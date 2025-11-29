Muerte de hincha de Palmeiras tras accidente en bus turístico: Pro Turismo exige acción penal

Fanático de Palmeiras murió en accidente de bus en Lima.

El fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti, ciudadano brasileño e hincha del Palmeiras, durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima, desató una rápida reacción entre representantes del sector turístico.

Según reportó RPP, el presidente de Pro Turismo, Tito Alegría, solicitó públicamente que la Fiscalía inicie acciones penales inmediatas contra la empresa y los funcionarios implicados en la fiscalización del bus turístico involucrado.

El accidente ocurrió cuando un grupo de aficionados del equipo brasileño realizaba un recorrido en un autobús de dos pisos operado por Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., a la altura de la playa Los Yuyos, en Barranco.

Testimonios recopilados por la Policía Nacional del Perú (PNP) detallan que la víctima, mientras celebraba de pie en el segundo nivel del vehículo, se golpeó la cabeza contra el puente Bajada de Baños y cayó a la vía de la Costa Verde.

A pesar de haber sido trasladado rápidamente a la clínica Maison de Santé, los médicos solo certificaron su muerte por trauma craneoencefálico severo.

Alegría denunció que la unidad siniestrada “no contaba con condiciones mínimas de seguridad”, y señaló que la empresa Solbus posee antecedentes negativos, recordando otros accidentes previos vinculados a buses turísticos de dos pisos en Lima, incluido el accidente en el cerro San Cristóbal del 2017.

“Exigimos al Ministerio Público que de inmediato genere la denuncia penal contra los responsables de esta muerte y contra los funcionarios que no han fiscalizado estas unidades como debería haberse hecho”, sostuvo el vocero de Pro Turismo a RPP.

Cientos de hinchas de Palmeiras esperan en Lima la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente uno de los aficionados falleció en un accidente en el Mirabus. ATV

Empresa sancionada y detalles sobre el vehículo

En reacción a lo ocurrido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que el vehículo, de placa F4T-780, pertenecía a Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., empresa autorizada para prestar servicios turísticos, aunque la unidad específica carecía de permiso en el momento del siniestro.

Tal irregularidad llevó a que se le imponga una sanción TU1, equivalente a una multa de 21.400 soles, y a que se disponga su retiro a un depósito para las investigaciones policiales, como indicó la ATU en su comunicado oficial.

El organismo también verificó que el conductor, pese a tener licencia de conducir, no estaba habilitado para desarrollar rutas turísticas, lo que motivó una sanción adicional bajo el código TU5-b, con una multa de 2.675 soles y la inhabilitación permanente de la unidad.

Además, la ATU recalcó que el bus superaba los 15 años de antigüedad, lo que habilita su ingreso al proceso de chatarreo.

La tragedia conmovió tanto a seguidores como a instituciones. El club Palmeiras emitió un mensaje de condolencias y solidaridad en sus redes sociales, dirigido a la familia de Caue Brunelli Dezotti.

“La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29)”, difundió difundió el cuadro brasileño.

“Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”, finaliza la misiva.