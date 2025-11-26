Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan ‘Cariñito’ en vivo y fans celebran eufóricos en el Estadio San Marcos

Dua Lipa canta “Cariñito” en Lima y Estadio San Marcos estalla: así fue el momento más emocionante del concierto. Infobae Perú / Captura: x

La noche limeña explotó en euforia cuando Dua Lipa finalmente interpretó “Cariñito” durante su concierto en el Estadio San Marcos, confirmando lo que horas antes había quedado anticipado en las pruebas de sonido.

El gesto, esperado con ansiedad por miles de fanáticos peruanos, se convirtió en uno de los momentos más vibrantes y emotivos del ‘Radical Optimism Tour’ en su paso por Lima. La multitud, que ya había coreado todos los éxitos de la cantante británica, terminó viviendo un instante que desbordó identidad, orgullo y sorpresa.

El estadio estaba lleno y la energía era absoluta cuando Dua tomó el micrófono, sonrió hacia el público y anunció que tenía “una sorpresa especial para Lima”. En ese momento, las luces viraron hacia tonos cálidos y los músicos de su banda empezaron a tocar los primeros acordes de “Cariñito”, el clásico de Los Hijos del Sol que forma parte de la memoria musical colectiva del país. Apenas el ritmo se hizo reconocible, el público respondió con un grito unísono que retumbó en todo el recinto. No había duda: el homenaje peruano acababa de comenzar.

Inolvidable: Dua Lipa canta “Cariñito” junto a Mauricio Mesones y miles celebran el momentazo en vivo. Infobae Perú / Captura: x

Usuarios felices

En videos compartidos inmediatamente por los asistentes, se ve a Dua Lipa cantando en español, moviéndose al ritmo de la cumbia peruana y sonriendo mientras miles de voces coreaban cada palabra con ella. La emoción del público era tan intensa que en algunos tramos la voz de la artista quedaba prácticamente envuelta por la fuerza del coro masivo. Dua no solo interpretó el tema: lo celebró. Bailó, marcó el ritmo con las manos, se contagiaba de la alegría y se mostraba genuinamente encantada de conectar de esa manera con el país.

Para los fans, el momento tuvo una carga especial porque horas antes, durante la prueba de sonido, ya se había filtrado que el tema formaría parte del concierto. Personas que pasaban cerca del estadio escucharon el ensayo completo y grabaron los fragmentos que rápidamente se viralizaron en TikTok e Instagram. Sin embargo, nada se comparó con verlo y escucharlo en vivo, con miles de personas cantando al unísono una cumbia que ha acompañado generaciones y celebraciones en todo el Perú.

Dua Lipa y sus covers con otros paises

La dinámica de rendir tributos musicales no es nueva en esta gira. Dua Lipa ha hecho de su Radical Optimism Tour un viaje multicultural, interpretando canciones emblemáticas en cada país que visita. En Chile cantó “Tu falta de querer” y “El duelo”, en Brasil sorprendió con “Magalenha” junto a Carlinhos Brown y “Margarida Perfumada” con Caetano Veloso, y en distintos puntos de Asia y Europa adaptó temas locales a su estilo pop. Sin embargo, su homenaje a la cumbia peruana tuvo una fuerza particular, amplificada por el cariño del público peruano y el significado emocional que “Cariñito” tiene en la identidad nacional.

La artista británica ya había dejado entrever su interés por la cultura peruana en una entrevista previa, donde mencionó su fascinación por la música de los Andes y la influencia que obras como “El Cóndor Pasa”, de Daniel Alomía Robles, han tenido en el mundo. También contó que se preparó durante meses para interpretar canciones en distintos idiomas, con el objetivo de honrar a los países anfitriones de su gira. Su versión de “Cariñito”, entonces, fue un homenaje pensado, estudiado y ejecutado con respeto, algo que se reflejó en la naturalidad con la que cantó el tema y en la calidez con la que el público la recibió.

Dua Lipa visita restaurantes famosos en Lima

El lazo de Dua con Perú no se limitó al escenario. Durante sus días en Lima, visitó Astrid y Gastón, Isolina en Barranco y Maido, uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo.

Sus recorridos gastronómicos fueron celebrados en redes sociales, donde los fans seguían sus pasos y comentaban con entusiasmo cada fotografía y video de la cantante explorando la cocina peruana. En todos los lugares donde estuvo se mostró cercana, amable y sorprendida por los sabores locales.