Perú

Sierra sur registrará temperaturas nocturnas de hasta -6° C, según pronóstico del Senamhi

Indeci recomienda protegerse con ropa adecuada, cubrir rostro y boca, evitar exposiciones bruscas al frío y prestar especial atención a niños y adultos mayores

Se prevén vientos con ráfagas
Se prevén vientos con ráfagas de hasta 45 km/h y escasa nubosidad, junto a un aumento de la temperatura diurna en diversas regiones - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que diversas zonas de la sierra peruana experimentarán un marcado descenso de temperaturas nocturnas entre el 6 y el 8 de diciembre.

Este fenómeno será especialmente intenso en áreas altoandinas del sur y centro del país, donde las mínimas podrían llegar a valores cercanos a -10° C y -6° C, respectivamente. Para las zonas ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar en el norte, se esperan registros cercanos a los 2° C.

Además del frío intenso, el pronóstico meteorológico contempla la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades aproximadas de 45 km/h. Estas condiciones estarán acompañadas de escasa nubosidad y un probable incremento en la temperatura durante el día.

La combinación de temperaturas bajas por la noche y viento, especialmente en las madrugadas, podría afectar la salud, la agricultura y las actividades cotidianas de las poblaciones vulnerables.

Senamhi advierte un descenso significativo
Senamhi advierte un descenso significativo de las temperaturas nocturnas en la sierra peruana entre el 6 y 8 de diciembre, con mínimas extremas en zonas altoandinas del sur y centro - Créditos: Andina.

Los departamentos bajo posible impacto incluyen a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

Las autoridades locales y comunidades ubicadas en estas jurisdicciones deberán permanecer atentas ante el riesgo de heladas y vientos fuertes.

Frente a esta alerta, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda protegerse evitando la exposición a cambios bruscos de temperatura. Se aconseja cubrir cabeza, rostro y boca para reducir el ingreso de aire frío a los pulmones, utilizar prendas adecuadas como chompas, guantes y gorros, así como prestar especial atención a la protección de menores y adultos mayores.

Si se presentan síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Estas condiciones meteorológicas exigen mantener
Estas condiciones meteorológicas exigen mantener la vigilancia y adoptar medidas preventivas para reducir el impacto en la población y las actividades básicas - Créditos: Andina.

Otros consejos incluyen consumir bebidas calientes y alimentos energéticos —frutas, vegetales, azúcar y grasas— para fortalecer el organismo frente al descenso térmico, además de resguardar adecuadamente los víveres y el agua potable.

Senamhi también precisó que el incremento del viento se percibirá en la sierra centro y sur desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de diciembre, con velocidades que podrían bordear los 35 km/h inicialmente y alcanzar ráfagas próximas a los 45 km/h hacia el final del aviso.

Los departamentos con mayor riesgo ante el fenómeno son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno.

Estas condiciones meteorológicas ponen en alerta a la población para tomar precauciones ante el descenso térmico y las ráfagas de viento.

Indeci aconseja abrigarse correctamente, cubrir
Indeci aconseja abrigarse correctamente, cubrir la cabeza, el rostro y la boca, evitar cambios repentinos de temperatura y priorizar los cuidados en menores y personas de la tercera edad - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

  • Supervisa y estudia el comportamiento atmosférico, hidrológico y climatológico en el país.
  • Emite pronósticos diarios del tiempo, alertas meteorológicas y avisos sobre posibles eventos extremos como lluvias, heladas o sequías.
  • Produce información técnica y científica para la gestión de riesgos y la planificación de actividades agrícolas, pesqueras y de infraestructura.
  • Monitorea la calidad del aire y del agua a nivel nacional, contribuyendo a la protección ambiental.
  • Brinda asesoramiento a diversas instituciones y a la ciudadanía para la prevención y reducción del impacto de desastres naturales.
  • Difunde datos meteorológicos, hidrológicos y climáticos a través de informes, boletines y plataformas digitales, garantizando el acceso público a la información relevante.

