Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija: “No pierdo la fe de que algún día me diga mamá”

La cantante de cumbia se refirió a la condición de su pequeña que reveló hace poco y aseguró que seguirá luchando en busca de mejora para ella | América TV

La cantante de cumbia Pamela Franco mostró su lado más vulnerable durante su reciente participación en el programa de Ernesto Pimentel, ‘Sábado Súper Star’. Allí, la artista habló abiertamente sobre la condición médica de su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez, y compartió el deseo profundo que la acompaña como madre.

“Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque sí se puede”, expresó Franco, quien no pudo contener la emoción en el set televisivo.

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A lo largo de su intervención, Franco relató cómo enfrenta los retos diarios que implica cuidar a una niña con necesidades especiales. “Trato de aprender día a día porque es difícil. Me caigo y me levanto, pero no pierdo la fe y haré todo lo que esté en mis manos para que sea una niña feliz e independiente y que un día me diga mamá, sin que yo se lo pida”, sostuvo la cantante, con la voz quebrada y visiblemente afectada.

Pamela Franco se quiebra en llanto en el escenario mientras recuerda la esperanza de que su hija la llame "mamá", contrastado con una tierna imagen junto a ella sosteniendo flores.

Franco indicó que cada avance, por pequeño que sea, representa una fuente de motivación para seguir esforzándose.

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“Todos los días hay algo nuevo, chiquito, es una alegría que nos llena de mucha fuerza para seguir adelante. Ahora que lo dije, me siento libre, he compartido con muchas mamás que pasan lo mismo”, afirmó.

La cantante explicó que compartir públicamente la situación de su hija le permitió conectar con otras madres que atraviesan circunstancias similares.

La intérprete ya había abordado la condición de su hija en el programa de Andrea Llosa, donde realizó la revelación por primera vez. Aquella declaración generó malestar en Christian Domínguez, padre de la menor, quien mostró su descontento ante la exposición mediática del tema.

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Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez. Captura: Latina TV

Pamela Franco cuestiona el rol de padre de Christian Domínguez

El vínculo entre Pamela Franco y Christian Domínguez se volvió aún más tenso tras la difusión de la condición de su hija. Luego de recibir una carta notarial de Domínguez, en la que se le exigía que se rectificara por declaraciones que él consideró falsas y perjudiciales, Franco se defendió públicamente en el programa ‘Amor y fuego’.

En ese espacio, la cantante negó haber emitido afirmaciones falsas y detalló las dificultades económicas que enfrenta para cubrir las necesidades de la menor. “Yo no sé de dónde dice que tiene plata, pero cuando realmente se necesita, no hay”, expuso Franco, quien aseguró que en momentos críticos relacionados con la salud de su hija debió asumir sola los gastos, ya que la pensión que recibe resulta insuficiente.

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Pamela Franco denuncia públicamente a Christian Domínguez por supuesta falta de apoyo económico y presencia en la vida de su hija con autismo. (Instagram Pamela Franco / Captura de video)

Agregó: “Y bueno, como yo vivo con mi hija, sé todas esas cosas. Alguien que va y ve media hora no sabe esas cosas”.

El testimonio de Pamela Franco no solo evidenció el esfuerzo personal que realiza, sino también la falta de acompañamiento efectivo por parte de Christian Domínguez en la crianza y en el sostenimiento económico de la menor. A pesar de las adversidades, la cantante reiteró su compromiso de buscar el bienestar y la autonomía de su hija, confiando en que los avances continuarán.

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