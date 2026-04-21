Accidente en Jicamarca: combi se despista, mata a mujer y deja al menos siete heridos

Un grave accidente de tránsito enluta a Jicamarca. Una combi de transporte público se despistó, presuntamente por una falla en los frenos, dejando como saldo una persona fallecida y al menos siete heridos. Vecinos de la zona relatan los momentos de pánico y exigen mayor seguridad vial. | Video: Tv Perú

Una nueva tragedia vial sacudió la mañana de este martes 21 de abril a la zona de Jicamarca, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), luego de que una combi de transporte público presuntamente se quedara sin frenos y provocara un violento accidente que dejó, hasta el momento, una mujer fallecida y varios heridos, entre ellos menores de edad.

El siniestro ocurrió en la avenida Unión, a la altura del sector Las Praderas, anexo 8 de Jicamarca, una vía caracterizada por su pronunciada pendiente y donde vecinos denuncian constantes accidentes por la imprudencia de conductores y la falta de control de autoridades.

Vehículo habría perdido frenos en plena bajada

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, la unidad de transporte descendía a gran velocidad cuando habría sufrido una falla mecánica. Según una vecina, varias personas incluso saltaron del vehículo mientras este seguía avanzando sin control.

“Mi nieto entró corriendo y me dijo que un carro se había vaciado el freno. Cuando salí, vi a una señora volando y a la moto impactada”, relató una testigo.

Durante su recorrido descontrolado, la combi impactó una motocicleta y atropelló a una mujer que murió en el lugar. La unidad recién logró detenerse varias cuadras más abajo, tras arrasar todo a su paso.

Un accidente en Jicamarca mostró un mototaxi volcado y escombros dispersos, con personas heridas siendo asistidas y la presencia de agentes policiales en el lugar del suceso. (TV Perú)

Hay niños heridos tras brutal choque

Vecinos también informaron que entre los afectados habría al menos dos menores de edad, quienes resultaron heridos tras el fuerte impacto. Uno de ellos habría salido expulsado de la unidad, mientras una niña fue trasladada de emergencia por la gravedad de sus lesiones.

Hasta el cierre del reporte, no se había precisado oficialmente la cifra exacta de lesionados ni el estado de salud de todos los involucrados.

Vecinos bloquean vía y exigen intervención urgente

Indignados por lo ocurrido, residentes de la zona bloquearon la avenida con piedras y carteles exigiendo acciones inmediatas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y demás autoridades.

“Basta ya de accidentes generados por los choferes”, se leía en uno de los letreros colocados por los manifestantes.

Los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre una tragedia similar y denuncian que muchas unidades informales circulan sin documentación en regla, compitiendo entre sí y poniendo en riesgo a pasajeros y peatones.

Otro factor que generó preocupación fue la cercanía de colegios en el área. A la hora del accidente, numerosos escolares transitaban por la avenida, lo que pudo haber generado una tragedia aún mayor.

Además, testigos señalaron que el único semáforo del tramo se encontraba en luz ámbar intermitente, sin regular adecuadamente el tránsito.

Fiscalía y Policía llegaron al lugar

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la escena mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo e inicio de las diligencias correspondientes.

Las investigaciones buscarán determinar si la unidad contaba con autorización para operar, si presentaba fallas mecánicas y si existió responsabilidad del conductor o de la empresa de transporte involucrada.