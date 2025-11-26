Perú

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

Entre éxitos globales, mensajes en español, elogios a la gastronomía peruana y una emotiva interpretación de “Cariñito” junto a Mauricio Mesones, la cantante prometió volver al Perú para futuras giras.

Dua Lipa brindó espectacular concierto
Dua Lipa brindó espectacular concierto en el Estadio de San Marcos

El Estadio de San Marcos en Lima reunió a más de 30 mil personas que celebraron el paso de Dua Lipa por la capital peruana en el marco de su gira mundial. La cantante británica presentó su espectáculo Radical Optimism en una velada donde resaltaron su presencia escénica y un repertorio que incluyó éxitos recientes y clásicos. La magnitud de la convocatoria y el despliegue técnico de la producción dejó al público con la boca abierta, convirtiendo este momento como una experiencia inolvidable.

Siendo las 9:30 p.m., un público eufórico coreaba su nombre. De pronto, unas imponentes proyecciones del mar encendieron aún más la emoción en el recinto. Aquello solo podía significar una cosa: Dua Lipa estaba a punto de aparecer. Segundos después, su cuerpo de baile irrumpió en el escenario con una entrada impecable, marcando oficialmente el inicio del concierto. La artista británica hizo vibrar a todos con su potente y cálida voz al elegir "Training Season" como tema de apertura.

Las primeras canciones evidenciaron una propuesta pensada para conectar con un público ávido. El contraste escénico entre el vestuario, coreografías y recursos visuales hizo que los asistentes vivieran una verdadera fiesta. La canción ‘Break My Heart’ sirvió para que Dua Lipa se desplazara por todo el escenario, además de bajar y subir escaleras junto a sus bailarines.

Posteriormente, sonaron éxitos como “One Kiss”, “Levitating” y “Whatcha Doing”, temas que demostraron la versatilidad interpretativa de la artista y su interacción sostenida con la audiencia.

Uno de los momentos más comentados de la noche se dio cuando la artista descendió del escenario para mezclarse con el público. Este instante, habitual en muchas giras internacionales, incluyó saludos, fotografías y frases en español pronunciadas con notoria dedicación. Entre lágrimas, los seguidores peruanos le expresaron unas palabras llenas de emoción, mientras que la cantante no dudaba en abrazarlos y mostrarles todo su afecto.

Halagó la gastronomía y hospitalidad de Perú

En todo momento, Dua Lipa hizo sentir al público suyo, teniendo extensas conversaciones en castellano, donde no dudó en agradecer la hospitalidad de los peruanos y halagar la gastronomía, la cual pudo degustar desde su llegada a Lima.

Lima, ¿cómo te sientes? Desde el primer momento en que llegué, me encanta. La hospitalidad de la gente, lo amable y sinceros que son, los sabores increíbles de la comida. Estoy muy, muy, muy, muy feliz de estar aquí. Y esta será la primera de muchas visitas“, indicó una emocionada cantante ante un público que no dejaba de gritar de euforia.

Dicho esto, la cantante indicó que como muestra de agradecimiento por tanto cariño, siempre presenta una canción local, y en Perú no iba a ser la excepción. “Para agradecerles esta energía maravillosa cada noche de mi tour (presentó) una canción de un artista local. Lima reciban conmigo a Mauricio Mesones”, dijo con alegría, recibiendo con un gran abrazo a nuestro compatriota.

Dua Lipa habló en castellano con sus fans. Tiktok

Cantó ‘Cariñito’

En medio de aplausos, Dua Lipa interpretó “Cariñito”, tema del compositor Ángel Aníbal Rosado, acompañada de Mauricio Mesones, uno de los exponentes actuales de la cumbia peruana. Fue Mesones quien tomó el liderazgo emocional de la pieza y recibió la ovación de los asistentes, mientras que la incursión de Lipa en la música nacional fue tomada como un guiño de respeto hacia el público local, un homenaje hacia nuestra música.

Dua Lipa: Así presentó a Mauricio Mesones y cantó 'Cariñito'. Tiktok

La secuencia de la noche continuó con temas producidos a lo largo de su carrera: “Electricity”, “Hallucinate”, “Illusion” y “Falling Forever”, acompañada de coristas y producción de luces. Durante la interpretación de “Love Again”, la artista hizo uso de una plataforma móvil que la desplazó por encima del público, acentuando la sensación de cercanía y generando una reacción de adrenalina.

La interacción entre artista y público se mantuvo hasta la recta final del evento, donde la secuencia de éxitos fue recibida con una combinación de aplausos, saltos y miles de miles de celulares grabando.

En su tramo decisivo, el concierto presentó un bloque con “New Rules”, seguido del encore con “Dance the Night” —incluida en la banda sonora de la película Barbie—, “Don’t Start Now” y “Houdini”. El final estuvo acompañado por fuegos artificiales y una lluvia de confeti que selló la experiencia colectiva.

Con su show, Dua Lipa demostró lo agradecida que estaba con el público peruano, y no dudó en reiterar su compromiso de regresar al país en futuras giras. Una noche que los fans recordarán para siempre.

