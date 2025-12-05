Gisela Valcárcel responde a críticas tras su regreso a Panamericana TV: “Volver a la TV y recibir tanto amor me emociona”

La conductora sorprendió en la preventa del canal con un emotivo discurso donde reafirmó su amor por la televisión y celebró el inicio de una etapa renovada y arriesgada. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana TV, el canal donde comenzó su historia televisiva hace más de tres décadas, ha despertado una ola de comentarios, expectativas y, por supuesto, fuertes críticas. A pesar de la controversia que surgió tras su salida de América Televisión, la conductora eligió responder a este nuevo capítulo de su carrera desde un enfoque emocional, y agradecido.

Sin esconder su sensibilidad ni esquivar las reacciones que la acompañaron, la popular ‘Señito’ decidió compartir un mensaje que rápidamente se convirtió en tema de conversación, pues no solo celebró su regreso, sino que también dejó entrever todo lo que ha significado este proceso para ella.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Gisela inició agradeciendo el cariño recibido desde que se confirmó su retorno. “No tengo palabras suficientes para agradecer tanto cariño. Gracias por cada mensaje, cada palabra linda, cada abrazo virtual… ¡Los he sentido todos!”, expresó, mostrando su lado más humano en medio de un momento que ha dividido opiniones.

Gisela Valcárcel vuelve a Panamericana TV y envía mensaje contundente: “Entiendo más que nunca que hacer TV es conectar”. Infobae Perú / Captura: IG

Gisela Valcárcel responde a la crítica

Para la conductora, el apoyo de su público ha sido un motor indispensable en medio de los comentarios críticos que surgieron luego de conocerse que volvería a Panamericana TV, una casa televisiva que marcó los primeros pasos de su carrera y que ahora vuelve a abrirle las puertas para un proyecto completamente renovado.

Desde que se anunció su despedida de América TV, las especulaciones sobre su futuro laboral no dejaron de circular. Algunos hablaron de cansancio, otros de estrategia, otros de ruptura con el canal donde estuvo durante años con GV Producciones y programas como ‘América Hoy’.

“Volver a la televisión y recibirlos con tanto amor me emociona profundamente. Entiendo más que nunca que hacer televisión es conectar. Con el corazón, con la verdad, con el alma”, añadió en su mensaje, dejando claro que esta nueva etapa no responde únicamente a un movimiento profesional, sino también a un momento de reconexión con lo esencial. Para ella, la televisión no es solo un escenario, sino un puente emocional con la audiencia que la ha acompañado durante más de treinta años. Esa idea, repetida a lo largo de su carrera, volvió a tomar fuerza en este anuncio en el que la conductora se mostró segura de lo que representa su retorno.

Gisela Valcárcel vuelve a Panamericana TV y envía mensaje contundente: “Entiendo más que nunca que hacer TV es conectar”. Infobae Perú / Captura: IG

Agradeció a su equipo

La posibilidad de trabajar nuevamente en Panamericana TV es algo que Gisela recibió no solo con entusiasmo, sino con gratitud explícita. “Gracias a Panamericana TV por abrirme las puertas y al anunciante que apostó por este proyecto ‘Miradas al Futuro’”, señaló, haciendo referencia al espacio que marcará su regreso oficial a la pantalla chica.

La crítica, por otro lado, también ha cumplido un rol visible en este proceso. Algunos espectadores cuestionaron su retorno, otros lo celebraron, mientras que un grupo no dudó en comparar este nuevo proyecto con etapas anteriores de su carrera.

Sin embargo, lejos de generar molestia, estas opiniones parecen haber impulsado a Gisela a reafirmar la importancia de mantenerse fiel a sí misma en un medio que evoluciona constantemente. Su mensaje, lejos de sonar reactivo, transmitió serenidad y convicción. Aquellos que esperaban una respuesta defensiva encontraron, en cambio, una reflexión que buscó poner en valor el sentido de hacer televisión hoy.

“Entiendo más que nunca que hacer televisión es conectar. Con el corazón, con la verdad, con el alma. ¡Gracias por esta oportunidad! Y por supuesto, nada de esto sería posible sin el equipo que me acompaña, Norka, eres un hit!!! ¡Gracias por tu arte hecho vestidos!!! Te quiero“, agregó.

Gisela Valcárcel vuelve a Panamericana TV y envía mensaje contundente: “Entiendo más que nunca que hacer TV es conectar”. Infobae Perú / Captura: IG