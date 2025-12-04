Perú

Gobierno de José Jerí oficializa postura sobre el Reinfo: Minem respalda ampliarlo hasta diciembre de 2026

A pocas horas del debate en el Pleno del Congreso, Ministerio de Energía y Minas envió su posición al premier y pidió descartar la prórroga hasta 2027

Guardar
Ejecutivo oficializa postura sobre el
Ejecutivo oficializa postura sobre el Reinfo hasta diciembre del 2026. (Composición Infobae)

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) fijó una posición firme frente al dictamen que hoy será debatido en el Pleno del Congreso, el cual propone extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2027 y abrir la puerta a la reincorporación de más de 50 mil mineros que fueron excluidos por no cumplir requisitos mínimos.

A pocas horas de la discusión legislativa, el sector envió un documento al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, firmada el 3 de diciembre, advirtiendo que varios puntos del texto sustitutorio “limitan la capacidad del Estado para garantizar que no se desarrollen actividades mineras en zonas prohibidas” y podrían debilitar la lucha contra la minería ilegal.

La carta, firmada por el ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz, resume la postura técnica del Ejecutivo y plantea modificaciones claves al proyecto impulsado desde la Comisión de Energía y Minas.

Oficio del Minem remitido al
Oficio del Minem remitido al premier. Consideraciones para la ampliación del Reinfo. (Martín Hidalgo/X)

Ejecutivo pide acortar la ampliación

El Minem propone que la ampliación del proceso de formalización minera se limite únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026, señalando que ese plazo es suficiente considerando las medidas de simplificación administrativa actualmente en curso.

La postura contrasta con el dictamen aprobado en comisión, que extiende la vigencia del Reinfo dos años más, hasta fines del 2027, una demanda promovida por organizaciones de pequeños mineros y respaldada por bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, APP y Somos Perú.

El sector también rechaza de manera tajante la posibilidad de reincorporar a más de 50.000 operadores mineros excluidos del Reinfo en junio de este año, luego de verificarse que no realizaron actividades durante más de un año o incumplieron requisitos mínimos como mantener RUC activo, presentar declaración de producción o contar con el IGAFOM.

Mineros informales mantienen bloqueada la
Mineros informales mantienen bloqueada la Panamericana Sur en Ocoña, Arequipa. Foto: Noticias Arequipa

Según el documento enviado a la PCM, permitir su retorno significaría “habilitar el mal uso de inscripciones” y reducir las herramientas del Estado para controlar actividades en zonas prohibidas.

Minem rechaza tener competencias ambientales

El texto remitido a Álvarez Miranda también solicita eliminar partes del dictamen que trasladan competencias ambientales al Minem. En el oficio recalcan que dichas funciones corresponden legalmente a los gobiernos regionales.

Asimismo, pide retirar la disposición que suspende los procedimientos de exclusión del Reinfo, pues inmovilizar ese mecanismo, clave para depurar a operadores inactivos o irregulares, podría facilitar que la minería ilegal se camufle dentro del proceso de formalización.

mineria informal - REINFO -
mineria informal - REINFO - bloqueos

El sector también cuestiona la propuesta de ordenar por ley un nuevo Censo Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Según el ministerio, esa medida ya está contemplada en normas vigentes y no requiere sobrerregulación.

Sobre la actualización de coordenadas, el Minem solicita precisar que el cambio solo se aplica a concesiones colindantes, no al territorio en general, para evitar interpretaciones que puedan expandir indebidamente la zona de actividad minera.

Proponen nuevos requisitos

El ministerio propone incorporar exigencias laborales al proceso de formalización, como la inclusión obligatoria de trabajadores en planilla, bajo el objetivo de que “el proceso no solo sea ambiental y administrativo, sino también laboralmente responsable”.

Mineros informales vuelven a instalarse en la avenida Abancay por el Reinfo | Canal N

También plantea que, si la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o el Serfor no emiten opinión técnica dentro del plazo establecido durante la evaluación del IGAFOM, el trámite continúe, evitando que los expedientes queden paralizados indefinidamente.

Finalmente, el sector sugiere cambiar la denominación de “minero en vías de formalización” por “titular de una licencia temporal de producción minera”, para evitar confusiones con actividades ilegales.

