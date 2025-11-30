Perú

Perú es clave: la semana intensa del país con Dua Lipa, Ibai Llanos y Lima inundada de brasileños por la final de la Copa Libertadores

La artista británica sorprendió al interpretar “Cariñito”, el streamer vasco documentó un recorrido por arenales del Callao y los fanáticos del fútbol convirtieron la Costa Verde en un gigantesco banderazo

(Video: Peruano que se Respeta)

En solo unos días, Perú vivió una combinación inusual de espectáculos globales, visitas inesperadas y un aluvión de turistas que transformaron por completo la rutina limeña. Desde Dua Lipa cantando Cariñito en un estadio repleto, hasta Ibai Llanos trepando cerros en Ventanilla para conocer la historia de un joven creador de contenido, pasando por miles de brasileños que llenaron Miraflores y Barranco antes de la final de la Copa Libertadores, Lima se convirtió en el epicentro mediático, cultural y deportivo de la región.

La frase “Perú es clave”, popularizada en redes y replicada por miles como símbolo de orgullo nacional, pareció materializarse en la práctica. Con dos expresidentes sentenciados, megaeventos simultáneos, artistas globales mostrando cariño por el país y celebridades internacionales recorriendo sus barrios, la capital peruana vivió una de sus semanas más comentadas del año, con escenas que rápidamente se volvieron tendencia en TikTok, Instagram y YouTube.

Dua Lipa llena San Marcos y canta “Cariñito” ante 30 mil personas

Dua Lipa: Así presentó a Mauricio Mesones y cantó 'Cariñito'.

El Estadio de San Marcos se convirtió en el punto de reunión para más de 30 mil asistentes que esperaron, corearon y vibraron al ritmo del show que Dua Lipa trajo como parte de su tour Radical Optimism. La artista británica no solo desplegó un espectáculo cargado de luces, coreografías y éxitos globales como “Levitating”, “One Kiss” y “Houdini”: también se ganó al público peruano con una conexión que pocas estrellas internacionales logran en su primera visita.

Desde sus primeras palabras en español, la cantante mostró comodidad y cercanía con sus seguidores. “La hospitalidad, lo amables que son, los sabores increíbles de la comida... estoy muy feliz de estar aquí”, dijo frente a un público eufórico que agitaba celulares y banderas. La noche avanzó entre visuales de impacto y un recorrido por sus temas más conocidos, pero el momento que terminó por romper las redes llegó cuando presentó al músico Mauricio Mesones.

Para sorpresa de miles, Dua Lipa interpretó “Cariñito”, una de las joyas de la cumbia peruana, en un gesto que el público tomó como homenaje a la cultura local. Las imágenes de la artista abrazando a Mesones, cantando el coro y bailando al ritmo del público generaron millones de reproducciones en TikTok en cuestión de horas. La cantante prometió regresar y agradeció repetidamente la energía de Lima, dejando una de las postales más virales del año.

Ibai Llanos sube cientos de escaleras en Ventanilla para conocer el setup de Koiran

Koirandoshil recibió la visita de Ibai Llanos.
Koirandoshil recibió la visita de Ibai Llanos. Foto: Tiktok

Mientras las redes aún comentaban el concierto de Dua Lipa, otro nombre dominó la conversación nacional: Ibai Llanos. El streamer español llegó por primera vez al país desde el “Mundial de los Desayunos” y decidió iniciar su recorrido visitando a Koiran, un joven creador peruano que transmite desde lo alto de los arenales de Ventanilla. Su historia —marcada por el esfuerzo, la precariedad y el ingenio— había llamado la atención de Ibai semanas atrás, quien inmediatamente prometió conocerlo en persona.

A las pocas horas de aterrizar, Ibai, Gaspi y un pequeño equipo subieron lo que describieron como “quinientas escaleras” entre risas, jadeos y comentarios sorprendidos por el paisaje. El camino, registrado en video, mostró la emoción del español por la comunidad peruana, a la que agradeció por el apoyo a su popular “Mundial de los Desayunos”, donde el pan con chicharrón arrasó como favorito mundial.

Al llegar a la casa de Koiran, Ibai quedó impactado ante el setup improvisado del joven: una mesa de madera, dos pantallas, cables expuestos y un fondo de esteras sostenían el trabajo diario del streamer. “Tu historia merece ser contada”, dijo sorprendido, reforzando la viralidad del encuentro. Las redes celebraron la humildad del creador español y aplaudieron la visibilidad que la visita dio a miles de jóvenes peruanos que sueñan con vivir del contenido digital.

Lima inundada por hinchas brasileños en la previa de la final de la Copa Libertadores

Hinchas brasileros dejaron las calles sucias en Miraflores | Video: Kevoevo / TikTok

La tercera pieza de esta semana caótica llegó con la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, que convirtió a Lima en una ciudad rojinegra y verde a partes iguales. Miles de turistas brasileños coparon los malecones, plazas, parques y centros comerciales desde temprano, generando escenas de fiesta permanente en Miraflores, Barranco, la Costa Verde y el circuito turístico.

En Larcomar, los hinchas del Flamengo cantaban sin parar y ocupaban terrazas y escaleras; en la Calle de las Pizzas, la Municipalidad de Miraflores tuvo que cerrar el acceso debido al consumo de alcohol en la vía pública; y en Barranco, los seguidores del Palmeiras formaron su propio punto de encuentro con banderas y bombos. El número de visitantes transformó por completo la actividad del distrito, elevó el consumo en hoteles y restaurantes y obligó a reforzar la seguridad en zonas de alta concentración.

La postal del banderazo rojinegro en la Costa Verde, con miles de hinchas cantando frente al mar, se volvió otra de las imágenes virales de la semana. Las caravanas se extendieron por horas y dejaron claro que la final en el Monumental sería un evento de magnitud continental.

Perú es ClaveDua LipaIbai LlanosVentanillaCopa LibertadoresMartín VizcarraPedro Castillo

