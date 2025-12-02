Perú

Atentan contra el precandidato presidencial de Perú, Rafael Belaunde: sujetos disparan contra su auto

El precandidato presidencial de Libertad Popular fue víctima de un atentado en Cerro Azul, confirmó Pedro Cateriano

El exprimer ministro Pedro Cateriano
El exprimer ministro Pedro Cateriano informa que el auto de Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial de Libertad Popular, fue baleado| RPP Noticias

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul, en Cañete, en horas de la mañana de hoy, martes 2 de diciembre. Sujetos dispararon contra el auto que lo transportaba.

El candidato a la primera vicepresidencia de la agrupación, Pedro Cateriano, indicó a RPP que el exministro se encontraba realizando trámites ante la Policía Nacional sobre lo ocurrido. “Felizmente, no han logrado su objetivo los delincuentes”.

“Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos ya sabemos lo que es la violencia. Y bueno, estamos lamentablemente atravesando por un contexto de una actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana de hoy Rafael Belaúnde. Creo que es algo que no debe ocurrir en el país”, dijo.

Reacciones

Al conocerse el hecho, la primera figura política que denunció el intento de crimen fue el exministro del Interior, Gino Costa. " Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral ya", publicó en su cuenta personal de Twitter.

