Sicarios atacan a Rafael Belaúnde: candidatos a la presidencia contarán con seguridad del Estado este mes

Rafael Belaúnde Llosa no ha sufrido daño.

Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial por Libertad Popular, fue víctima de un ataque por parte de sicarios que balearon el vehículo en el que se encontraba en Cerro Azul, Cañete.

Aunque los criminales dispararon al menos tres veces contra la camioneta en la que se trasladaba, el precandidato resultó ileso, pero con algunas manchas de sangre en el cuerpo. Hasta el momento no se conoce si el chofer con el que se encontraba está fuera de peligro.

El ataque contra Belaúnde se produjo a pocos días de que se oficialice su candidatura a la presidencia por el partido Libertad Popular y que, a raíz de esta elección, reciba seguridad del Estado.

Seguridad estatal para los candidatos presidenciales

La Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció en octubre de este año que protegerá a los candidatos presidenciales participantes en las elecciones generales de 2026. El general Juan Carlos Delgado, director de la unidad, indicó que la custodia iniciará diciembre, dentro de pocas semanas. “La custodia comenzará el 23 de diciembre, conforme al cronograma definido por el Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó.

El general indicó que la magnitud del proceso electoral justifica la medida, que se ejecutará bajo los protocolos habituales de la dirección a su cargo. Luego del cierre de inscripciones, el 11 de febrero de 2026 se oficializarán las fórmulas presidenciales.

Resguardo a autoridades

Según la información de Delgado, se prevé la participación de 39 postulantes para la presidencia, resultado de alianzas entre 43 organizaciones políticas habilitadas. Entre los candidatos hay exfuncionarios públicos y nuevos aspirantes que buscan captar a sectores descontentos.

Además, a partir de julio de 2026, la seguridad del Estado asumirá la protección de los 60 senadores que tomarán posesión tras las elecciones del 12 de abril, un hecho novedoso dada la reinstauración del Senado peruano después de más de tres décadas.

Recciones por el atentado contra Rafael Belaúnde

Según Pedro Cateriano, que acompaña a Belaúnde en como candidato a la primera vicepresidencia por Libertad Popular, confirmó que el exministro está realizando la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. “Felizmente, no han logrado su objetivo los delincuentes”, declaró a RPP.

El dirigente condenó el clima de violencia incluso antes del inicio de la campaña electoral por la presidencia. “Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos ya sabemos lo que es la violencia. Y bueno, atravesamos actualmente una actividad delincuencial activa, pero es indispensable rechazar con firmeza este ataque que sufrió a balazos en la mañana de hoy Rafael Belaúnde. Es algo que no debe ocurrir en el país”, afirmó.

Al conocerse el hecho, el exministro del Interior, Gino Costa. “Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral ya”, publicó en su cuenta personal de Twitter (X).