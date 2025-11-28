Premier Ernesto Álvarez rechaza la reincorporación de los 50 mil Reinfos suspendidos: “Vamos a tener que observar la norma”

Álvarez advierte que no permitirán que 50 mil mineros ilegales vuelvan al Reinfo

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, expresó una posición firme en contra de la reincorporación de los 50 mil mineros suspendidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta postura se da en medio del debate sobre una nueva ampliación del Reinfo hasta el 2027, pese a las denuncias de comunidades indígenas y gremios empresariales respecto de las graves consecuencias que tal medida podría generar.

Para el Ejecutivo, esta iniciativa impulsada desde el Congreso desconoce la realidad diferenciada entre la minería artesanal y la minería ilegal, y podría abrir la puerta a que miles de operadores que no tienen intención de formalizarse regresen a un registro que, asegura, vienen utilizando como “plataforma” para mantener actividades ilícitas.

Álvarez explicó que en el país conviven realidades muy distintas dentro del sector: “Hay, un grupo grande, numeroso, de mineros ilegales que no están dispuestos a reincorporarse y ejercen presión política a sus representantes... Pero, por otra parte, hay mineros artesanales y pequeña minería que se ve imposibilitada de cumplir la tramitología, los requisitos que están diseñados en realidad para la gran minería”.

Álvarez marca distancia del Congreso y rechaza la reincorporación masiva al Reinfo

En ese escenario, el premier remarcó que las normas actuales no pueden igualar a ambos sectores y que la reincorporación general sería un retroceso.

Ejecutivo advierte que observará la norma

Álvarez advirtió que el Ejecutivo no respaldará una norma que permita el retorno de los mineros que ya fueron excluidos por incumplir los requisitos mínimos. Enfatizó que no se trata de una decisión política, sino de una evaluación técnica basada en la conducta de quienes, pese a múltiples facilidades otorgadas en el pasado, jamás avanzaron hacia la formalización.

Sobre el dictamen que será debatido en el Pleno, señaló: “Concretamente, no pueden regresar al Reinfo aquellos mineros ilegales que han sido ya rechazados porque incumplen los requisitos establecidos, porque han manifestado notoriamente su poca voluntad de formalizarse y en realidad están usando el Reinfo solamente como una plataforma para mantener su actividad ilegal”.

Comisión de Energía y Minas. | Congreso

El premier adelantó que el Ejecutivo espera modificaciones sustanciales en el dictamen. De no producirse, afirmó, el Gobierno observará la norma. “Vamos a tener que observar la norma que apruebe el Pleno”, advirtió.

Reconsideraciones sí, reincorporaciones masivas no

Álvarez también se refirió a los cerca de dos mil mineros que han solicitado una reevaluación de su caso tras ser excluidos del Reinfo. Reconoció que este procedimiento es legítimo y debe atenderse, pero diferenció de manera tajante la revisión individual de expedientes de cualquier intento de reapertura general del registro.

“Nosotros creemos que es un derecho de todo ciudadano poder pedir una reconsideración […] hay un grupo no muy numeroso de mineros que han, eh, pedido una reevaluación de sus casos. Y esto yo creo que es positivo, hay que hacerlo, pero sin entrar a una reincorporación o a una ampliación irracional de aquellos mineros ilegales”, explicó.

Mineros protestan por ampliación del Reinfo

Para el primer ministro, la meta del Estado es garantizar que quienes ingresen o permanezcan en el Reinfo lo hagan con una verdadera voluntad de formalizarse. Reintegrar a quienes, según el Ejecutivo, nunca mostraron ese compromiso sería —advierte— volver a un esquema que fracasó y que solo fortaleció la actividad ilegal.