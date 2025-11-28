Perú

Koirandoshil, el streamer peruano que asombró a Ibai Llanos: así vive el joven y cómo alcanzó la fama en Kick y otras redes

El streamer peruano pensó que la visita de Ibai se trataba de “una broma de mal gusto”. Sin embargo, cuando salió de su casa, se dio cuenta que el influencer españaol se encontraba afuera

Joven peruano vive en un cerro de Comas desde donde transmite en vivo sus partidas vía Kick y otras redes | Latina TV

El streamer español Ibai Llanos eligió como primera actividad en Perú visistar la vivienda de Koirandoshil, un joven de 23 años que reside en el asentamiento humano Álex Kuri, ubicado en la parte alta de un cerro en Ventanilla.

La llegada de Ibai Llanos no fue a los tradicionales distritos turísticos de la capital, sino a una casa modesta donde se produce contenido que ha captado la atención de millones en redes sociales.

El encuentro, transmitido y viralizado por plataformas como Twitch y YouTube, permitió conocer la historia personal y familiar de Koirandshil, marcado por la perseverancia y el ingenio para superar limitaciones tecnológicas y económicas.

“Cuando ellos llegaron, yo tuve que bajar, más que nada para ya ver si era verdad o era mentira, porque yo pensaba que era más que nada una broma de mal gusto”, relató Koirandphil.

El joven streamer describió cómo la sorpresa de la visita se convirtió en un momento viral, cuando Ibai y su equipo se presentaron realmente en la cima del cerro donde vive. El canal detalló que la transmisión llegó a millones de espectadores que siguieron en directo la experiencia desde un punto poco frecuente en los recorridos turísticos.

Durante la jornadaIbai Llanos saludó a su colega con espontaneidad: “El mani manitas peruano. Hola, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, partido de la Kings League”. La conversación reveló la cotidianidad de Koirandpshil y las condiciones en las que transmite sus contenidos virtuales, mostrándole a la audiencia los detalles técnicos y familiares de su entorno.

Ibai Llanos visita Ventanilla y queda sorprendido con el setup de un streamer peruano. IG

Un inicio en Venezuela y la mudanza a Perú

La historia de Koirandpshil no comenzó en Perú. Desde los diez años, realizaba videos en su casa de Venezuela, produciendo tutoriales sobre magia y desafíos para su canal de YouTube. “Hola, amigos YouTubers, tengo un nuevo video para el canal y este video se va a tratar sobre retos de YouTube. ¡Bravo!”, se escucha decir al joven en una grabación antigua. En 2021, la familia tomó la decisión de regresar a Perú y establecerse en el distrito de Ventanilla, donde enfrentaron dificultades económicas, pero encontraron oportunidades para mantenerse conectados.

“Entre las personas más importantes es mi mamá, por supuesto, ella me ha ayudado desde que era pequeño. Además de apoyarme, no solamente en el ámbito emocional, sino también, porque ella trabajaba mucho en la época de la pandemia”, explicó Koirandpshil en declaraciones difundidas por el medio. Su madre aseguró:“Mi hijo es, este, es tranquilo, no tiene vicio, no tiene nada, pero lo apoyo. Yo lo apoyo infinitamente, lo poquito que tengo, lo apoyo”.

La creatividad de Koirandoshil

Su entorno familiar celebra con entusiasmo cada avance de Koirandphil, quien detalló que armó su computadora utilizando componentes de segunda mano: “Lo más curioso es que cuando yo conseguí la computadora, he tenido que hacer muchas cosas para poder obtener los componentes. La mayoría los encontré en marketplace, incluso dañados. Por ejemplo, esa gráfica, esa 3070 que tengo ahí, técnicamente me habían estafado. Yo, de hecho, he tenido que reparar la gráfica”.

Ibai resaltó el ingenio de su colega durante la visita: “Tú te has arreglado tu gráfica, te has puesto tú mismo el internet porque la compañía ni te lo pone. Te han montado tú solo. O sea, eres el mani manitas peruano”. En otra parte de la entrevista, Koirandpshil expresó su apertura para nuevos retos en la escena digital: “Podría participar, qué sé yo, o mejor ir a la velada, quizás, ¿quién sabe? Es lo que puedo decir hasta ahí”.

