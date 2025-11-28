Perú

Ibai Llanos asegura que ya entregó la ‘sartén de oro’ a conocido personaje peruano

El famoso streamer reveló que el trofeo ya fue entregado tras la victoria del chicharrón en la final de desayunos, aunque mantiene en secreto la identidad de la persona o el local reconocido por la distinción

Ibai Llanos asegura que ya entregó la 'sartén de oro' a conocido personaje peruano

La expectativa generada alrededor de la Sartén Dorada, el simbólico trofeo que premia el mejor desayuno en el concurso virtual organizado por Ibai Llanos, alcanzó su punto máximo esta semana tras la confirmación del propio streamer de que el galardón ya fue entregado en Perú. El reconocimiento recayó en el popular chicharrón, que se impuso en la final y elevó la popularidad de la tradicional receta peruana a nivel internacional, situación que ha generado una ola de comentarios en redes sociales y medios digitales.

La entrega del premio fue confirmada por el propio Ibai Llanos durante una conversación con el programa Desvelados en su visita al país sudamericano. El creador de contenido, que suma millones de seguidores en plataformas como Twitch y YouTube, declaró que el trofeo ya se encuentra en manos de su destinatario, aunque evitó revelar la identidad de la persona o establecimiento premiado.

“Lo tengo todo grabado, creo que se lo he entregado a una persona especial. Se podrá saber en dos o tres días”, afirmó Llanos en declaraciones para Desvelados, generando aún más expectación entre los seguidores del certamen.

Consultado por cómo tomó esta persona ser acreedora de la ansiada sartén, el español señaló: “Bueno, yo creo que se impactó mucho porque no se lo esperaba. Le hablé por privado y le dije que había pensado en él porque tenía varias opciones de comentarios que me habían dejado los peruanos de qué hacer con la sartén de oro y al final dije: bueno, yo creo que esta persona se lo tiene que llevar”.

La Sartén Dorada se consolidó como tendencia en redes luego de que el chicharrón peruano fuese seleccionado como el gran ganador de la competencia, superando a una variedad de opciones gastronómicas propuestas por seguidores de distintas nacionalidades. El concurso, conducido a través de directos y encuestas en los canales oficiales de Ibai Llanos, buscaba definir cuál era el desayuno favorito de América Latina, instaurando una verdadera conversación global sobre las costumbres culinarias de cada país.

Uno de los momentos más destacados del recorrido de Ibai Llanos en Perú ocurrió durante su visita al restaurante ‘El Chinito’, un establecimiento emblemático ubicado en el centro de Lima. Allí, el streamer pudo degustar el chicharrón, experiencia que narró a su audiencia.

“Muy bueno, increíble. La verdad que hay diferencia de comerlo en Perú a comerlo en España. En España sí que me lo cocinaron gente de Perú, pero aquí es top, aquí es demasiado, otro nivel”, fueron las palabras del influencer.

A partir del anuncio de la entrega del trofeo, la incógnita sobre la persona o lugar que recibió la Sartén Dorada se trasladó a las redes sociales. Cientos de internautas peruanos empezaron a especular sobre el posible destinatario, mencionando desde el propio dueño de ‘El Chinito’ hasta personajes reconocidos en la escena gastronómica nacional. “Ya lo veréis, ya lo veréis.”, solo se limitó a responder Ibai.

¿Qué hizo Ibai Llanos en su llegada a Perú?

Tal como lo anunció semanas antes, Ibai Llanos llegó a Perú el martes 25 de noviembre en el marco de una gira regional personal. Para el popular streamer español, esta es su primera visita a Lima, una experiencia que ha decidido vivir intensamente al conectarse con la gastronomía local y la comunidad digital peruana.

Su arribo causó revuelo en redes sociales, especialmente entre los seguidores del Mundial de los Desayunos, una dinámica viral ideada por él mismo y cuyo ganador fue el pan con chicharrón peruano.

Apenas aterrizó, Ibai se dirigió al restaurante El Chinito, referente en sánguches limeños, para comprobar el sabor del platillo que conquistó a su audiencia. El streamer compartió su entusiasmo por el pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla, y rápidamente dio su aprobación al sabor y textura del chicharrón peruano.

Más allá del circuito habitual, Ibai sorprendió al visitar a Koirandoshil, joven creador de contenido que reside en una zona periférica del norte de Lima, accediendo por una compleja escalera hasta su vivienda en un cerro. La reacción del español ante el esfuerzo y la realidad local se viralizó en TikTok, donde su cercanía e interés genuino fueron aclamados.

La presencia de Ibai en Perú generó tendencia y reacciones positivas al resaltar la integración entre gastronomía, cultura y comunidad digital.

