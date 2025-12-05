Perú

Toda la costa peruana enfrentará noches frías y descensos de temperatura la siguiente semana, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advierte que los departamentos desde Piura hasta Ica experimentarán temperaturas nocturnas inusualmente bajas y mayor sensación de frío en las madrugadas

Noches de Lima serán frías
Noches de Lima serán frías por lo siguientes días. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que entre el sábado 6 y el miércoles 10 de diciembre se presentará un descenso significativo de la temperatura nocturna en la costa peruana.

Esta variación en el clima afectaría de manera particular a Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica. Según los comunicados oficiales, durante este periodo la sensación térmica de frío será más intensa en los distritos cercanos al litoral, especialmente en horas de la madrugada y primera mañana.

Especialistas del Senamhi atribuyen este fenómeno a la presencia de aguas frías frente a la costa peruana y al ingreso de vientos desde el sur, combinación que propiciará un aumento de la nubosidad matinal.

En distritos que se encuentran más alejados del mar, se prevé que pueda presentarse brillo solar hacia el mediodía, aunque no se descarta que las temperaturas bajas persistan durante todo el ciclo nocturno.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas nocturnas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en Piura, de 14 °C a 16 °C en Lambayeque, de 14 °C a 16 °C en La Libertad, de 15 °C a 17 °C en Áncash, de 14 °C a 16 °C en Lima y de 12 °C a 16 °C en Ica.

En el caso de Lima Metropolitana, el rango esperado será de 15 °C a 17 °C, valores poco frecuentes para la temporada, informó el Senamhi.

Foto: Redes sociales
Foto: Redes sociales

Variabilidad climática

A la par, el Senamhi emitió el Aviso N.°433 de nivel naranja, el cual advierte sobre variaciones que incluyen tanto el descenso de las temperaturas durante la noche como el incremento de los valores diurnos en la costa norte y la sierra, fenómeno que se extenderá desde el 4 al 6 de diciembre.

Dentro de los departamentos bajo vigilancia climática continúan Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.

El aviso señala que durante los próximos días se registrará una escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que elevará los índices de radiación ultravioleta (UV).

En consecuencia, se recomienda que la población evite la exposición directa al sol en horarios de mayor temperatura y utilice protección adecuada, especialmente en grupos vulnerables conformados por niños y adultos mayores.

El pronóstico para el viernes 5 de diciembre indica temperaturas máximas entre 20 °C y 38 °C en la sierra norte, y entre 14 °C y 31 °C en la sierra central.

La sierra sur podría alcanzar entre 20 °C y 33 °C, mientras que la costa norte se aproxima a máximos de 35 °C. El sistema de monitoreo de Senamhi continúa utilizando mapas de alerta, los cuales identifican con sobras naranjas y amarillas las zonas que podrán experimentar los eventos climáticos más intensos durante el periodo de advertencia.

Las autoridades regionales ya han sido notificadas para coordinar acciones preventivas y de respuesta rápida ante posibles impactos en cultivos, ganado y salud pública.

El Senamhi exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada por medio de la página web institucional, la aplicación móvil y sus canales oficiales en redes sociales, donde se publicarán actualizaciones en tiempo real hasta que termine la anomalía térmica.

