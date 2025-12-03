Janet Barboza acusa a Samahara Lobatón de convertir su vida privada en un negocio: “ya nada nos sorprende”

La conductora de televisión no se guardó nada y cuestionó que la influencer convierta sus conflictos personales en espectáculo, generando un intenso debate sobre los límites entre la fama y la intimidad familiar (América TV)

La polémica en torno a la separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a dominar la agenda del entretenimiento, esta vez marcada por declaraciones directas de Janet Barboza, quien criticó la forma en que ambos manejan su vida privada frente a los medios.

La conductora señaló que la pareja repite patrones de conflictos expuestos ante las cámaras, situación que se intensificó tras una conciliación inesperada que provocó nuevas interrogantes.

En paralelo, el cierre del vínculo motivó mensajes opuestos: Samahara señaló una falta que afectó la estabilidad de su familia, mientras Torres rechazó versiones sobre terceras personas. El cruce de discursos alimentó un clima tenso que se trasladó a los programas de espectáculos.

El señalamiento de Janet Barboza<b> </b>

Barboza enfatizó que la pareja sostiene su notoriedad con su intimidad, recordó discusiones públicas, criticó la actitud hacia reporteros y afirmó que la conciliación repentina deja dudas sobre su verdadero conflicto. (América TV)

Janet Barboza volvió a comentar el quiebre sentimental entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, y lo hizo con un tono severo. La conductora expresó que “viniendo de Samahara y del Brayan ya nada nos sorprende”, con lo que aludió al historial de peleas públicas. Recordó episodios en los que la pareja fue registrada en discusiones callejeras y enfrentamientos físicos. Según Barboza, “no es la primera vez que Samahara nos acostumbra a hacer de su vida íntima un negocio”.

Sostuvo que tanto Samahara como Torres obtienen relevancia gracias a la cobertura mediática. Afirmó que “viven de los medios de comunicación” y señaló que la audiencia alimenta la popularidad de la pareja debido al interés por historias sentimentales. Barboza cuestionó la actitud hostil de Lobatón hacia los reporteros pese a que, según ella, su presencia depende del espacio televisivo. Consideró extraña la conciliación rápida a la que acudieron y sugirió que “parecería que hay gato encerrado”.

El comentario de Barboza abrió una nueva arista en el ya complejo enfrentamiento entre la pareja y sus críticos públicos. Su postura coincidió con una jornada en la que la presencia de cámaras y reporteros reforzó la percepción de que la vida íntima de ambos se consume en tiempo real.

Las versiones enfrentadas de Samahara y Bryan Torres<b> </b>

Los mensajes de ambos revelaron posturas opuestas: Samahara aludió a límites vulnerados y Torres afirmó que cerró el vínculo por bienestar familiar, negando rumores que ella, según él, habría exacerbado públicamente. (Instagram)

En medio de las opiniones externas, Samahara Lobatón comunicó su separación con un mensaje que buscó mostrar firmeza. Explicó que la decisión surgió de un hecho que definió como incompatible con la tranquilidad del hogar que compartía con Torres. Indicó que la situación “comprometió la integridad y la paz” de su familia y que ya no pensaba ceder ante comportamientos que consideraba irrespetuosos.

Afirmó que había advertido antes sobre límites que deseaba proteger y dio a entender que esos acuerdos se rompieron. Aunque evitó describir el episodio exacto, su mensaje incluyó frases que resaltaban la necesidad de proteger a sus hijos y recomponer su vida.

Bryan Torres respondió con una versión distinta. Aseguró que él tomó la iniciativa de finalizar el vínculo. Manifestó que lo hizo por el bienestar de sus pequeños y negó cualquier vínculo con terceras personas. En su declaración afirmó que “los hijos no atan” y que buscaba alejarse de una dinámica que consideraba dañina. Sostuvo que su círculo cercano conocía la verdadera causa, aunque no la detalló. Atribuyó a su expareja la creación de una narrativa que, según él, desviaba la conversación.

Magaly Medina también cuestiona actitudes

La conductora cuestionó el contraste entre la apariencia de armonía reciente y los conflictos expuestos, criticó la reacción de Samahara en la conciliación y afirmó que ambos generan espectáculo en lugar de calma. (ATV)

La tensión creció tras la aparición de Samahara y Torres en un centro de conciliación para definir acuerdos sobre sus dos hijos. Lo que debía ser un trámite sobrio terminó convertido en una escena de gritos y reacciones que se viralizaron, lo que provocó una crítica directa de Magaly Medina.

La conductora recordó que la pareja se había presentado semanas atrás en su programa con un discurso de reconciliación. Señaló que Samahara afirmó entonces: “Estamos alineados en la misma vereda”, concepto que Medina contrastó con los antecedentes de Torres, a quien vinculó con chats y testimonios que apuntaban a conductas irrespetuosas.

Magaly sostuvo que Samahara dedicó meses a defender a Torres y a presentar una imagen renovada del cantante. Consideró que la influencer forzó una reconciliación sin un proceso real de reparación emocional. Criticó que intentara normalizar comportamientos que, según Medina, no habían variado.

El episodio más comentado fue la reacción de Samahara a la salida de la conciliación. En imágenes se escucha que exclama “No me toques” y luego “Au, au, au, au, au”, mientras esquiva a reporteros. Magaly calificó la escena de exagerada y comentó: “¿Qué te van a hacer los periodistas? ¿Te están golpeando?”. Añadió que ese tipo de actitudes dificulta que el público pueda empatizar con la joven.

La conductora también cuestionó la decisión de tener un segundo hijo con alguien a quien, según su análisis, consideraba inestable desde antes. Afirmó que esa elección perjudica a los menores debido a la inestabilidad que perciben.

Sobre Torres, Medina criticó que intentara mostrarse como víctima después de declarar que era “padre antes que hombre”. Afirmó que “el buen padre respeta a la mujer que eligió como madre de sus hijos”, lo que en su opinión él no había hecho.

El comentario final de Magaly resumió la magnitud del conflicto mediático. Dijo que ambos son protagonistas de noticias no por méritos profesionales, sino por “sus patéticos espectáculos y la forma en que manejan su vida personal”. Su intervención reforzó la percepción de que la ruptura avanza en medio de discursos conflictivos, exposiciones públicas y una relación cada vez más tensa con la prensa.