Perú

Magaly Medina fulmina a Samahara Lobatón y Bryan Torres por actitud de ‘divos’: “Son conocidos por su patética vida personal”

La conductora cuestionó los gritos y la actitud de la hija de Melissa Klug frente a la prensa que registraba sus declaraciones, y recordó que la influencer defendió durante meses a Bryan Torres pese a todos sus antecedentes

Guardar
La presentadora afirmó que ambos han convertido su ruptura en una telenovela pública y que sus hijos son los más afectados por la inestabilidad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tensión entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a ocupar la agenda mediática este 2 de diciembre, luego de que ambos acudieran a un centro de conciliación en Lince para definir cómo quedarán las responsabilidades, visitas y acuerdos vinculados a sus dos hijos tras su reciente ruptura.

Sin embargo, lo que debió ser una jornada sobria y enfocada en el bienestar de los menores terminó convertida en un episodio de gritos, tensiones y actitudes que rápidamente se volvieron virales, al punto de generar una dura crítica de Magaly Medina, quien no dejó pasar ninguno de los comportamientos exhibidos ante la prensa.

La conductora inició su comentario recordando cómo, apenas un mes atrás, la pareja se había presentado en su programa para dar una imagen de unidad y reconciliación.

Magaly Medina destruye a Samahara
Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Cuando se sentaron acá el 5 de noviembre, o sea, casi exactamente un mes, ella vino muy tranquila y él también, jurando que estaban alineados en la misma vereda. Esa fue la palabra que usó Samahara: ‘Estamos alineados en la misma vereda. Hemos trabajado bastante’. Ella ya daba por sentado que el Bryan era otro, que realmente había cambiado”, señaló Magaly, subrayando que aquella seguridad contrastaba con los antecedentes del cantante.

La conductora recordó la larga lista de mujeres que, a inicios de año, mostraron chats y pruebas que evidenciaban que Bryan Torres no respetaba su relación. “En febrero había tenido una maratón disparatada con varias mujeres que salieron a brindar su testimonio, que mostraron chats, que mostraron pruebas de que él no respetaba a la madre de su hija y de su futuro bebé. No la respetaba para nada”, expresó.

Lo que más llamó la atención de Medina fue la forma en que Samahara intentó sostener, durante meses, una narrativa de cambio absoluto en su entonces pareja. “Pero ella tiene gran parte de culpa, porque Samahara se la pasó despercudiéndolo, talqueándolo, blanqueándolo, pasándolo por lejía al hombre. Ya parecía la Chola Chabuca… Ella misma se encargó de vendernos un Bryan diferente, cuando él todavía no había demostrado con hechos y actitudes que las cosas habían cambiado.”

Magaly Medina destruye a Samahara
Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina explota contra Samahara Lobatón por maltratar a la prensa

Magaly también profundizó en la idea de que la influencer forzó una reconciliación rápida y poco realista, sin permitir tiempo para sanar las heridas de infidelidades reiteradas. “No creo que ella tan de un día para otro olvide tantas mujerzuelas… perdón, tantas mujeres. Ese proceso del perdón demora muchísimo tiempo. La otra persona tiene que poner muchísimo de su parte y volverse a ganar la confianza perdida. Eso no pasa de un mes para otro.”

Con ese contexto, la conductora pasó a evaluar el comportamiento de la pareja a su salida del centro de conciliación. Samahara llegó acompañada de su abogado, evitando inicialmente declarar; sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus reacciones frente a los periodistas. En las imágenes se la escucha decir “No me toques, no me toques”, y luego gritar repetidamente “Au, au, au, au, au”, mientras los reporteros insistían en obtener una declaración.

Para Magaly, la escena fue inverosímil y sobreactuada. “Esas son las cosas que hacen que nosotros le tengamos antipatía a Samahara. Ese tipo de actitudes tan frescas, tan: ‘¡Ay, no me toques! ¡Au, au, au, au!’. ¿Qué te van a hacer los periodistas? ¿Te están golpeando? ¿Eso es lo que debiste decir cuando el otro te ponía los cachos y cuando todo el mundo desfilaba por acá?”, dijo con tono irónico.

Magaly Medina destruye a Samahara
Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora insistió en que ese comportamiento impide que el público pueda sentir empatía por la joven, pese a las difíciles circunstancias que atraviesa. “De verdad que, a veces, ser solidaria con ella es bien difícil. Es bien difícil.”

La conductora también cuestionó la decisión de la influencer de tener un segundo bebé con quien consideraba, desde hace tiempo, una pareja inestable. “Eso es irresponsable, traer hijos al mundo cuando conoces el tipo con el que te estás metiendo. Las criaturas son las que van a sufrir finalmente, porque esta inestabilidad les causa daño.”

Magaly Medina destruye a Samahara
Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Bryan Torres llegó después al local, también sin declarar, y según Magaly, intentando mostrarse como víctima tras señalar en otro programa que era “padre antes que hombre”. Para la conductora, ese argumento no tiene sustento. “El buen padre respeta a la mujer que eligió como madre de sus hijos. Cosa que él no ha hecho.”

“Realmente los dos son patéticos. A mí me daría muchísima vergüenza porque los dos hacen noticia. Y claro, nunca en su vida han tenido tantos periodistas a su alrededor, no por sus carreras, no por sus talentos, no porque brillan en aquello que hacen, no, sino solo y simplemente por sus escándalos. Así que no se alegren muchos ni se me hagan los divos de no querer hablar con la prensa, de votar a la prensa, porque solo tienen prensa, por eso, por sus patéticos espectáculos y por la patética forma en que manejan su vida personal”, sentenció.

Magaly Medina destruye a Samahara
Magaly Medina destruye a Samahara y Bryan: “Esa vida de telenovela no la soporta nadie”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Samahara LobatónBryan torresMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Gisela Valcárcel comparte abrazo con Susana Umbert y saludó de beso a Karla Tarazona tras regresar a Panamericana

La ‘Señito’ regresó a la TV con un mensaje emotivo y protagonizó un comentado saludo con la conductora de ‘Préndete’

Gisela Valcárcel comparte abrazo con

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

El canal anunció un formato con 40 cámaras y 18 famosos que deberán sobrevivir sin lujos y bajo vigilancia 24/7. Dos figuras de Panamericana liderarían el reality, pero el canal mantiene en suspenso sus identidades

Panamericana TV confirma ‘La Granja

Kábala Perú: resultados del sorteo del martes 2 de diciembre de 2025 y video completo

Como cada martes, jueves y sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala Perú: resultados del sorteo

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

La conductora criticó duramente que Pamela se hiciera un examen de ETS recién ahora, pese a conocer el historial de infidelidades de Christian Cueva desde hace años

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

“Este es el inicio que tanto he esperado”, mencionó la rubia conductora tras su presentación en la preventa del canal de la avenida Arequipa

Gisela Valcárcel regresa triunfante a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, detenido en

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Vocero de Somos Perú en contra de reincorporar a mineros suspendidos del Reinfo: “No se puede retroceder”

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel comparte abrazo con

Gisela Valcárcel comparte abrazo con Susana Umbert y saludó de beso a Karla Tarazona tras regresar a Panamericana

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

Pamela López expone chequeo de ETS y pide nuevamente el divorcio a Christian Cueva: “Qué asco”

DEPORTES

Walter Nina se consagró campeón

Walter Nina se consagró campeón bolivariano en los 10 mil metros con oro y récord incluido en Ayacucho-Lima 2025

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025