Perú

Incertidumbre en las Elecciones 2026: resultados finales de la primera vuelta podrían conocerse después del 15 de mayo

Ante las denuncias por pérdida de actas, el abogado Alejandro Rospigliosi debate sobre la posibilidad de una crisis si no se definen los resultados electorales antes de la fecha límite para el cambio de mando

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José María Balcázar reitera que dejará compra de aviones para las FFAA al próximo gobierno. Exitosa

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú está prevista para el domingo 7 de junio. Sin embargo, el escenario permanece incierto debido a que aún no se define quién enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en su cuarta candidatura presidencial. El escrutinio avanza voto a voto ante la escasa diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, lo que mantiene en vilo a los partidos y a la ciudadanía. La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, anticipó que el 15 de mayo se contarían con los resultados finales.

Actualmente, el conteo oficial se encuentra en un 93,850% de actas contabilizadas de un total de 92.766. Aún resta un 6,067% de actas para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y un 0,083% de actas pendientes, lo que refleja la complejidad del proceso.

Especialistas advierten que la definición de los candidatos para enfrentar a Keiko Fujimori podría retrasarse
Especialistas advierten que la definición de los candidatos para enfrentar a Keiko Fujimori podría retrasarse|ONPE

Fecha de resultados se podría extender

Alejandro Rospigliosi señala que el retraso en la publicación de los resultados electorales obedece, en primer lugar, a la lentitud y complejidad del conteo. Aunque el porcentaje de actas contabilizadas es alto, aún queda un número considerable de actas por enviar al Jurado Electoral Especial y otras pendientes, lo que impide consolidar una cifra definitiva en el corto plazo. Esta situación se agrava por la estrecha diferencia entre los candidatos, que obliga a revisar cada voto con mayor detalle y suma presión al proceso.

Además, menciona que la reciente decisión del Congreso de autorizar la apertura excepcional de votos de las cédulas si persisten dudas sobre el cotejo de actas podría dilatar los tiempos aún más. Esta medida, aunque busca dar transparencia, implica un proceso manual y exhaustivo que podría extender la espera más allá del 15 de mayo.

“No creo que el deadline del 15 de mayo termine. Esa figura nueva que ha creado el Congreso va a demorar mucho más; ojalá lleguemos al 15 de mayo con resultados”, indicó Rospigliosi.

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Con la segunda vuelta prevista para el 7 de junio y la asunción presidencial fijada para el 28 de julio, el panorama se presenta incierto. Rospigliosi llamó a las autoridades electorales a redoblar esfuerzos.

¿Elecciones complementarias?

El candidato Rafael Lópe Aliaga solicitó ante el JNE elecciones complementarias antes del 3 de mayo frente al caos que se reportó el 12 de abril por la entrega de materiales.

El experto subraya que la propuesta de realizar elecciones complementarias como mecanismo para resolver las controversias carece de sustento legal. Según la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, las elecciones generales deben celebrarse cada cinco años, específicamente el segundo domingo de abril, y no es posible modificar esta periodicidad ni convocar procesos adicionales según la coyuntura política. Rospigliosi advierte que esta alternativa, impulsada por algunos sectores, no encuentra respaldo en el marco constitucional vigente.

Además, el especialista alerta sobre las posibles repercusiones legales internacionales que podría afrontar el Estado peruano si no se garantiza un proceso transparente y conforme a la ley. Si los candidatos o partidos consideran que no se respetó el derecho a elegir y ser elegidos en condiciones justas, tienen la posibilidad de presentar recursos ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Rospigliosi menciona precedentes en otros países, donde estos organismos fallaron a favor de quienes denunciaron irregularidades en los procesos electorales. La situación podría variar en caso se extienda el contedo de votos.

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