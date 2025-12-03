Rafael Belaúnde confirma que portaba un arma al momento de ser atacado por sicarios: “la defensa personal es un derecho”

Rafael Belaúnde portaba un arma al momento de ser atacado por sicarios: “la defensa personal es un derecho”. (Video: TV Perú)

Rafael Belaúnde, precandidato presidencial por Libertad Popular, confirmó en conferencia de prensa que portaba un arma de fuego y que la utilizó en defensa propia durante el atentado que sufrió en Cerro Azul, Cañete.

“Es un derecho la defensa personal”, indicó Belaúnde durante su intervención, en la que dio detalles sobre cómo pudo sobrevivir al ataque de sicarios motorizados. Según su versión, al interior de su arma aún tenía balas y las disparó todas para repeler a los criminales.

Belaúnde da detalles sobre el ataque de sicarios

Durante su encuentro con la prensa, Belaúnde relató que había cargado el arma antes de salir de Lima hacia Cañete, alrededor de las 4:45 de la mañana. Explicó que tenía entre siete u ocho balas y que las usó todas durante el enfrentamiento.

“Me parece que han sido ocho (...) porque yo abastecí el arma antes de salir. Yo salí muy temprano, como un cuarto para las cinco de la mañana de Lima a Cañete. Y hacía pocos días había estado en el polígono de tiros, entonces no tenía muchas balas. Y me parece que fueron siete u ocho las que estaban abastecidas y disparé todas”, detalló en la conferencia.

Vehículo del precandidato presidencial de Libertad Popular fue atacado a balazos.| Canal N

El precandidato precisó que su vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala durante el ataque. “El carro tiene cuatro impactos, no sé si fueron más. Pero estos tres impactos están en el mundo. Hay tres y uno que estaba en el limpiaparabrisas”, puntualizó. Además, resaltó que disparó después de que su vehículo fue atacado, como reacción directa a la agresión.

Belaúnde, quien lleva 25 años portando armas, manifestó su deseo de que las pruebas balísticas se realicen con prontitud para que su arma le sea devuelta y así poder continuar con sus actividades habituales. “Espero que las pruebas balísticas se puedan realizar prontamente y me devuelvan mi arma, lo único que pediría”, señaló.

Sobre la protección proporcionada por el Estado, Belaúnde indicó que según el cronograma, el resguardo de la Seguridad del Estado para los candidatos estará habilitado a partir del 23 de diciembre y que no solicitará un trato especial ni medidas fuera de las previstas para otros candidatos. “Yo no voy a pedir nada excepcional, nada distinto”, declaró.

Policía sigue las investigaciones sobre el ataque

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que aún se evalúa si el chofer de Belaúnde resultó herido, y que, según el propio precandidato, no había recibido amenazas ni extorsiones previas.

Pedro Cateriano reveló que a pesar del ataque Rafael Belaúnde Llosa se encuentra estable. - Crédito Revista ProActivo

Distintas figuras políticas manifestaron su preocupación por la seguridad electoral. El exministro del Interior, Gino Costa, denunció el intento de crimen a través de su cuenta en X: “Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral ya”.

Por su parte, el exministro de Trabajo, Juan Sheput, dirigió un mensaje al presidente José Jerí, exigiendo priorizar la seguridad electoral y la lucha contra la inseguridad. Recordó el reciente asesinato de Percy Ipanaqué, candidato a diputado por Piura, y criticó la falta de pronunciamiento oficial tras ese homicidio y tras el atentado contra Belaúnde. Propuso como prioridades: garantizar elecciones limpias y seguras, impedir el deterioro económico y combatir la inseguridad.

Jorge Nieto, también precandidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, expresó su solidaridad con Belaúnde y exigió el esclarecimiento de los hechos. “Pronto esclarecimiento de los hechos. Si la violencia política no se para en seco, se juntará con la delincuencial, que está desbocada pese a toda la peliculina. Señor José Jerí, acción. Garantice elecciones en paz. Solo eso”, manifestó.