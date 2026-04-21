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¿Qué resultados necesita Alianza Lima para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley tras derrota ante San Martín?

Las ‘blanquiazules’ cayeron 3-0 ante las ‘santas’ en la primera final del campeonato de voleibol. El segundo partido se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril

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¿Qué resultados necesita Alianza Lima para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley tras derrota ante San Martín?
¿Qué resultados necesita Alianza Lima para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley tras derrota ante San Martín?

Alianza Lima perdió por 3-0 frente a la Universidad San Martín el domingo 19 de abril, en la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Con este resultado, la defensa de su tricampeonato nacional quedó comprometida. Conoce qué debe pasar en esta nota para que las ‘blanquiazules’ levanten su tercer trofeo consecutivo.

¿Qué necesita Alianza Lima?

Alianza Lima está obligado a ganar el partido de vuelta frente a San Martín, sin importar el marcador final (3-0, 3-1 o 3-2). Esta victoria le permitiría llevar la serie a un partido extra, que se disputaría la semana siguiente.

En caso de forzar ese tercer enfrentamiento, el equipo dirigido por Facundo Morando tendrá que imponerse nuevamente ante la Universidad San Martín para asegurar el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

Si Alianza Lima sufre una derrota en el segundo encuentro, San Martín se consagrará campeón y las dirigidas por Guilherme Schmitz levantarán el título de la máxima categoría del voleibol nacional, dejando sin opción a las ‘íntimas’ de revalidar su corona.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

Programación del Alianza Lima vs San Martín: final vuelta

Según la programación de la Federación Peruana de Vóley, el segundo encuentro de la serie está previsto para el domingo 26 de abril a las 17:00 horas. Al igual que los demás partidos definitorios, se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, recinto que se ha convertido en el principal escenario del vóley nacional en esta fase final.

Programación de la final vuelta y partido por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Programación de la final vuelta y partido por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La final de vuelta entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 contará con transmisión en vivo por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como a través de su página web y aplicación, lo que garantiza acceso en todo el país.

El partido también estará disponible en la plataforma digital de la Federación Peruana de Vóley y en la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, permitiendo el seguimiento desde distintos dispositivos.

Infobae Perú realizará una cobertura integral en su portal, con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias relevantes y declaraciones de las protagonistas, para mantener informados a los seguidores durante todo el encuentro.

Alianza Lima tuvo su peor partido de la temporada

Alianza Lima afrontó el primer partido de la final en el Polideportivo Lucha Fuentes con exceso de confianza, tras haber eliminado a Deportivo Géminis de manera directa. En contraste, la Universidad San Martín llegó a la definición luego de superar a Universitario de Deportes en un extra game, con menos días de descanso.

San Martín se mostró firme desde el inicio y se impuso por 25-23 en el primer set. El segundo parcial repitió el marcador, reflejando el dominio de las ‘santas’. En el tercer set, la diferencia se amplió a 25-21. El técnico Facundo Morando realizó ajustes, como el ingreso de Sandra Ostos, pero la reacción no fue suficiente y Alianza terminó perdiendo 3-0.

Entre las figuras destacadas de San Martín estuvieron la armadora Paola Rivera, quien marcó el ritmo de juego y diversificó los ataques, la opuesta Adeola Owokoniran, que resultó determinante por la potencia de sus remates, y el liderazgo constante de Fernanda Tomé durante todo el encuentro.

Paola Rivera fue figura de San Martín en el triunfo ante Alianza Lima.
Paola Rivera fue figura de San Martín en el triunfo ante Alianza Lima. Crédito: LPV

Alianza Lima necesita dejar atrás la derrota y enfocarse en el segundo partido, donde sus principales referentes deberán asumir el protagonismo para forzar un partido extra. El equipo requiere el mejor rendimiento de jugadoras como Clarivett Yllescas, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín y, especialmente, Maeva Orlé.

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