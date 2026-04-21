Joven atacada por su expareja continúa en UCI y el agresor sigue prófugo: familia denuncia falta de apoyo legal del MIMP

La joven cosmiatra, Yanet Urbano, continúa en estado crítico tras ser atacada por su expareja, Luis Andrés Flores Julca, quien permanece prófugo. La familia de la víctima denuncia una falta de apoyo legal efectivo por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pese a la gravedad del caso y a la investigación en curso por tentativa de feminicidio.

Abandono legal por parte del Mimp

Luis Flores Julca, principal sospechoso del ataque, cuenta con una orden de captura vigente, pero sigue sin ser detenido por la Policía Nacional. La familia de Yanet expresa preocupación por el lento avance de las investigaciones y la posibilidad de que el agresor haya huido del país, ya que las cámaras de seguridad registraron su presencia en el lugar de los hechos y su salida con una maleta poco después del ataque.

En cuanto al apoyo institucional, la hermana de la víctima denunció la falta de acompañamiento legal por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a pesar de que inicialmente se ofreció asistencia psicológica y legal. Según relató, la abogada designada por el MIMP no se presentó a realizar las gestiones legales necesarias, lo que llevó a la familia a recurrir a un abogado particular para continuar el proceso.

La cosmiatra de 32 años lucha por su vida luego de un ataque presuntamente cometido por su expareja, quien sigue prófugo. Sus familiares señalan que el Ministerio de la Mujer no brindó la asistencia jurídica prometida. Latina Noticias

“Por la parte legal del Ministerio de la Mujer sí nos quedamos totalmente decepcionados, ya que la abogada en su momento no se personó a hacer ninguna documentación y es motivo por el cual nuestro abogado de familia sigue con nosotros”, narró.

Karen pidió que las autoridades no las abandonen y refuercen la búsqueda de Flores Julca, haciendo un llamado tanto a la Policía Nacional como a la ciudadanía para aportar información que permita dar con el paradero del agresor.

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Piden donantes de sangre

Urbano fue agredida tras intentar poner fin a la relación sentimental con Flores Julca. El ataque incluyó golpes, cortes con arma blanca y graves quemaduras, lo que derivó en un incendio dentro de la habitación de la víctima. Actualmente, Yanet permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Arzobispo Loayza, conectada a un ventilador mecánico, con más del 70 % de su cuerpo quemado y múltiples fallas orgánicas. De acuerdo con Latina Noticias, su diagnóstico inicial fue de falla multiorgánica y muerte cerebral, producto de la gravedad de las lesiones y la inhalación de humo.

La hermana de la víctima, indicó que Yanet ha pasado por varios procedimientos médicos, entre ellos tomografías y diálisis, y que el monitoreo es constante. Destacó la atención recibida en el hospital, pero remarcó que la situación sigue siendo crítica y que la joven permanece inconsciente. En este contexto, la familia solicita donantes de sangre de manera urgente para sostener los tratamientos médicos. Karen proporcionó su número de contacto para quienes deseen colaborar: 963 033 122.

Para la Policía, el agresor estaría en Argentina u otro país cercano, debido a que se evidenció movimientos en la tarjeta de la víctima. Asimismo, las autoridades ya están efectuando la captura internacional.