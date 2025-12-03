Magaly Medina fulmina a Samahara Lobatón y Bryan Torres por actitud de ‘divos’: “Son conocidos por su patética vida personal”

La presentadora afirmó que ambos han convertido su ruptura en una telenovela pública y que sus hijos son los más afectados por la inestabilidad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tensión entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a ocupar la agenda mediática este 2 de diciembre, luego de que ambos acudieran a un centro de conciliación en Lince para definir cómo quedarán las responsabilidades, visitas y acuerdos vinculados a sus dos hijos tras su reciente ruptura.

Sin embargo, lo que debió ser una jornada sobria y enfocada en el bienestar de los menores terminó convertida en un episodio de gritos, tensiones y actitudes que rápidamente se volvieron virales, al punto de generar una dura crítica de Magaly Medina, quien no dejó pasar ninguno de los comportamientos exhibidos ante la prensa.

La conductora inició su comentario recordando cómo, apenas un mes atrás, la pareja se había presentado en su programa para dar una imagen de unidad y reconciliación.

Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Cuando se sentaron acá el 5 de noviembre, o sea, casi exactamente un mes, ella vino muy tranquila y él también, jurando que estaban alineados en la misma vereda. Esa fue la palabra que usó Samahara: ‘Estamos alineados en la misma vereda. Hemos trabajado bastante’. Ella ya daba por sentado que el Bryan era otro, que realmente había cambiado”, señaló Magaly, subrayando que aquella seguridad contrastaba con los antecedentes del cantante.

La conductora recordó la larga lista de mujeres que, a inicios de año, mostraron chats y pruebas que evidenciaban que Bryan Torres no respetaba su relación. “En febrero había tenido una maratón disparatada con varias mujeres que salieron a brindar su testimonio, que mostraron chats, que mostraron pruebas de que él no respetaba a la madre de su hija y de su futuro bebé. No la respetaba para nada”, expresó.

Lo que más llamó la atención de Medina fue la forma en que Samahara intentó sostener, durante meses, una narrativa de cambio absoluto en su entonces pareja. “Pero ella tiene gran parte de culpa, porque Samahara se la pasó despercudiéndolo, talqueándolo, blanqueándolo, pasándolo por lejía al hombre. Ya parecía la Chola Chabuca… Ella misma se encargó de vendernos un Bryan diferente, cuando él todavía no había demostrado con hechos y actitudes que las cosas habían cambiado.”

Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina explota contra Samahara Lobatón por maltratar a la prensa

Magaly también profundizó en la idea de que la influencer forzó una reconciliación rápida y poco realista, sin permitir tiempo para sanar las heridas de infidelidades reiteradas. “No creo que ella tan de un día para otro olvide tantas mujerzuelas… perdón, tantas mujeres. Ese proceso del perdón demora muchísimo tiempo. La otra persona tiene que poner muchísimo de su parte y volverse a ganar la confianza perdida. Eso no pasa de un mes para otro.”

Con ese contexto, la conductora pasó a evaluar el comportamiento de la pareja a su salida del centro de conciliación. Samahara llegó acompañada de su abogado, evitando inicialmente declarar; sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus reacciones frente a los periodistas. En las imágenes se la escucha decir “No me toques, no me toques”, y luego gritar repetidamente “Au, au, au, au, au”, mientras los reporteros insistían en obtener una declaración.

Para Magaly, la escena fue inverosímil y sobreactuada. “Esas son las cosas que hacen que nosotros le tengamos antipatía a Samahara. Ese tipo de actitudes tan frescas, tan: ‘¡Ay, no me toques! ¡Au, au, au, au!’. ¿Qué te van a hacer los periodistas? ¿Te están golpeando? ¿Eso es lo que debiste decir cuando el otro te ponía los cachos y cuando todo el mundo desfilaba por acá?”, dijo con tono irónico.

Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora insistió en que ese comportamiento impide que el público pueda sentir empatía por la joven, pese a las difíciles circunstancias que atraviesa. “De verdad que, a veces, ser solidaria con ella es bien difícil. Es bien difícil.”

La conductora también cuestionó la decisión de la influencer de tener un segundo bebé con quien consideraba, desde hace tiempo, una pareja inestable. “Eso es irresponsable, traer hijos al mundo cuando conoces el tipo con el que te estás metiendo. Las criaturas son las que van a sufrir finalmente, porque esta inestabilidad les causa daño.”

Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Bryan Torres llegó después al local, también sin declarar, y según Magaly, intentando mostrarse como víctima tras señalar en otro programa que era “padre antes que hombre”. Para la conductora, ese argumento no tiene sustento. “El buen padre respeta a la mujer que eligió como madre de sus hijos. Cosa que él no ha hecho.”

“Realmente los dos son patéticos. A mí me daría muchísima vergüenza porque los dos hacen noticia. Y claro, nunca en su vida han tenido tantos periodistas a su alrededor, no por sus carreras, no por sus talentos, no porque brillan en aquello que hacen, no, sino solo y simplemente por sus escándalos. Así que no se alegren muchos ni se me hagan los divos de no querer hablar con la prensa, de votar a la prensa, porque solo tienen prensa, por eso, por sus patéticos espectáculos y por la patética forma en que manejan su vida personal”, sentenció.

Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme