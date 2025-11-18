Así avanza la megaobra que acortará tiempos de viaje en todo Lurigancho-Chosica

El proceso de vaciado de concreto para las losas del viaducto está cerca de completarse; luego se asfaltarán las pistas para habilitar la circulación vehicular en ambos sentidos - Créditos: Gobierno del Perú.

La construcción del bypass Las Torres, que presenta un avance del 85 % en la obra y aspira a concluir la próxima semana el vaciado de concreto en las losas del viaducto, marca un cambio en la conectividad de Lurigancho-Chosica.

El nuevo paso elevado, impulsado por la Municipalidad de Lima y ejecutado por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), busca descongestionar el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres mediante seis carriles dispuestos en 1,4 kilómetros de longitud. La infraestructura proyecta una mejora sustancial en los desplazamientos entre los distritos involucrados y otros sectores de la ciudad.

En el tramo de obras civiles, se ha iniciado el proceso de vaciado de concreto para cubrir por completo las losas del paso elevado. Una vez que finalicen estos trabajos, se programó el asfaltado de las pistas que facilitarán la circulación de vehículos en ambos sentidos.

Paralelo a estos avances, se instalan los muros de tipo jersey, estructuras fundamentales para la seguridad de los usuarios al delimitar los carriles y proteger a los vehículos que transiten por la zona.

Se instalaron muros de seguridad tipo jersey y vigas de soporte, mientras continúan las tareas eléctricas necesarias para el alumbrado público - Créditos: Gobierno del Perú.

El reporte del avance revela que en cinco accesos principales al viaducto, el asfaltado de dos de ellos se encuentra completado y se trabaja en el tercero mediante excavación y retiro de pavimento deteriorado.

Las proyecciones técnicas consideran concluir esta etapa antes del cierre de mes, optimizando el flujo vehicular en los alrededores de la autopista Ramiro Prialé y la avenida Las Torres.

De acuerdo con los técnicos de Emape, también se instalaron la totalidad de las vigas de soporte que confieren resistencia a la estructura. Además, continúan las labores relativas a las conexiones eléctricas requeridas para el alumbrado público en el entorno del nuevo acceso vial. Estos trabajos complementarios son considerados esenciales para cumplir con los estándares urbanos y de seguridad de la capital.

El proyecto prevé mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de traslado, aliviar la carga de tráfico en accesos estratégicos y potenciar el desarrollo comercial y turístico de la zona - Créditos: Gobierno del Perú.

Las previsiones de la Municipalidad de Lima contemplan, una vez completadas las capas de asfalto y seguridad, una mejora directa en los tiempos de traslado para quienes circulen entre Lima y Lurigancho-Chosica.

Adicionalmente, el bypass reducirá la carga vehicular en accesos clave como Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla y Santa Clara, así como en conexiones estratégicas hacia la Carretera Central. Con su pronta culminación, se anticipa un impacto favorable en la movilidad de una zona caracterizada por la alta afluencia de tránsito.

El bypass Las Torres alcanza un 85 % de avance y busca transformar la conectividad entre Lima y Lurigancho-Chosica - Créditos: Gobierno del Perú.

El organismo vinculado a la Municipalidad de Lima señaló que esta infraestructura permitirá mejorar la seguridad vial, facilitar la circulación de vehículos y promover el desarrollo de actividades comerciales y turísticas en el área, lo que impulsará nuevas perspectivas de crecimiento tanto en el ámbito local como regional.

Plan de desvío vehicular

Para ir de Lima a la Carretera Central, tomar la avenida Las Torres.

Para el trayecto de Lima a Chosica, avanzar por la avenida Carapongo y luego reincorporarse a la autopista Ramiro Prialé.

Para desplazarse de Lima a Carapongo, circular por la avenida Carapongo.

Desde Lima o la Carretera Central hacia Cajamarquilla, ingresar por esa vía, continuar por la autopista Ramiro Prialé y seguir por la avenida Las Torres.

Para dirigirse de la Carretera Central a Lima, emplear la avenida Carapongo y luego la autopista Ramiro Prialé.

El recorrido de Chosica a Lima se mantiene sin alteraciones.