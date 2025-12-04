Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

La conductora dijo que fue “el beso de Judas” y cuestionó los movimientos internos del canal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente aparición de Gisela Valcárcel en Panamericana televisión generó un eco inmediato en el mundo del espectáculo peruano, pero quien tuvo la reacción más explosiva fue Magaly Medina, que no dejó pasar la oportunidad para arremeter sin filtros contra la figura histórica de la pantalla chica.

Desde su set, Magaly no dudó en burlarse abiertamente en un inicio del beso en la mejilla que se dieron Tarazona y Gisela. Recordó que, tiempo atrás, Karla también se habría quejado de sentirse marginada o desplazada por decisiones del canal. Aquello, según Medina, hacía aún más irónica la postura actual de la conductora.

“Karla Tarazona decía eso, ¿no? Eh, se burla de Gisela Valcárcel tras ser vetada de América TV y asegura que ella le hizo lo mismo. El mundo da vueltas. Y ahora, y ahora en besos, ¡en besos! ¡Hipócritas! ¡Hipócritas totales! Judas, las dos. La hipocresía, ¿no?”, lanzó casi sin respirar, marcando un tono que sorprendió incluso a sus propios panelistas.

De inmediato, apuntó directamente a Valcárcel, una figura con la que tiene una de las rivalidades más largas y documentadas de la televisión peruana. “Ay, porque la Gisela es… ella es de las, ¿no? De esas moscas muertas también que ay, ma, ma, ma, te sonríen, ¿no? Ay, pero por detrás… ¿no? El mundo da vueltas. Sí, pues, el mundo da vueltas”, dijo con un gesto sarcástico.

En medio de su descarga, Magaly también lanzó una advertencia que, aunque dicha entre risas, pareció tener un trasfondo muy serio. Recordó que Ethel Pozo, hija de Gisela, aún mantiene contrato vigente con la televisora, pero dejó entrever que los planes del canal podrían incluir movimientos fuertes para el próximo año.

“Ahora, espérate que termine su contrato la Ethel (ríe). Vas a ver quién va a ir a dar vueltas (ríe). Le van a quitar el programa de la Tarazona y se lo van a dar a la Gisela, porque Gisela llega ahí con toda su productora, ¿no? Llega con sus programas. Lo que pasa es que no pueden anunciar nada, ¿no? Porque tienen un contrato, como dije, y hay canales que hacen respetar sus cláusulas y sus contratos”, aseguró.

Magaly Medina se burla del vestido de Gisela Valcárcel en la preventa

A medida que el programa avanzaba, Magaly no solo criticó la presencia de Gisela, sino también su imagen, su estilo y hasta detalles de su vestimenta, algo que se convirtió en uno de los momentos más comentados entre los televidentes.

“A ver, dame su aparición… Yo pensé que era la Gisela de los años 80, ¿no? A mí me remontó mucho su vestuario, todo, la Gisela de los años… Con su mismo disfuerzo de siempre, besando el piso, agachándose. O sea, la misma Gisela”, ironizó, dando a entender que la conductora habría quedado anclada en un estilo del pasado.

Su crítica no quedó ahí. Magaly cuestionó la elección del vestuario de Valcárcel y lanzó dardos directamente contra su figura. “Con el mismo vestido que seguro que se lo hizo Norka… ¿Cómo se llama Norka…? La que la ha vestido durante cucho mil años. Bueno, pues, un vestido de brillos medio raro, que además la hacía verse cuadrada. La mujer era un bodoque total”, aseguró entre risas de su equipo.

El tono subió aún más cuando criticó el peso que, según Magaly, Gisela afirmó tener recientemente. “¿Y dónde están sus cincuenta y tres kilos que dijo que pesaba? Creo que dijo que pesaba cincuenta y tres kilos. Dios mío, qué mentirosa. Cincuenta y tres kilos los tiene solo en el trasero (ríe)”, soltó, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes, generando tanto apoyo como rechazo.

La presentadora siguió hablando del vestido, describiéndolo como anticuado y poco favorecedor. “Pero de veras, qué antigua se veía con ese… Ay, me hubiera dicho y le hubiera prestado el vestido que me hizo la señora Pilar para el concierto de La Bella Luz. O sea, claro, mucho mejor, moderno, lindo, sexi, por Dios. Pero para salir con esos brillos antiguos, esos brillos más feos. De verdad, bien feo su vestido (ríe). Cuadrada, era una cosa así. Cualquiera se pone un corsé, no sé, una faja, algo (ríe)”, continuó, con un tono que mezclaba burla, indignación y un toque de teatralidad.

