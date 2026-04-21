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Vivian Baella criticó a Alianza Lima e Ysabella Sánchez tras derrota ante San Martín en final: “No son las únicas campeonas”

La exjugadora de la selección peruana dejó duro comentario luego de la caída de las ‘blanquiazules’ en el primer partido definitorio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

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Vivian Baella criticó a Alianza Lima e Ysabella Sánchez tras derrota ante San Martín en final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Vivian Baella criticó a Alianza Lima e Ysabella Sánchez tras derrota ante San Martín en final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Vivian Baella se refirió a la derrota de Alianza Lima frente a la Universidad San Martín en la final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La exjugadora de la selección peruana, reconocida hincha del club ‘blanquiazul’, expresó una crítica directa al equipo dirigido por Facundo Morando y a Ysabella Sánchez.

Espero que este partido haya sido una desahuevada para Alianza Lima, porque yo creo que entraron confiadas. Así que espero que este partido les sirva para despertar, para reaccionar, para que se den cuenta que no son las únicas campeonas, que hay otro equipo que vino de menos a más”, sostuvo Baella en declaraciones al programa Bloqueo y Punto.

Aunque valoró el desempeño de San Martín en el partido, Baella recordó que su rival no tuvo una campaña regular. “A lo largo de la temporada se vio a una San Martín inestable, que no se definía bien el equipo titular, pero el partido de hoy se vio bastante consolidado, bastante unido”.

La exintegrante de la selección nacional consideró que Alianza Lima cometió errores en la formación y en los cambios, señalando que ‘Chabelita’ no mostró el nivel habitual. “Sí, erró como todos los equipos, pero yo creo que para el próximo fin de semana Alianza Lima tiene que cambiar, sobre todo en la formación. Chavela no estaba funcionando. El ingreso de Ostos fue al final”.

Baella también sugirió variantes al técnico Facundo Morando. “Fue muy tarde. Yo creería que para el próximo partido Facundo debe apostar por Hart para central y por Elina, Chavela y Ostos de punta. No tiene otra opción, tiene que arriesgar”.

La exjugadora de la selección peruana habló sobre la reciente derrota 'blanquiazul' ante San Martín. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Programación del Alianza Lima vs San Martín

De acuerdo con lo establecido por la Federación Peruana de Vóley, el segundo partido de la serie se disputará el domingo 26 de abril a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, sede principal para los encuentros decisivos de esta fase del torneo.

El enfrentamiento de vuelta entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 será transmitido en directo por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como en su sitio web y aplicación, lo que permite el acceso en todo el territorio nacional.

Además, la Federación Peruana de Vóley difundirá el partido a través de su plataforma digital y la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, facilitando el seguimiento desde diferentes dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá cobertura completa en su portal, con información previa, seguimiento punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, hechos destacados y declaraciones de las protagonistas, para mantener informados a los aficionados durante todo el desarrollo del encuentro.

Programación de la final vuelta y partido por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Programación de la final vuelta y partido por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Los resultados que necesita Alianza Lima para salir tricampeón

Alianza Lima necesita una victoria en el partido de vuelta frente a San Martín, sin importar la diferencia en el marcador (3-0, 3-1 o 3-2), para forzar un encuentro extra que se jugaría la semana siguiente.

Si logra llevar la serie a ese tercer cotejo, el equipo de Facundo Morando deberá vencer nuevamente a la Universidad San Martín para obtener el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

Por el contrario, si Alianza Lima pierde el segundo choque, San Martín se proclamará campeón y el equipo dirigido por Guilherme Schmitz obtendrá el título de la máxima categoría, dejando a las ‘íntimas’ sin posibilidad de defender su campeonato.

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