Sierra sur registrará temperaturas nocturnas de hasta -6° C, según pronóstico del Senamhi

Se prevén vientos con ráfagas de hasta 45 km/h y escasa nubosidad, junto a un aumento de la temperatura diurna en diversas regiones - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que diversas zonas de la sierra peruana experimentarán un marcado descenso de temperaturas nocturnas entre el 6 y el 8 de diciembre.

Este fenómeno será especialmente intenso en áreas altoandinas del sur y centro del país, donde las mínimas podrían llegar a valores cercanos a -10° C y -6° C, respectivamente. Para las zonas ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar en el norte, se esperan registros cercanos a los 2° C.

Además del frío intenso, el pronóstico meteorológico contempla la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades aproximadas de 45 km/h. Estas condiciones estarán acompañadas de escasa nubosidad y un probable incremento en la temperatura durante el día.

La combinación de temperaturas bajas por la noche y viento, especialmente en las madrugadas, podría afectar la salud, la agricultura y las actividades cotidianas de las poblaciones vulnerables.

Senamhi advierte un descenso significativo de las temperaturas nocturnas en la sierra peruana entre el 6 y 8 de diciembre, con mínimas extremas en zonas altoandinas del sur y centro - Créditos: Andina.

Los departamentos bajo posible impacto incluyen a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

Las autoridades locales y comunidades ubicadas en estas jurisdicciones deberán permanecer atentas ante el riesgo de heladas y vientos fuertes.

Frente a esta alerta, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda protegerse evitando la exposición a cambios bruscos de temperatura. Se aconseja cubrir cabeza, rostro y boca para reducir el ingreso de aire frío a los pulmones, utilizar prendas adecuadas como chompas, guantes y gorros, así como prestar especial atención a la protección de menores y adultos mayores.

Si se presentan síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Estas condiciones meteorológicas exigen mantener la vigilancia y adoptar medidas preventivas para reducir el impacto en la población y las actividades básicas - Créditos: Andina.

Otros consejos incluyen consumir bebidas calientes y alimentos energéticos —frutas, vegetales, azúcar y grasas— para fortalecer el organismo frente al descenso térmico, además de resguardar adecuadamente los víveres y el agua potable.

Senamhi también precisó que el incremento del viento se percibirá en la sierra centro y sur desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de diciembre, con velocidades que podrían bordear los 35 km/h inicialmente y alcanzar ráfagas próximas a los 45 km/h hacia el final del aviso.

Los departamentos con mayor riesgo ante el fenómeno son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno.

Estas condiciones meteorológicas ponen en alerta a la población para tomar precauciones ante el descenso térmico y las ráfagas de viento.

Indeci aconseja abrigarse correctamente, cubrir la cabeza, el rostro y la boca, evitar cambios repentinos de temperatura y priorizar los cuidados en menores y personas de la tercera edad - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Supervisa y estudia el comportamiento atmosférico, hidrológico y climatológico en el país.

Emite pronósticos diarios del tiempo, alertas meteorológicas y avisos sobre posibles eventos extremos como lluvias, heladas o sequías.

Produce información técnica y científica para la gestión de riesgos y la planificación de actividades agrícolas, pesqueras y de infraestructura.

Monitorea la calidad del aire y del agua a nivel nacional, contribuyendo a la protección ambiental.

Brinda asesoramiento a diversas instituciones y a la ciudadanía para la prevención y reducción del impacto de desastres naturales.

Difunde datos meteorológicos, hidrológicos y climáticos a través de informes, boletines y plataformas digitales, garantizando el acceso público a la información relevante.