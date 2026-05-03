Alejandro Duarte cometió un clamoroso ‘blooper’ que acabó en gol de Édgar Lastre en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Un momento increíble en el partido. Moquegua anota el gol del descuento gracias a un formidable tiro libre que el portero rival no pudo contener, cometiendo un error que le costó caro a su equipo.

Alianza Lima pasó un susto innecesario en Matute. Con el control de las acciones y una importante superioridad en el score, un blooper de Alejandro Duarte sobre el final generó un clima de tensión entre sus compañeros toda vez que CD Moquegua volvió a la vida en un partido en el que apenas se había asomado.

A los 79’ minutos del enfrentamiento, Édgar Lastre contó con un saque de falta ciertamente lejano. El portero aliancista ordenó la composición de una barrera corta por la distancia. Lo que no se vio venir es que el ecuatoriano se animaría a un remate a arco y que ‘Ale’ fallaría en el control.

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Al momento que la pelota fue con destino a portería, Duarte salió a la carrera confiado en hacerse de la misma al momento de embolsar. Sin embargo, los cálculos no fueron los estimados y acabó protagonizando un yerro luego de que el esférico se le escurriera de las manos y acabase entrando por el resquicio del poste derecho.

Cometido el yerro, se alcanzó a visualizar la cólera de ‘Ale’ y las palabras malsonantes pronunciadas por haber permitido que aquel tiro arruinara su espléndida perfomance de tres partidos al hilo invicto como el golero de Alianza Lima.

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Finalizado el encuentro, Édgar Lastre pasó por los micrófonos de L1MAX para valorar lo hecho por CD Moquegua en Matute. Reconoció que la falta de pegada en las contadas aproximaciones les pasó factura, al igual que el poco control emocional en situaciones capitales.

“Pudimos hacer algo más, pero Alianza Lima es grande. Vinimos acá a hacer las cosas de gran manera, pero no se dio. Nos faltó ser contundentes y mantener la serenidad en esta clase de partidos”, dijo Lastre añadiendo que “cambié camiseta con Eryc Castillo, estoy contento por su momento que es fruto de su esfuerzo”.

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