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Fecha límite que marcó Universitario para encontrar nuevo DT tras salida de Javier Rabanal

Franco Velazco y Álvaro Barco resolvieron la partida del técnico español, y arrancaron con la misión de buscar al próximo estratega que deberá revertir el mal momento futbolístico

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Fecha límite que marcó Universitario para encontrar nuevo DT tras salida de Javier Rabanal
Fecha límite que marcó Universitario para encontrar nuevo DT tras salida de Javier Rabanal

El ciclo de Javier Rabanal al frente de Universitario de Deportes llegó a su fin tras horas de incertidumbre. La institución confirmó la salida del técnico español, motivada por una serie de resultados adversos que pusieron en duda la continuidad del proyecto.

La derrota más reciente ante Melgar en Arequipa fue el detonante definitivo para la ruptura del vínculo entre el estratega y el club. Con este anuncio, la ‘U’ pone punto final a una etapa marcada por la falta de victorias y comienza la búsqueda de un nuevo conductor para el equipo.

¿Cuándo se anunciará al nuevo DT de Universitario?

Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Javier Rabanal para finalizar su vínculo contractual debido a que tenía un acuerdo hasta fines del 2027. Una vez solucionado ese tema, la directiva arrancó con el plan en busca del nuevo DT para lo que resta la temporada.

Según informó Gustavo Peralta, la ‘U’ se ha puesto un plazo para encontrar al próximo estratega: la fecha límite es este jueves 23 de abril. En Ate están corriendo contra el tiempo debido a la seguidilla de partidos que se le viene tanto en el Torneo Apertura y Copa Libertadores 2026.

También se pudo conocer que los ‘merengues’ tienen 15 nombres en carpeta, entre ofrecidos y opciones reales. Fabián Bustos, Ricardo Gareca y Jorge Fossati sonaron como alternativas, pero el presente de cada uno los alejó de esa posibilidad.

El 'Flaco' se ha bajado del grupo de candidatos que suceda a Javier Rabanal en el banquillo. | VIDEO: Fútbol Satélite

Y uno de los nombre que suenan con intensidad es el de Pablo Peirano. La dirigencia liderada por Franco Velazco y Álvaro Barco, ha manifestado su interés en iniciar conversaciones para definir al próximo entrenador. Uno de los factores que impulsa esta decisión es la preferencia del candidato por un esquema táctico con línea de tres defensores, alineándose con la visión futbolística del club.

Entre los antecedentes destacados figura la experiencia del estratega como técnico del Nacional de Uruguay. Además, tuvo un papel relevante en la obtención de la Copa Sudamericana 2015 con Independiente de Santa Fe de Colombia, donde se desempeñó como asistente técnico de Gerardo Pelusso. Estos logros respaldan su perfil y lo posicionan como una opción atractiva para la directiva crema.

Sekou Gassama y el otro extranjero que dejará Universitario

La etapa de Sekou Gassama en Universitario de Deportes llegó a su fin, según determinó la directiva tras una evaluación exhaustiva de su rendimiento. La decisión no se basó únicamente en la reciente caída ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, sino en un análisis del aporte global del delantero senegalés al equipo.

Durante su paso por la ‘U’, el senegalés no logró cumplir con las expectativas en cuanto a goles y asistencias, lo que pesó en la resolución final del club. La falta de protagonismo ofensivo fue un factor clave para concluir el vínculo, marcando el cierre de un ciclo que no alcanzó los objetivos planteados.

Y no será la única partida que se dará terminando el Torneo Apertura, se informó que otro jugador extranjero tendrá la misma suerte que Gassama. La dirigencia está evaluando la siguiente salida, y la determinación será pensando en liberar dos cupos para traer refuerzos de peso para el Clausura: volante y delantero.

Sekou Gassama – Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Perú – deportes – 14 abril
(Universitario)

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