Karol G vuelve a Lima: fecha, entradas, preventa y todo sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Karol G, la superestrella colombiana, cautiva a la audiencia en un concierto vibrante en Lima, luciendo un atuendo brillante mientras canta con pasión.

La música urbana suma un nuevo capítulo con el anuncio del regreso de Karol G a Perú. La artista colombiana, reconocida como una de las voces femeninas más influyentes de la industria latina, prepara su esperado reencuentro con el público local. Tras su consagración en los escenarios más importantes del mundo, la intérprete de éxitos como “Tusa”, “Bichota” y “Provenza” confirma su posición como referente global, fusionando ritmos, talento y un mensaje de empoderamiento que conecta con millones de seguidores.

Carolina Giraldo, conocida internacionalmente como Karol G, ha conseguido transformar la escena musical urbana desde Medellín. Su capacidad para reinventarse, la versatilidad de sus colaboraciones y la autenticidad de su propuesta la han catapultado a la cima, posicionándola como una de las artistas más escuchadas en plataformas digitales.

Con más de 60 millones de oyentes mensuales y múltiples Latin Grammy, su impacto trasciende fronteras y culturas. Su reciente cierre de Coachella 2026 en California, donde fue la primera artista latina en encabezar el escenario principal, la consolidó aún más como figura central de la música actual. Allí, la colombiana brilló con un espectáculo visual de alto nivel, banda en vivo y coreografías innovadoras, generando una experiencia inolvidable para miles de asistentes y millones de espectadores en todo el mundo.

Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP

Ahora, el anuncio de su nueva gira “Viajando por el Mundo Tropitour” genera gran expectativa en Perú. El país será una de las paradas principales de este tour global, que promete un despliegue de energía, emoción y conexión con el público local. La noticia fue celebrada por sus seguidores, que ya esperan una noche cargada de perreo, color y los hits que han definido la carrera de la Bichota.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Karol G?

Karol G regresa a Lima el 22 de enero de 2027. El Estadio San Marcos será el escenario elegido para este espectáculo, que se proyecta como uno de los eventos musicales más grandes del próximo año en la capital. El show forma parte del “Viajando por el Mundo Tropitour”, la gira internacional con la que Karol G busca reencontrarse con sus seguidores en distintas ciudades.

Este póster vibrante anuncia el "Tropitour: Viajando por el Mundo" de Karol G, destacando un colorido guacamayo sobre un globo terráqueo con detalles del concierto en el Estadio San Marcos.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa exclusiva dará inicio el miércoles 29 de abril a las 9:00 am, destinada únicamente a los clientes Mastercard BBVA. Esta etapa permitirá a los usuarios acceder a las primeras localidades antes de la venta general. La venta general de entradas comenzará el jueves 30 de abril a las 9:30 am, o en el momento en que se agoten los tickets de preventa. Toda la gestión de compra se realizará a través de la plataforma digital de Teleticket, donde se habilitará el evento y la fila virtual correspondiente.

Precio de las entradas y zonas

Hasta el momento no se han publicado los precios oficiales ni el detalle de las zonas habilitadas en el Estadio San Marcos para el concierto de Karol G. La información sobre los valores y las ubicaciones se dará a conocer en las próximas horas a través de los canales oficiales de Teleticket.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Para asegurar la presencia en el concierto de Karol G, el proceso de compra en Teleticket es el siguiente:

Teleticket : ingresar a Acceder a la web oficial de: ingresar a www.teleticket.com.pe

Registrar una cuenta de usuario : completar los datos personales y el correo electrónico válido para activar la cuenta.

Verificar el registro : revisar la bandeja de entrada y hacer clic en el enlace de activación recibido.

Encontrar el evento de Karol G : iniciar sesión, buscar el espectáculo y seleccionar el banner correspondiente.

Ingresar a la fila virtual : el sistema asigna turno por orden de ingreso, por lo que se recomienda no cerrar ni actualizar la página.

Elegir la ubicación : seleccionar la zona y los asientos preferidos según disponibilidad y precio.

Ejecutar el pago : introducir los datos de la tarjeta bancaria y, en caso de contar con el beneficio BBVA , aplicarlo para acceder al descuento.

Consultar los tickets: tras completar la operación, recibir la confirmación y revisar las entradas en la sección “Mis E-Tickets” dentro de la cuenta de Teleticket.

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