Bus de El Anconero protagoniza violento accidente en Los Olivos: choca contra excavadora y deja al menos 10 heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en la Panamericana Norte, a pocos metros del paradero Santa Luisa, en Los Olivos. Una cúster de la empresa Nueva Estrella, conocida popularmente como Anconero, chocó violentamente contra una excavadora y luego terminó involucrada en una colisión con un vehículo menor. El siniestro dejó al menos diez heridos, entre ellos dos menores de edad, y causó severos daños materiales.

La unidad de transporte público quedó con la parte frontal completamente destruida. Restos de la carrocería quedaron esparcidos en la pista, lo que generó una fuerte congestión vehicular mientras bomberos, serenazgo y la Policía Nacional atendían la emergencia. Los pasajeros fueron evacuados de inmediato hacia clínicas cercanas.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el vehículo habría sufrido una falla mecánica. Aunque la Policía continúa con las pericias, varios pasajeros y testigos señalaron que el chofer alertó que los frenos habían dejado de funcionar instantes antes del impacto.

Accidente del bus de El Anconero: lo que se sabe hasta ahora. Foto: captura CPN Noticias

Versiones de pasajeros

El conductor del vehículo, identificado como Luis Alberto Torres, resultó herido y evitó dar declaraciones a la prensa. Solo afirmó que se trató de una falla en los frenos y que si contaba con la revisión técnica.

El portal CPN Noticias conversó con algunos de los pasajeros afectados. Una mujer relató los minutos previos al choque: “Escuché al chofer que dijo: ‘Se bajó los frenos, se vació los frenos’”. Añadió que pensó lo peor: “Yo ya pensé lo peor… dije: ‘Nos morimos todos’”.

Según explicó, el impacto contra la excavadora habría evitado que la unidad avanzara sin control: “Parece que chocó contra el tractor y ahí frenó. Gracias a Dios tampoco ha habido heridos de gravedad”.

Triple choque en Los Olivos deja a más de diez heridos y una cúster del Anconero completamente destrozada. Foto: captura CPN Noticias

Otro testigo indicó que más vehículos estuvieron implicados en la colisión, aunque se dieron a la fuga. “De lo que la gente está contando es que dicen que también una minivan se acaba de fugar, porque ese parachoques le pertenece a una minivan”, mencionó. Esa información aún debe ser corroborada por las autoridades.

De acuerdo con RPP, la unidad de placa H1G-954 registra multas en el SAT por más de ocho mil soles vinculadas a diversas infracciones de tránsito.

Situación de los heridos

Las víctimas fueron trasladadas principalmente a la Clínica Aviva, ubicada a pocos metros del lugar del accidente. Personal de serenazgo confirmó que se activó el protocolo de atención inmediata debido a la cercanía del centro de salud.

La intervención de los bomberos permitió despejar la zona y evitar nuevos incidentes en medio del tráfico congestionado. En el área se identificaron tres vehículos involucrados: la cúster siniestrada, la excavadora y un automóvil, todos con daños visibles.

De acuerdo con testigos, las personas que viajaban de pie fueron las más afectadas. Algunas tenían cortes y contusiones, mientras que una mujer que iba cerca del conductor fue trasladada por presentar golpes severos en la frente y el cuerpo.

Accidente en la Panamericana Norte

Empresa ya estuvo involucrada en otros accidentes

Este nuevo siniestro vuelve a poner bajo la lupa a las unidades conocidas como Anconeros. En julio, un vehículo de la misma empresa protagonizó un accidente fatal en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, tras chocar contra un bus del Metropolitano. Ese hecho dejó tres muertos y 27 heridos.

En aquella ocasión, la cúster —de placa A9H-785 y con ocho papeletas de tránsito— invadió la vía exclusiva del Metropolitano por causas que seguían en investigación, lo que generó un impacto de gran magnitud. Bomberos y policías atendieron a los afectados, quienes fueron trasladados al Hospital Loayza, la Clínica Maison de Santé y la Clínica Internacional.

Canales de ayuda

Si eres víctima de un accidente de tránsito:

Busca atención médica inmediata en cualquier centro hospitalario, público o privado, incluso si el vehículo involucrado no tiene SOAT. La atención será cubierta por el fondo de compensación del seguro.

Presenta una denuncia en la Fiscalía o en la comisaría más cercana y solicita una copia certificada para el seguimiento del caso.

Accidente generó congestión vehicular en av. Alfonso Ugarte. Foto: captura RPP/Panamericana

Si presencias un accidente:

Colabora brindando información o evidencia que ayude a esclarecer los hechos.

Llama de inmediato a los servicios de emergencia:

110 – Policía de Carreteras116 – Compañía de Bomberos106 – Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU)