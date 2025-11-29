Perú

Flamengo vs Palmeiras: distritos donde instalarán pantalla gigante para ver la final de la Copa Libertadores en Lima

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras se vivirá a lo grande en Lima este sábado: varios distritos instalarán pantallas gigantes para que los hinchas disfruten el histórico duelo brasileño en espacios públicos y seguros

Guardar
Palmeiras vs Palmeiras en pantalla
Palmeiras vs Palmeiras en pantalla gigante

El sábado 29 de noviembre, Lima se convertirá en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol sudamericano, que podrán seguir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras en diferentes distritos gracias a la instalación de pantallas gigantes. El duelo, programado para las 16:00 en el estadio Monumental de Ate, definirá al primer tetracampeón brasileño del torneo continental y ha motivado a las autoridades locales a organizar espacios gratuitos y seguros para experimentar la pasión del fútbol en comunidad.

Espacios de Ate disponibles para el público

En el distrito de Ate, epicentro de la final por albergar el estadio Monumental, la Municipalidad Distrital ha dispuesto tres puntos para que los vecinos vivan el partido en pantalla gigante y de manera gratuita. Los lugares seleccionados son la Plaza Cívica de Santa Clara, la Plaza de Armas de Huaycán y el Parque Juventud Ceres Medio. Cada uno de estos espacios garantiza un entorno seguro donde las familias podrán reunirse y compartir la emoción de la máxima competencia de clubes en Sudamérica.

La iniciativa busca que los asistentes disfruten cada minuto del enfrentamiento decisivo entre los equipos brasileños, rodeados de sus vecinos y seres queridos, sin preocupaciones, en medio de un ambiente festivo y ordenado. Además, la municipalidad incentiva la participación masiva para que la final se viva plenamente en comunidad, en línea con la cultura de integración y pasión futbolera característica de la ciudad.

Palmeiras vs Palmeiras en pantalla
Palmeiras vs Palmeiras en pantalla gigante

Magdalena del Mar y La Victoria también se suman

El compromiso con la celebración de la Copa Libertadores no se limita a Ate. Otros distritos de Lima han organizado actividades similares. En Magdalena del Mar, la cita es en el Parque Krumdieck, donde la Municipalidad ha invitado a los vecinos a reunirse junto a familiares y amigos para una tarde cargada de emociones frente a la pantalla gigante instalada especialmente para ver el encuentro.

Por su parte, La Victoria ofrecerá la transmisión en vivo desde la Plaza Túpac Amaru, en pleno corazón del distrito. El evento comenzará a las 16:00 y está enfocado en quienes buscan compartir la experiencia en grupo. Al término del partido, el público podrá presenciar el tradicional encendido del árbol de Navidad, en una jornada marcada por el fútbol y las celebraciones previas a las fiestas de fin de año.

Palmeiras vs Palmeiras en pantalla
Palmeiras vs Palmeiras en pantalla gigante

Experiencia en el Castillo de Chancay

Para quienes deseen vivir la final fuera de Lima Metropolitana, el Castillo de Chancay propone una alternativa diferente y llena de actividades. Este destino turístico emblemático ofrecerá la transmisión del partido de Flamengo y Palmeiras en pantallas gigantes, accesibles a partir de las 16:00 para todo el público. Como parte de la jornada, quienes lleguen vistiendo cualquier camiseta deportiva recibirán un descuento del 50% en las entradas.

La experiencia se complementa con tres tours temáticos —Exploradores del Mundo, Guardianes del Rey y Viajeros del Tiempo— y una variedad de atracciones como la Casa del Terror, el vestidor de trajes medievales y el área exclusiva para niños llamada Castilandia. El objetivo es que visitantes de todas las edades disfruten el partido y pasen un día inolvidable.

Palmeiras vs Palmeiras en pantalla
Palmeiras vs Palmeiras en pantalla gigante

¿Por qué la Copa Libertadores se juega en Lima?

La presencia de la Copa Libertadores en Lima responde al sistema vigente desde 2019, que establece una sede única para la final del torneo, elegida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con meses de anticipación. Lima fue seleccionada como escenario para la edición 2025, al contar con infraestructura moderna y capacidad para grandes eventos deportivos en el Monumental de Ate, además de su localización estratégica para el desplazamiento de hinchas de toda Sudamérica.

Este encuentro reviste una importancia singular, ya que definirá al primer tetracampeón brasileño del certamen sudamericano y ratifica el peso histórico del torneo, que no solo reúne a los mejores equipos del continente, sino que moviliza a millones de personas unidas por la afición, el espíritu deportivo y el sentido de pertenencia a la comunidad.

Temas Relacionados

FlamengoPalmeirasCopa Libertadoresperu-noticiasperu-deportes

Más Noticias

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Flamengo y Palmeiras estarán frente a frente para conquistar el título del torneo internacional en el estadio Monumental. Sigue toda la previa del partidazo que se viviá en Lima

La fiesta de la final

Navidad 2025: Estos son los panetones más baratos, sus precios y dónde comprarlos

Los modelos analizados incluyen panes de 800 y 900 gramos, ya que son los pesos que más adquieren los clientes, además de los chocotón

Navidad 2025: Estos son los

Bono de S/100 confirmado con aprobación del Presupuesto Público 2026: Los beneficiarios

La bonificación excepcional se pagará en enero de 2026 para diversos regímenes, pero hay algunas condiciones para la entrega

Bono de S/100 confirmado con

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

El conductor peruano compartió aspectos poco conocidos de su relación de pareja y describió cómo intervino ante opiniones de figuras del espectáculo sobre la madre de sus hijos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas con la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Universitario vs Olva Latino EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Trenes de Rafael López Aliaga

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

Wilson Soto da marcha atrás y retira proyecto que exigía título profesional a influencers para difundir información

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

ENTRETENIMIENTO

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Paco Bazán y Melissa Linares llegaron a una conciliación tras conflictos por la pensión de alimentos de su hija

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

DEPORTES

La fiesta de la final

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fiesta rojinegra del Flamengo en Lima: mar de hinchas tomaron parques, centros comerciales y calles previo a la final de la Copa Libertadores

Buses con hinchas del Palmeiras que tardaron 5 días en llegar a Lima fueron recibidos con cánticos y una verdadera fiesta en Miraflores

Final de la Copa Libertadores 2025: Flamengo, Palmeiras y todo lo que debes saber de los equipos brasileños que se enfrentan en el Monumental de Lima