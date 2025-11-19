Perú

Solo 2 mil de los 50 mil mineros excluidos del Reinfo pidieron revisión: Minem evaluara reingreso, según Fernando Rospigliosi

El legislador señaló que más de 30 mil Reinfos vigentes vencen en 2025, por lo que la prórroga busca evitar que queden sin cobertura legal

Guardar
Congreso respalda prórroga del Reinfo
Congreso respalda prórroga del Reinfo y mantiene exclusión de 50 mil mineros por incumplimientos. (Foto composición: Infobae Perú)

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó a RPP que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) era una medida “inevitable” ante la falta de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y la vigencia de más de 30 mil registros que quedaban próximos a vencer. Según explicó, estos Reinfos no podían quedar sin cobertura legal, por lo que la prórroga se convirtió en una obligación para evitar que miles de mineros quedaran en un limbo normativo.

El parlamentario precisó que los registros vigentes tienen un plazo que culmina el 31 de diciembre de 2025, razón por la cual el Congreso decidió ampliar su vigencia y garantizar la continuidad del proceso de formalización minera.

Rospigliosi sostuvo que, si bien aún no ha tenido acceso al dictamen final aprobado en la comisión correspondiente, la decisión de extensión se ajusta a la necesidad de mantener un marco regulatorio operativo mientras se debate la nueva normativa que reemplazaría al Reinfo. Añadió que, según la información preliminar que recibió de los congresistas involucrados, no existía otra salida viable.

Reinfo se vuelve a prorrogar
Reinfo se vuelve a prorrogar y CONFIEP advierte que el país repetirá la misma crisis de informalidad en 2026 y 2027. (Foto composición: Infobae Perú)

Apoya exclusión de 50 mil mineros

Uno de los puntos más sensibles del proceso es la exclusión de 50 mil mineros del Reinfo durante la gestión anterior. Sobre este tema, Rospigliosi señaló a RPP que respalda plenamente la decisión, pues —según afirmó— la mayoría incumplió los trámites exigidos para permanecer en el registro.

“En mi opinión está muy bien excluir esos Reinfos porque habían incumplido prácticamente todos los trámites”, indicó, subrayando que el proceso de depuración era necesario para asegurar que el sistema de formalización minera no se convierta en un mecanismo sin control.

Rospigliosi afirmó que lo aprobado en comisión contempla que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) revise si algunos de los excluidos pueden ser reincorporados. No obstante, precisó que esta posibilidad será limitada, ya que solo se evaluará a quienes solicitaron formalmente la revisión del caso.

REINFO - 6 de
REINFO - 6 de julio

Solo 2 mil presentaron apelación

De acuerdo con el presidente del Congreso, de los 50 mil mineros separados del Reinfo, solo 2 mil presentaron apelaciones. Este grupo reducido será el que el Minem evaluará para determinar si existió algún error administrativo en el proceso de exclusión.

Rospigliosi aclaró que no habrá reincorporaciones automáticas, pues cada caso deberá ser revisado individualmente y solo se permitirá el reingreso si se confirma que hubo una equivocación en la depuración realizada por la gestión anterior.

El congresista enfatizó que el objetivo del proceso es corregir eventuales fallas, mas no revertir la exclusión general. “No van a volver a menos que el Ministerio de Energía y Minas encuentre que ha habido algún error, supongo yo, en esos 2.000 Reinfos”, señaló para el citado medio.

An informal miner, holding a
An informal miner, holding a banner that reads "Congress Yes to extending the mining formalization process," protests in front of the Congress of the Republic, accompanied by other miners, to demand an extension of the deadline to formalize their activity, in Lima, Peru, on November 18, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Información preliminar

Finalmente, Fernando Rospigliosi remarcó que toda la información brindada se basa en reportes previos, ya que aún no ha podido revisar el texto completo aprobado en la comisión. Indicó que será necesario contar con la versión final del documento para evaluar con precisión los alcances de la prórroga y los mecanismos de revisión previstos.

