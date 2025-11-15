Perú

Más de 2.500 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año: Alertan que 60% de la responsabilidad es de los conductores

El director de Aviactran señaló que más de la mitad de los accidentes fatales se debe a la imprudencia de los conductores, aunque los peatones concentran todavía el 40% de responsabilidad debido a la falta de educación vial

Guardar
Aviactran advierte falta de educación vial en conductores y peatones. Fuente: Exitosa

En Perú, los accidentes viales continúan arrojando cifras alarmantes. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SinaDEF), hasta la fecha se han registrado 2.551 muertes por accidentes de tránsito en todo el país. La gravedad del problema se reflejó nuevamente en dos sucesos recientes: el accidente en Arequipa, que causó 37 fallecidos, y el choque del 15 de noviembre en Barranco, que reactivó el debate sobre responsabilidad vial y persistentes fallas estructurales en los mecanismos de fiscalización.

Los registros de SinaDEF indican que Lima presenta la mayor cantidad de víctimas mortales, con 519 decesos, seguida por Puno (276), Arequipa (198), La Libertad (171) y Cusco (165). Además, regiones como Piura (132) y Junín (126) muestran cifras significativas. A partir de estos datos, ninguna otra provincia supera los 100 fallecidos, aunque el patrón se mantiene: el tránsito peruano sigue posicionándose como uno de los más letales de Latinoamérica.

Ante este panorama, especialistas insisten en intensificar la educación vial, fortalecer la fiscalización y mejorar la articulación entre entidades estatales. Entre las entidades más activas destaca la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), cuyo director ejecutivo, Carlos Villegas, analizó los factores detrás de esta problemática en declaraciones brindadas en Exitosa.

Aviactran advierte sobre la carencia de educación vial en peatones y conductores

Entre los puntos cruciales señalados por Aviactran se encuentra la distribución de responsabilidades entre conductores y peatones. De acuerdo con Carlos Villegas, el 60% de los accidentes fatales corresponde a imprudencia por parte del conductor, en tanto que el 40% involucra responsabilidad del peatón.

Tragedia en Arequipa
Tragedia en Arequipa

Las declaraciones de Villegas en Exitosa ponen de relieve un comportamiento recurrente: las personas no utilizan las zonas peatonales, aunque estén señalizadas o no, ni respetan los semáforos. Añadió que en vías como la Panamericana Sur o Vía Evitamiento, existen puentes peatonales, pero muchos prefieren cruzar por debajo de estos.

El director sostuvo que numerosos conductores circulan a velocidades de 80, 90 o 100 kilómetros por hora en áreas donde peatones cruzan de modo inadecuado, lo que dificulta frenar el vehículo y eleva el riesgo de atropellos. Además, advirtió que, en ocasiones, los choferes intentan esquivar a una persona y acaban provocando choques más graves.

Para Aviactran, el comportamiento peatonal constituye un factor determinante en las estadísticas nacionales. Villegas remarcó que hay una ausencia estructural de educación vial en la ciudadanía y también en quienes aspiran a obtener una licencia de conducir.

En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones supuestamente dan capacitaciones, y lo mismo sucede en las escuelas de conductores. Pero solo enseñan el reglamento de tránsito. No hay cursos de sensibilización”, explicó el director.

El auto negro terminó incrustado
El auto negro terminó incrustado en una pared, destruyendo parte del muro y un medidor eléctrico tras embestir a la joven. | Buenos Días Perú

El énfasis actual de la capacitación recae en la normativa, sin espacios enfocados en prevención, empatía o gestión de riesgos. Villegas planteó instaurar programas de sensibilización, similares a los de Vialtran, que estén orientados a transformar conductas más allá del conocimiento teórico.

A este contexto se suma el escaso cumplimiento de regulaciones para peatones. El director recordó que, en 2009, se promulgó un reglamento para sancionar infracciones de peatones, pero la falta de educación vial impidió que la norma se aplicara efectivamente.

Aviactran plantea cambios en la fiscalización del tránsito y en el sistema de multas

La estructura de fiscalización vial se ha modificado en años recientes, lo que, según Aviactran, ha generado confusión y debilitado las competencias de las instituciones involucradas. Villegas explicó que anteriormente la Policía de Tránsito era responsable principal de imponer sanciones y supervisar el tránsito en rutas nacionales. Sin embargo, con la aparición de entidades como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), dichas funciones ahora se comparten con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y varias municipalidades, responsables también de emitir y administrar sanciones.

Este esquema ha propiciado criterios y tarifas diferenciadas entre instituciones. Villegas precisó que las multas pueden alcanzar los USD 5.000 para conductores con licencia A1 que trabajan en el servicio de taxi, situación que –advirtió– abre espacio a la corrupción, dada la discrecionalidad en la emisión de sanciones y la posibilidad de arreglos informales.

ATU impuso multas. (Foto: ATU)
ATU impuso multas. (Foto: ATU)

El director declaró: “Hemos considerado que, en vez de mantener multas elevadas, se establezcan sanciones de cero a cincuenta soles como máximo, pero con acciones penales más severas tanto para el conductor como para el peatón”.

Agregó que la Policía de Tránsito debería recuperar su autonomía, sin depender de acuerdos con ATU, SUTRAN o SAT, y propuso que el país adopte un tarifario único elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), lo que garantizaría un sistema de fiscalización más claro, homogéneo y libre de duplicidad de funciones.

Temas Relacionados

Perú Aviactran Ministerio de Transportes y Comunicaciones Accidentes de tránsitoperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ podrían coronarse campeonas nacionales si le ganan a la ‘U’ en su condición de local. Sigue las incidencias del vibrante clásico que definirá el torneo peruano

Alianza Lima vs Universitario EN

Cinco maestros de la Danza de las Tijeras son reconocidos por su aporte al patrimonio cultural del Perú

El Ministerio de Cultura distinguió a danzantes, violinistas y arpistas de Ayacucho por su trayectoria y contribución la salvaguardia de esta expresión declarada Patrimonio de la Humanidad

Cinco maestros de la Danza

Más de medio millón de líneas móviles cambiaron de operador en octubre: esta es la empresa que lideró la portabilidad

En un mes con más de medio millón de portaciones, el mercado continúa mostrando una competencia intensa entre operadoras

Más de medio millón de

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

El estado del tiempo en

ONPE recibe fórmulas presidenciales de 37 partidos políticos: Martín Vizcarra y Morgan Quero quedan fuera del padrón

El padrón de afiliados aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones es el único documento válido para habilitar postulantes en el Registro de Elecciones Primarias

ONPE recibe fórmulas presidenciales de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE rechaza recurso de Perú

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Percance de María Pía Copello

Percance de María Pía Copello con su vestuario para el concierto de Shakira era parte de una campaña publicitaria

Hija de Melissa Klug celebra que podrá congelar sus óvulos tras superar problema de salud: “Si Dios quiere, el próximo mes”

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”