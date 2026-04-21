Más ministerios confirman pago de gratificaciones a trabajadores CAS este julio 2026

Ministerio de Justicia ya habría confirmado que pagará la 'grati' de los CAS. Pero aún faltan otros ministerios. - Crédito Difusión

Ahora también la Municipalidad de San Luis, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Geofísico del Perú y el Ministerio del Interior se unen a las entidades estatales que han reportado que sí cumplirán con hacer el pago de las gratificaciones a los trabajadores CAS bajo su cargo.

Como se sabe, la tan criticada Ley 32563, que da gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, obliga a las entidades a aplicarse; sin embargo, por encima de esto igual cierto grado de incertidumbre se generaba, dada las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el impacto en el costo fiscal de esta medida (al final, el MEF no estará dando presupuesto extra para pagar estos beneficios).

Sin embargo, ya son once entidades que han revelado que han podido hacer los ajustes presupuestales correspondientes para cumplir con estos pagos. Así, los CAS verían su primera gratificación este julio de 2026.

Los trabajadores CAS recibirán su gratificación junto con el sector privado en julio. - Crédito Andina

Entidades que confimaron pago de gratificación CAS

Ya son al menos once entidades del Estado estarán viabilizando los pagos de gratificaciones para que los reciban los trabajadores CAS en julio de este año, en aplicación de la reciente Ley aprobada y promulgada.

Ministerio del Interior Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Vivienda Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú Universidad Nacional de Huancavelica Municipalidad de San Luis Instituto Geofísico del Perú.

En el contexto de estos avisos de cada entidad, también crece la expectativa porque se pronuncien otras, sobre todo quienes tienen sindicatos inclusive más grandes, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

Si bien la Ley obliga a estas entidades a pagar las gratificaciones a los CAS, los empleados públicos aún no tienen certeza de cuándo se haría este pago para ellos, y quieren la confirmación de sus entidades (tal cual como otros trabajadores la han recibido de las suyas) par estar tranquilos sabiendo que sus pagos llegarán.

El MEF confirma que el Gobierno no dará más presupuesto a entidades para financiar las gratificaciones de los CAS. - Crédito Andina

“Al respecto, se precisa que la referida Ley es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sector público. En ese sentido, el ministerio del Interior reafirma su compromiso con el estricto respeto al principio de legalidad y con la plena implementación de lo dispuesto en la norma, para lo cual ya se vienen ejecutando las acciones correspondientes”, recordó el Mininter en su comunicado.

MEF no dará presupuesto

Como se sabe también, el MEF ha recalcado que, según la Ley, no dará presupuesto extra para estos pagos. Vale recordar que la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Si Sunafil) solicitó al MEF que se “realicen las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilización de los recursos presupuestales” que permitan a la Sunafil que cumpla con implementar la Ley N° 32563, que aprueba el pago de gratificación y CTS de los trabajadores CAS.

Ante esto, el Director general de Presupuesto público del MEF reveló que, según la misma Ley aprobada, si bien esta entidad puede autorizar con opinión favorable el financiamiento de la “implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos”, el tema de los recursos corres por cuenta del presupuesto de cada entidad.