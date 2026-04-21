Médicos advierten grave error que cometen muchos peruanos y pone en riesgo su vida

Prevención en salud en Perú: mitos y estilos de vida retrasan diagnósticos oportunos. (Foto: Agencia Andina)

En el Perú, miles de personas continúan cometiendo un error que puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y un diagnóstico complicado: acudir al médico recién cuando aparecen síntomas evidentes o cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada. Especialistas en salud alertan que esta conducta sigue siendo frecuente y representa uno de los principales obstáculos para detectar a tiempo diversos males que, tratados tempranamente, tendrían mejor pronóstico.

En el marco del Mes de la Salud, expertos hicieron un llamado urgente a priorizar la medicina preventiva y a incorporar los chequeos médicos periódicos como parte de la rutina, incluso cuando aparentemente todo está bien.

El doctor Pedro Bedoya Pacheco, especialista en Medicina Interna de la Clínica Anglo Americana, explicó que muchas enfermedades pueden desarrollarse silenciosamente durante años, sin generar molestias visibles en sus etapas iniciales.

“Con las medidas preventivas, incluyendo hábitos saludables como una alimentación adecuada, mantener actividad física, dormir bien, cuidar la salud mental, y evitando hábitos nocivos como el tabaco, se puede disminuir el riesgo de enfermar y mejorar nuestras posibilidades cuando la enfermedad se hace presente”, señaló el especialista.

El error de esperar síntomas

En la posta médica se brindan servicios de medicina general, hoy en riesgo por un litigio judicial. (Foto: Ministerio de Salud)

Uno de los problemas más comunes es la creencia de que si una persona no siente dolor o malestar, no necesita acudir al médico. Sin embargo, enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, problemas renales e incluso algunos tipos de cáncer pueden avanzar sin señales claras durante mucho tiempo.

A esto se suman otros factores frecuentes como la falta de tiempo, el miedo a recibir un diagnóstico negativo, la automedicación o la idea de que “ya pasará solo”. El resultado suele ser el mismo: pacientes que llegan tarde a consulta, cuando las opciones de tratamiento son más limitadas o más agresivas.

Según especialistas, detectar una enfermedad en fases tempranas no solo mejora las probabilidades de curación, sino que también reduce costos médicos, hospitalizaciones prolongadas y secuelas incapacitantes.

La prevención también puede evitar cánceres

El doctor Bedoya remarcó que en algunos casos la prevención no solo ayuda a detectar una enfermedad, sino incluso a impedir que aparezca. Uno de los ejemplos más claros es el cáncer de colon.

“El cáncer de colon, por ejemplo, se puede prevenir. A diferencia de otras neoplasias, no aparece de novo en el tejido sano; surge en un pólipo inicialmente benigno que se maligniza en el transcurso de algunos años; si este pólipo se detecta en una colonoscopía y es extirpado, la neoplasia no aparecerá”, detalló.

Asimismo, indicó que otras neoplasias pueden ser identificadas en etapas tempranas, lo que permite tratamientos menos invasivos y mejores resultados para el paciente.

Qué hacer para cuidar la salud

Los especialistas recomiendan cambiar la lógica de “ir al médico solo cuando algo duele” por una cultura de prevención constante. Para ello, sugieren medidas simples pero efectivas:

Realizar un chequeo médico general de forma periódica.

Mantener una alimentación balanceada.

Practicar actividad física con regularidad.

Dormir adecuadamente.

Cuidar la salud mental.

Evitar el consumo de tabaco y alcohol.

No automedicarse.

Consultar ante síntomas persistentes.

Además, recuerdan que la frecuencia de los controles dependerá de la edad, antecedentes familiares y condiciones de salud de cada persona, por lo que es importante recibir orientación profesional personalizada.

Una tarea pendiente en el país

Fortalecer una cultura preventiva en el Perú también implica mejorar el acceso a información clara, campañas de concientización y servicios de atención primaria oportunos. Para los expertos, la educación en salud debería empezar desde la etapa escolar, promoviendo hábitos saludables que también impacten en las familias.