Se debate la ampliación en el último pleno del año

El Pleno de hoy será el último del año y concentra uno de los debates más sensibles de la agenda minera. La propuesta de ampliar el Reinfo hasta el 2027 surgió en medio de fuertes presiones de asociaciones de pequeños mineros.

Álvarez advierte que no permitirán que 50 mil mineros ilegales vuelvan al Reinfo

El propio presidente José Jerí adelantó que la ampliación “será por menos de dos años” y que el Gobierno “no permitiráel retorno masivo de los 50 mil excluidos, salvo “excepciones justificadas”.

El dictamen llega al hemiciclo con un amplio respaldo multipartidario, pero también con observaciones técnicas que podrían modificar su contenido final. Lo que se defina hoy marcará el rumbo del proceso de formalización minera en los próximos años y tendrá impacto directo en la lucha contra la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, Pataz y Puno.

Temas Relacionados

ReinfoJosé JeríCongreso de la RepúblicaMinemperu-politica

Más Noticias

“Christian Cueva solo cobró un mes en Emelec”: Agente reveló el verdadero motivo de la salida del peruano

El empresario Pablo Betancourt expuso la falta de pagos del cuadro ‘eléctrico’ a ‘Aladino’ en los casi cinco meses que permaneció en el fútbol ecuatoriano

“Christian Cueva solo cobró un

Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima inicia pruebas técnicas y confirma el primer recorrido

Renzo Reggiardo se mostró optimista por el avance del proyecto ferroviario y deslizó una posible fecha del inicio de operaciones de la ruta Lima - Chosica

Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima

Keiko Fujimori tiene más poder que el Congreso y casi tanto como el presidente, según encuesta de CPI

La lideresa de Fuerza Popular es considerada por los peruanos como la segunda persona con más poder en el país, solo superada por el presidente José Jerí

Keiko Fujimori tiene más poder

Conmebol reveló los millonarios ingresos de Universitario y Alianza Lima por Libertadores y Sudamericana 2025: ¿qué club recibió más?

Las recientes campañas internacionales permitieron a ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ incrementar notoriamente sus arcas gracias a los premios que asignó el máximo ente del fútbol continental

Conmebol reveló los millonarios ingresos

Retiro de AFP en plazo final: Desde hoy 4 de diciembre empieza el periodo libre

Cronograma de AFP. Los afiliados podrán solicitar una sola vez hasta 4 UIT (S/21.400). La fecha límite es el viernes 16 de enero

Retiro de AFP en plazo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo acusa a jueces

Pedro Castillo acusa a jueces de cometer una “aberración jurídica” al condenarlo a 11 años de prisión

Inhabilitación de Delia Espinoza: esta sería la estrategia legal del Congreso para impedir su retorno

Testigo revela que allegado de Juan José Santiváñez habría mandado a seguir y eliminar a periodista Karla Ramírez

Delia Espinoza responde a su inhabilitación: próximos pasos y críticas al silencio de la Junta de Fiscales Supremos

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

ENTRETENIMIENTO

Rosalía vuelve a dejar fuera

Rosalía vuelve a dejar fuera a Perú de su gira mundial LUX Tour 2026

Los acuerdos de Samahara Lobatón y Bryan Torres tras conciliación: desde régimen de visitas a pensión de alimentos

Tilsa Lozano regresa a ‘El Valor de la Verdad’ con confesiones sobre Juan Manuel Vargas y Jackson Mora

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y tecnología para toda la familia

Gisela Valcárcel deja producción de ‘América Hoy’ y confirma el fin de su contrato con América TV: “Termina el 31 de diciembre”

DEPORTES

“Christian Cueva solo cobró un

“Christian Cueva solo cobró un mes en Emelec”: Agente reveló el verdadero motivo de la salida del peruano

¿Qué necesita Perú Sub 19 para ganar la medalla de oro en vóley de los Juegos Bolivarianos 2025?

Conmebol reveló los millonarios ingresos de Universitario y Alianza Lima por Libertadores y Sudamericana 2025: ¿qué club recibió más?

Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará el torneo peruano?

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”