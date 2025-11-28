Perú

Bus de El Anconero protagoniza violento accidente en Los Olivos: choca contra excavadora y deja al menos 10 heridos

La unidad siniestrada registra multas en el SAT por más de 8 mil soles por diferentes infracciones

Guardar
Unida de los "Anconeros" fue la más afectada. Hay unos 10 heridos, entre ellos niños. | RPP

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en la Panamericana Norte, a pocos metros del paradero Santa Luisa, en Los Olivos. Una cúster de la empresa Nueva Estrella, conocida popularmente como Anconero, chocó violentamente contra una excavadora y luego terminó involucrada en una colisión con un vehículo menor. El siniestro dejó al menos diez heridos, entre ellos dos menores de edad, y causó severos daños materiales.

La unidad de transporte público quedó con la parte frontal completamente destruida. Restos de la carrocería quedaron esparcidos en la pista, lo que generó una fuerte congestión vehicular mientras bomberos, serenazgo y la Policía Nacional atendían la emergencia. Los pasajeros fueron evacuados de inmediato hacia clínicas cercanas.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el vehículo habría sufrido una falla mecánica. Aunque la Policía continúa con las pericias, varios pasajeros y testigos señalaron que el chofer alertó que los frenos habían dejado de funcionar instantes antes del impacto.

Accidente del bus de El
Accidente del bus de El Anconero: lo que se sabe hasta ahora. Foto: captura CPN Noticias

Versiones de pasajeros

El conductor del vehículo, identificado como Luis Alberto Torres, resultó herido y evitó dar declaraciones a la prensa. Solo afirmó que se trató de una falla en los frenos y que si contaba con la revisión técnica.

El portal CPN Noticias conversó con algunos de los pasajeros afectados. Una mujer relató los minutos previos al choque: “Escuché al chofer que dijo: ‘Se bajó los frenos, se vació los frenos’”. Añadió que pensó lo peor: “Yo ya pensé lo peor… dije: ‘Nos morimos todos’”.

Según explicó, el impacto contra la excavadora habría evitado que la unidad avanzara sin control: “Parece que chocó contra el tractor y ahí frenó. Gracias a Dios tampoco ha habido heridos de gravedad”.

Triple choque en Los Olivos
Triple choque en Los Olivos deja a más de diez heridos y una cúster del Anconero completamente destrozada. Foto: captura CPN Noticias

Otro testigo indicó que más vehículos estuvieron implicados en la colisión, aunque se dieron a la fuga. “De lo que la gente está contando es que dicen que también una minivan se acaba de fugar, porque ese parachoques le pertenece a una minivan”, mencionó. Esa información aún debe ser corroborada por las autoridades.

De acuerdo con RPP, la unidad de placa H1G-954 registra multas en el SAT por más de ocho mil soles vinculadas a diversas infracciones de tránsito.

Situación de los heridos

Las víctimas fueron trasladadas principalmente a la Clínica Aviva, ubicada a pocos metros del lugar del accidente. Personal de serenazgo confirmó que se activó el protocolo de atención inmediata debido a la cercanía del centro de salud.

La intervención de los bomberos permitió despejar la zona y evitar nuevos incidentes en medio del tráfico congestionado. En el área se identificaron tres vehículos involucrados: la cúster siniestrada, la excavadora y un automóvil, todos con daños visibles.

De acuerdo con testigos, las personas que viajaban de pie fueron las más afectadas. Algunas tenían cortes y contusiones, mientras que una mujer que iba cerca del conductor fue trasladada por presentar golpes severos en la frente y el cuerpo.

Accidente en la Panamericana Norte
Accidente en la Panamericana Norte

Empresa ya estuvo involucrada en otros accidentes

Este nuevo siniestro vuelve a poner bajo la lupa a las unidades conocidas como Anconeros. En julio, un vehículo de la misma empresa protagonizó un accidente fatal en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, tras chocar contra un bus del Metropolitano. Ese hecho dejó tres muertos y 27 heridos.

