgió por los 53 goles anotados en 228 partidos junto a los dos títulos conseguidos: DFB Pokal y Franz Beckenbauer Supercup.

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Durante su largo periodo defendiendo la camiseta del S04, Jefferson Farfán no solo se constituyó como un líder sobre los demás, también forjó duplas de ataque inolvidables como la compuesta con Klass Jan Huntelaar y Raúl González. La etapa del ‘17’ acabó en el 2015 debido a persistentes problemas de rodilla que lo convirtieron en un residual. Al marcharse, quedó encumbrado en el pedestal como una leyenda.

Jefferson Farfán, histórico del Schalke 04. - Crédito: AP