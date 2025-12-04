Perú

Tragedia en Chosica: niño de tres años perdió la vida al ser arrollado por una camioneta mientras cruzaba la pista

El conductor, sorprendido por la repentina aparición del niño que cruzó la vía, no logró frenar a tiempo y el impacto fue fatal. Vecinos exigen medidas de seguridad para evitar que situaciones como esta se repitan

Un menor de tres años perdió la vida tras ser atropellado en la zona de Chucuito, en el distrito de Lurigancho – Chosica, mientras intentaba cruzar la pista en la intersección del jirón Trujillo. El trágico accidente, ocurrido en horas de la mañana, ha generado conmoción y tristeza entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con testigos, el niño cruzó de manera repentina la vía, sin advertir la proximidad de una camioneta cargada de llantas. El conductor no pudo frenar a tiempo e impactó con el menor, quien lamentablemente falleció de manera instantánea. Vecinos y transeúntes intentaron auxiliar al pequeño, llevándolo a un centro médico cercano, pero los médicos solo pudieron confirmar su deceso.

El incidente ha dejado escenas de profunda consternación en la comunidad, que exige mayor supervisión y seguridad en las zonas de alto tránsito vehicular, especialmente para los niños.

Niño falleció en accidente de tránsito en Chosica

El hecho se registró en la intersección del jirón Trujillo Sur, a pocos metros del establecimiento de EsSalud, una zona conocida por su alto flujo vehicular. Según relataron varios testigos a las autoridades, el menor cruzó la pista de forma intempestiva, sin percatarse de los vehículos que transitaban.

En ese preciso instante, una camioneta 4x4 cargada de llantas circulaba por la zona. El conductor, sorprendido por la aparición repentina del niño en la vía, no alcanzó a detener el vehículo. El impacto resultó fatal para el menor, quien falleció de inmediato.

Los transeúntes que presenciaron el incidente alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, pero al llegar al lugar, los socorristas solo pudieron certificar el fallecimiento. El accidente dejó un ambiente de consternación y dolor entre los presentes.

La restricción del tránsito en el lugar fue inmediata para facilitar las pericias policiales y evitar mayores incidentes, mientras los peritos recogían evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Policía investiga el accidente

Tras el accidente, el conductor de la camioneta fue trasladado a la comisaría de Lurigancho–Chosica para cumplir con las diligencias de ley y determinar las circunstancias exactas del hecho. Las investigaciones quedaron a cargo del personal policial especializado, que tomó declaraciones a testigos y realizó las pericias correspondientes en el sitio.

En tanto, la atención médica en el centro cercano no logró salvar la vida del niño, cuyo fallecimiento fue confirmado al momento de su ingreso. El personal de salud solo pudo constatar la gravedad de las lesiones sufridas.

La reacción de los vecinos fue inmediata y cargada de indignación. Muchos exigieron mayores medidas de seguridad vial y pidieron a los padres reforzar la vigilancia sobre los menores, sobre todo en vías de alto tránsito. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la comunidad para supervisar permanentemente a los niños y así evitar tragedias similares.

Más de 2.700 fallecidos por accidentes de tránsito en el 2025

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), los accidentes de tránsito han dejado 2.711 fallecidos en lo que va del 2025, ubicándose como una de las principales causas de muerte violenta en el Perú. Esta cifra supera ampliamente otras categorías como homicidios y suicidios.

Lima lidera la estadística con 548 víctimas fatales, seguida por Puno (291), Arequipa (209) y La Libertad (187). Factores como el aumento del parque automotor, la congestión y la informalidad en el transporte contribuyen a la alta incidencia de siniestros, mientras que regiones amazónicas como San Martín (98) y Madre de Dios (92) también enfrentan serios problemas pese a su menor población.

Especialistas advierten que estas cifras reflejan deficiencias en la infraestructura vial, el control de velocidad y la fiscalización del transporte interprovincial. El total nacional de 2.711 muertes revela que la seguridad vial sigue siendo un desafío urgente, tanto en carreteras como en zonas urbanas.

