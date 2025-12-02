Janet Barboza arremete contra Samahara Lobatón y Melissa Klug por justificar a sus parejas: “Qué manera de lavar la cara a un hombre”

Janet Barboza critica a Samahara Lobatón y a Melissa Klug: “Qué manera de lavar la cara a un hombre”. TikTok

La polémica ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo, y esta vez fue Janet Barboza, conductora de 'América Hoy’, quien lanzó una fuerte crítica contra la influencer y su madre, Melissa Klug, por justificar el accionar de sus parejas.

El comentario de Barboza se volvió uno de los temas más comentados de la mañana tras señalar que ambas “le lavan la cara” a los hombres incluso en situaciones que comprometen la confianza dentro de una relación.

Samahara y Bryan anunciaron su ruptura

El anuncio del fin de la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres llegó a través de un comunicado que ambos publicaron en diferentes momentos en redes sociales. Sin embargo, lejos de aclarar los motivos de la separación, el mensaje dejó un amplio espacio para la especulación, debido a su tono ambiguo y la ausencia de detalles.

La pareja venía mostrando estabilidad en sus apariciones públicas recientes: celebraciones familiares, viajes y momentos compartidos con los hijos de la influencer. Por ello, la ruptura abrupta llamó la atención tanto de sus seguidores como de los programas de espectáculos.

Bryan Torres revela el verdadero motivo de su ruptura con Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

Janet Barboza: “Qué manera de lavarle la cara a un hombre”

Desde el set de 'América Hoy’, Janet Barboza no dudó en opinar sobre el polémico comunicado. La presentadora dijo sentirse sorprendida de que Samahara repitiera el mismo discurso que Melissa Klug usó cuando defendió a Jesús Barco, padre de su última hija, luego de que este fuera captado en una salida con amigos y dos mujeres.

“Qué manera de lavarle la cara a un hombre. Qué manera de lavarle la cara a un hombre que decide y elige estar en un lugar que no es con su esposa, que no es en su trabajo. Porque lo que dice Samahara, repite lo que dice Melissa Klug: ‘Jesús Barco estuvo en el lugar equivocado’. Qué manera de poner… prácticamente es un interdicto, un hombre que no sabe dónde tiene que estar”, sentenció Barboza.

El comentario generó debate en redes sociales y terminó convirtiéndose en tendencia, especialmente por la contundencia de sus declaraciones.

La conductora Janet Barboza y la empresaria Melissa Klug protagonizaron un intenso intercambio sobre cómo manejar el perdón en las relaciones, generando opiniones divididas y mucha conversación entre los seguidores del programa (América)

El caso Melissa Klug y Jesús Barco

El vínculo entre Melissa Klug y Jesús Barco también ha enfrentado crisis. Hace semanas se viralizaron imágenes del futbolista en un centro de recreación de Huánuco junto a compañeros de equipo y dos mujeres. Aunque en el video no se evidenciaba infidelidad, la empresaria decidió terminar la relación brevemente.

Sin embargo, el último fin de semana sorprendieron al reaparecer juntos en el programa 'Esta Noche’ de La Chola Chabuca, donde un beso selló su acercamiento público.

Pese al gesto, Melissa aseguró que no es una reconciliación definitiva: “No lo he disculpado, es una falta de respeto. Cada vez que viajaba, yo sabía que esos jugadores llevaban mujeres, no me sorprendieron esas imágenes, porque ya los conozco”, indicó.

Su declaración volvió a poner en duda el nivel de confianza entre ambos, pero también dejó claro por qué el comentario de Janet Barboza apuntó a la familia.

Melissa Klug y Jesús Barco se reconcilian: pareja se dio un beso en ‘Esta Noche’

Barboza también cuestiona el discurso de Samahara

Janet también arremetió directamente contra Samahara, señalando que la influencer podría usar la misma narrativa de su madre para justificar a Bryan Torres, pese a los antecedentes públicos de la pareja.

“Entonces, acá también tendríamos que decir, Samahara, que quizás Bryan estuvo en el lugar equivocado. De repente, nos sale con eso mañana”, expresó la conductora con evidente ironía.

Las palabras de Barboza surgieron luego de revisar el comunicado donde Samahara daba entender que habría terminado su relación por una infidelidad del salsero y por su lado, Torres dijo que se habría tratado de un tema de sus hijos, sin profundizar en las razones reales del quiebre.

Además, se refirió al comunicado de Bryan: “Un ratito, un ratito. Tú no estás terminando la relación. La relación la termino yo, porque los hijos no atan y cuando hay que salir, hay que salir”, habría sido la postura del cantante, según relató Barboza.

La relación de Samahara y Bryan siempre estuvo marcada por tensiones

La relación de Samahara y Bryan no ha estado libre de controversias. Discusiones en público y declaraciones cruzadas han acompañado a la pareja desde el inicio de su romance.

Por ello, muchos seguidores dudan de que esta sea una separación definitiva. Así lo mencionó también Barboza: “Recordemos que ellos también son un par de tóxicos y mañana seguramente regresan”.

El comentario fue recibido con risas en el set, pero también reflejó el sentir de una parte del público que ha sido testigo de las múltiples idas y vueltas de la pareja.

Samahara Lobatón lanza mensaje contra Bryan Torres. IG