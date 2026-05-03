Perú

Asesinan a empresario textil cerca a su casa en San Martín de Porres: imágenes muestran a sospechosos minutos antes

El hombre de 55 años fue ultimado tras oponerse a un asalto en las inmediaciones de su domicilio, según reportes policiales que involucran a cinco atacantes captados en video

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Un empresario dedicado al sector textil fue asesinado durante la madrugada en la urbanización San Germán, en el distrito de San Martín de Porres, Lima. Armando Rebolledo, de 55 años, perdió la vida tras ser interceptado por un grupo de desconocidos cuando se encontraba a solo unas cuadras de su domicilio. De acuerdo con el reporte de América Noticias, cámaras de seguridad privadas captaron a los presuntos responsables minutos antes del ataque.

La víctima regresaba de un compromiso familiar cuando fue abordada por al menos cinco sujetos según relataron vecinos. Las imágenes registradas muestran a los individuos merodeando la zona poco antes del crimen. Fuentes policiales indicaron que el móvil principal habría sido el robo de un teléfono celular, ya que los atacantes intentaron despojar a Rebolledo de su dispositivo. Testigos sostienen que la víctima se resistió, y esto habría desencadenado el fatal desenlace.

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Ataque a empresario conmociona a vecinos de San Martín de Porres
Ataque a empresario conmociona a vecinos de San Martín de Porres| América Noticias

No se hallaron casquillos en escena del crimen

Según información del citado medio, no se hallaron casquillos de bala en la escena, lo que llevó a los peritos de criminalística a considerar la hipótesis de que el empresario fue apuñalado. Personal de la comisaría de Conde de Villa se desplazó al lugar de los hechos desde las primeras horas de la mañana para iniciar las diligencias correspondientes. El área permanece acordonada mientras especialistas recopilan pruebas y revisan los registros de las cámaras de vigilancia.

Familiares de Armando Rebolledo acudieron al sitio y optaron por no brindar declaraciones, en medio de un clima de consternación. Según trascendió, la familia esperaba compartir el desayuno con la víctima al regreso de su actividad, lo que acentuó el impacto del hecho en el entorno cercano.

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Empresario textil muere tras resistirse a robo en San Martín de Porres | América Noticias
Empresario textil muere tras resistirse a robo en San Martín de Porres | América Noticias

Durante la misma madrugada, se reportaron otros dos homicidios en la capital, uno en el distrito de Rímac y otro en San Martín de Porres.

En el Rímac, una balacera registrada en un local de asociación policial en el distrito dejó una persona fallecida y otra herida durante una celebración de cumpleaños. La Policía investiga las circunstancias y el móvil del ataque armado.

El hecho ocurrió cuando un grupo de personas participaba en una reunión social, momento en el que sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los asistentes. Tras los disparos, el responsable o los responsables se dieron a la fuga, mientras que las víctimas fueron atendidas por personal de emergencia. Los agentes recabaron testimonios y revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores y esclarecer el motivo del atentado.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la línea de emergencia 105 para atender denuncias sobre hechos delictivos, situaciones de violencia o cualquier incidente que requiera la intervención policial.
  • El Serenazgo, servicio municipal de seguridad ciudadana, opera a través de patrullas móviles y bases distritales. Su labor principal consiste en la prevención del delito, el resguardo de espacios públicos y la atención rápida ante situaciones de riesgo.
  • El SAMU ofrece atención prehospitalaria gratuita las 24 horas mediante la línea 106. Este servicio de salud brinda respuesta inmediata en casos de emergencia médica, accidentes y situaciones de riesgo vital, enviando ambulancias con personal especializado para estabilizar a los pacientes y trasladarlos a centros asistenciales cuando sea necesario.

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