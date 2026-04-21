Shirley Arica sorprende al elegir a Diego Chávarri para dormir juntos en ‘La Granja VIP’

La modelo aseguró que su decisión es por las pocas posibilidades que tenía para escoger compañero de habitación | La Granja VIP

La noche del 20 de abril en La Granja VIP trajo un giro inesperado cuando Shirley Arica tomó la decisión de compartir habitación con Diego Chávarri tras la competencia por el cargo de capataz. La modelo aseguró que su decisión es por las pocas posibilidades que tenía para escoger compañero de habitación, en un episodio marcado por estrategias, vínculos personales y la dinámica propia del reality.

Durante la jornada, el eliminado Renato Rossini Jr. designó a Pablo Heredia y Shirley como la pareja encargada de enfrentarse por la capitanía de la semana. Luego de la competencia, Shirley obtuvo el derecho de elegir a quién la acompañaría en la suite de capataz, aunque las opciones ya eran limitadas debido a las reglas del programa y los vínculos personales dentro de la casa.

Shirley, quien comenzaba un romance con Pablo Heredia, explicó que resultaba imposible elegirlo, ya que él ocupaba el rol de peón. La misma restricción se aplicaba a Mónica Torres, Samahara Lobatón y Pati Lorena, las dos últimas integrantes de su equipo. Por estas razones, la decisión recayó en Diego Chávarri, con quien ya había sido relacionada en el pasado.

Shirley Arica sorprendió en 'La Granja VIP' al seleccionar a Diego Chavarri para compartir habitación, generando expectación entre los televidentes.

Frente a cámaras y con la reacción de sorpresa de Yaco Eskenazi, conductor del programa, Shirley Arica justificó su elección: “Lo que pasa es que es la persona que más conozco en la casa. Aparte Diego tiene novia, yo estoy saliendo con Pablo, entonces hay un respeto”, afirmó, buscando disipar posibles especulaciones sobre su estrategia o intereses personales.

La modelo detalló uno a uno los motivos por los que no tenía alternativas viables para compartir habitación. “Pamela está con su novio, no los voy a separar; con Gaby ahorita estoy un poco distanciada; Mónica está en peón; a Cri Cri recién lo conozco del reality, entonces Diego pues”, sentenció Shirley, según las imágenes del programa.

La reacción de Diego Chávarri fue de desconcierto, aunque aceptó la decisión y aclaró que compartir cuarto solo formaba parte de los retos de la competencia. Así, ambos pasaron su primera noche en la suite del capataz, marcada por la tranquilidad y el respeto a los vínculos sentimentales existentes.

Shirley Arica y Diego Chávarri comparten cama en 'La Granja VIP', generando expectación entre los televidentes tras la sorpresiva decisión de la modelo.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera confiesan sus sentimientos

El ambiente de convivencia en La Granja VIP favoreció momentos de sinceridad entre los participantes. Días antes de la decisión de Shirley, Gabriela Herrera confesó su atracción por Diego Chávarri en un episodio que generó repercusión tanto dentro del reality como en redes sociales.

Durante la madrugada del 18 de abril, tras una fiesta, Diego preguntó directamente a Gabriela si sentía algo por él. “Sí, y no te hablo de antes, te hablo de ahora. No importa cuánto, no va a pasar”, respondió la bailarina, dejando en claro sus sentimientos pero también los límites que ella misma se imponía.

Diego Chávarri correspondió a la confesión: “Tú me encantas y he tratado de manejarlo pero no puedo”, según recogió Infobae. A pesar de la química, Gabriela reiteró que no avanzarían en la relación por respeto a la pareja de Diego fuera de la casa.

La bailarina y el exfutbolista se sinceraron sobre sus sentimientos, pero acordaron no avanzar por respeto a la pareja de Diego. Captura: La Granja VIP Perú

“Ahora soy yo la que te está pidiendo a ti, ya no quiero hablar con nadie. Tú me puedes gustar lo que quieras, pero ya tienes pareja y yo no pienso como una quita-maridos”, sostuvo la bailarina, estableciendo límites claros frente a la situación.

La pareja de Diego Chávarri, Thalía Bentin, expresó su postura ante la situación en declaraciones enviadas a Instarándula. “Yo le brindo mi apoyo y mi total confianza para que él se desarrolle como crea conveniente. Yo no la conozco (a Gabriela), pero hablo por lo que le conozco a él”, afirmó la joven, asegurando que comprende las particularidades del programa.