En aquella ocasión, la cúster —de placa A9H-785 y con ocho papeletas de tránsito— invadió la vía exclusiva del Metropolitano por causas que seguían en investigación, lo que generó un impacto de gran magnitud. Bomberos y policías atendieron a los afectados, quienes fueron trasladados al Hospital Loayza, la Clínica Maison de Santé y la Clínica Internacional.

Rescate en Alfonso Ugarte duró más de 5 horas: así retiraron el Metropolitano y la cúster del ‘Anconero’

Canales de ayuda

Si eres víctima de un accidente de tránsito:

  • Busca atención médica inmediata en cualquier centro hospitalario, público o privado, incluso si el vehículo involucrado no tiene SOAT. La atención será cubierta por el fondo de compensación del seguro.
  • Presenta una denuncia en la Fiscalía o en la comisaría más cercana y solicita una copia certificada para el seguimiento del caso.
Accidente generó congestión vehicular en
Accidente generó congestión vehicular en av. Alfonso Ugarte. Foto: captura RPP/Panamericana

Si presencias un accidente:

  • Colabora brindando información o evidencia que ayude a esclarecer los hechos.
  • Llama de inmediato a los servicios de emergencia:

110 – Policía de Carreteras116 – Compañía de Bomberos106 – Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU)

Temas Relacionados

El AnconeroNueva EstrellaLos OlivosPanamericana Norteaccidente de tránsitoperu-noticias

Más Noticias

Milett Figueroa revela que Marcelo Tinelli y su hija Juanita ya se comunican luego de discusión: “Ya conversan, se aman”

La modelo peruana contó detalles sobre la relación entre el conductor hija y su hija Juanita, luego que ella recibiera amenazas y culpara de ello a su padre, además de cómo enfrentan los problemas económicos y la presión mediática

Milett Figueroa revela que Marcelo

Gamarra en peligro de corto circuitos e incendio por cables eléctricos en mal estado, alertó Osinergmin

La zona comercial más concurrida de La Victoria muestra cables colgantes y abandonados. Según Osinergmin, Luz del Sur es una de las empresas responsables de la situación

Gamarra en peligro de corto

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

Con la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia, a inicios de noviembre se dio a conocer que ambos países retomarían sus relaciones a nivel de embajadores

Gobierno de José Jerí designa

Municipalidad de Miraflores incrementa seguridad en la Calle de las pizzas en la previa de la final de la Copa Libertadores

La estrategia contempla medidas preventivas y educativas, como repartir tarjetas en portugués para informar a los visitantes sobre las normas y el monitoreo de las autoridades

Municipalidad de Miraflores incrementa seguridad

Ibai Llanos asegura que ya entregó la ‘sartén de oro’ a conocido personaje peruano

El famoso streamer reveló que el trofeo ya fue entregado tras la victoria del chicharrón en la final de desayunos, aunque mantiene en secreto la identidad de la persona o el local reconocido por la distinción

Ibai Llanos asegura que ya
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí designa

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

TC decidirá en las próximas semanas si anula la condena de Pedro Castillo por conspiración

Gobernador regional de Tacna pide a José Jerí declara en emergencia la frontera con Chile debido a migración irregular

JNE implementará la IA en las próximas Elecciones 2026: así se aplicará

Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo: las sentencias de los cuatro expresidentes peruanos condenados por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos asegura que ya

Ibai Llanos asegura que ya entregó la ‘sartén de oro’ a conocido personaje peruano

Armando Tafur deja América Hoy y anuncia nuevo proyecto con Gisela Valcárcel: Se iría a Panamericana TV

Suheyn Cipriani confirma que fue pareja del Cholo Mena: “Hasta ahora mi familia me pregunta por qué terminé con él”

Natalia Salas se someterá a nueva cirugía por el cáncer, antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

DEPORTES

Reimond Manco apuntó contundente motivo

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?

Alianza Lima ganó reclamo a Universitario: drástica sanción y cambio de escenario a la ‘U’ previo a la final de la Liga Femenina 2025

Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”