“Insisto, para finalizar, que ya veremos cuando tengamos el texto redactado en la mano”, concluyó el presidente del Congreso, dejando en claro que las decisiones formales dependerán del contenido definitivo del dictamen.

Fernando Rospigliosi impulsa la restitución
Fernando Rospigliosi impulsa la restitución de la inmunidad parlamentaria. Foto: Congreso

Minem sobre el Reinfo

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, reconoció que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) viene siendo utilizado por operadores vinculados a la minería ilegal. Sin embargo, evitó cuestionar la ampliación del registro hasta el 31 de diciembre de 2027, aprobada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. “Estamos a la espera de lo que diga el Pleno sobre el mismo”, afirmó el titular del Minem.

Bravo remarcó que el Ejecutivo es “muy respetuoso de lo que diga el Legislativo” y sostuvo que el Reinfo debe emplearse exclusivamente con fines de formalización. “Existen dentro del Reinfo muchos mineros que quieren ser formales y necesitan el acompañamiento del Estado para lograrlo”, declaró, al señalar que el registro no debe quedar desprotegido mientras miles de mineros buscan cumplir con los requisitos establecidos.

Luis Bravo fue consultado por la reciente aprobación del Reinfo hasta el 2027 en la Comisión de Energía y Minas. | Exitosa

El ministro insistió en que el Estado debe eliminar del registro a quienes lo usan para actividades irregulares. “Hay que excluir a aquellos que lo utilizan de manera inadecuada para encubrir otras actividades no reguladas”, subrayó, al enfatizar que la formalización debe estar acompañada de mecanismos de control que impidan que la herramienta sea aprovechada por actores de la minería ilegal.

Temas Relacionados

ReinfoMinerosCongresoMinemperu-noticias

Más Noticias

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

El general Mario Arata renunció de manera irrevocable tras un enfrentamiento con el edil, quien lo había cuestionado públicamente por su gestión. “Mi dignidad no me permite trabajar así”, dijo

Gerente de Seguridad de Miraflores

Denuncian criminalización contra líder asháninka Fabián Antúnez: prisión preventiva se basa en testimonios desmentidos

La defensa del dirigente señaló que los testigos protegidos no lo reconocieron y que la Fiscalía cambió su teoría luego de que sus principales pruebas fueran invalidadas. Comunidades asháninkas piden que el proceso continúe en libertad

Denuncian criminalización contra líder asháninka

Óscar Arriola, jefe de la PNP, respalda a coronel implicado en robo de medio millón de soles: “Trabaja 23 horas y media”

El jefe policial respaldó al coronel Juan Carlos Montúfar, quien enfrenta una denuncia por el presunto robo de medio millón de soles durante una intervención policial en Huacho

Óscar Arriola, jefe de la

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘blanquiazules’ arrancaron sin problemas en el primer set, pero en el siguiente juego se vio sorprendida con el nivel del cuadro de Puente Piedra, que igualó la serie. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Cotabambas: audiencia definirá futuro de 19 defensores procesados desde hace 10 años por protestas contra Las Bambas

El Juzgado de Tambobamba retomará hoy el control de acusación del caso, donde la Fiscalía pide penas de hasta 17 años pese a denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y ausencia de pruebas que vinculen a los acusados con hechos delictivos

Cotabambas: audiencia definirá futuro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Ministro de Energía y Minas reconoce que Reinfo es usado por la minería ilegal, pero no pone oposición: “Es un registro que se tiene que trabajar”

PJ aprueba solicitar a Bélgica la extradición de César Hinostroza por liderar Los Cuellos Blancos del Puerto

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo y Janet Barboza

Ethel Pozo y Janet Barboza cuestionan declaraciones de Pamela Franco: “La gente tiene memoria, calladita hubieras quedado mejor”

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Luigui Carbajal se defiende de ampay de Magaly Medina y alerta que lo ‘sembraron’: “Una cámara me estaba esperando”

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026