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Debate presidencial en Lima: así será el cierre de calles hoy, domingo 31 de mayo, y otros detalles

La realización del evento político en el Centro de Convenciones, en San Borja, motivó el bloqueo temporal de accesos cercanos, medida destinada a garantizar la protección de participantes y la normalidad en la transmisión según disposiciones del JNE

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Así luce el Centro de Convenciones de Lima por el APEC| Edwin Montesinos (Infobae Perú)
El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez causa el cierre temporal de calles adyacentes al Centro de Convenciones de Lima según el JNE. (Infobae Perú)

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que se realizará hoy, domingo 31 de mayo, en Lima, provocará el cierre de calles adyacentes al Centro de Convenciones desde horas antes del evento, según las pautas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El organismo informó que el debate presidencial de las Elecciones 2026 ocasionará el cierre de vías principales en los alrededores del Centro de Convenciones de Lima.

Las calles afectadas comprenden las intersecciones de Aviación con calle Comercio y Javier Prado con calle Arqueología, según conoció Infobae Perú de fuentes oficiales.

Esta medida tiene el objetivo de facilitar el ingreso seguro de los candidatos, invitados y prensa acreditada, además de evitar contratiempos logísticos en la transmisión y desarrollo del evento.

“La señora del Kaos escuchará sus verdades políticas”: Roberto Sánchez envía mensaje a Keiko Fujimori a horas del debate presidencial
“La señora del Kaos escuchará sus verdades políticas”: Roberto Sánchez envía mensaje a Keiko Fujimori a horas del debate presidencial| Andina

Detalles y horario

La confrontación de propuestas entre Keiko Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, comenzará a las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

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El debate constituye el último encuentro entre ambos aspirantes antes de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio. El evento, bajo organización del JNE, permitirá a los candidatos exponer sus planes de gobierno y buscar el voto de los indecisos. Según la información oficial, la duración total será de una hora y cuarenta minutos.

La pauta oficial del JNE especifica que el ingreso de la prensa será únicamente entre las 5:00 p. m. y las 6:00 p. m. por la intersección de Av. Javier Prado con Av. Arqueología. Se requiere portar DNI y la credencial del medio respectivo. No se permitirá el acceso de unidades móviles de traslado de periodistas. Quienes accedan para cobertura externa se ubicarán en la pasarela delimitada entre calle Arqueología y calle del Comercio. La permanencia en esta zona solo podrá extenderse hasta las 7:20 p. m., instante en el que deberán retirarse por Javier Prado con Arqueología.

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Imagen de archivo. El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, que se espera que se enfrente a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú, 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Imagen de archivo. El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, que se espera que se enfrente a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú, 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Para la cobertura interna, los acreditados deberán registrar equipos en la puerta “0” (calle Arqueología) y luego serán guiados al primer piso, donde podrán ubicarse en boxes o en la mesa de prensa. Todo equipo fotográfico, de televisión o video requiere tres guías de traslado, según la pauta oficial.

Estructura del debate

El JNE determinó que el debate presidencial abordará cuatro ejes temáticos: Seguridad Ciudadana, Educación y Salud, Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza y Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos. Cada candidato tendrá un minuto para presentarse ante la audiencia, seguido de bloques de exposición de propuestas y preguntas de los moderadores.

El orden de participación se definió mediante sorteo público. Keiko Fujimori iniciará la ronda de presentaciones y abrirá el tercer bloque temático, en tanto que Roberto Sánchez intervendrá en segundo lugar y encabezará el último segmento de discusión.

Uno de los momentos centrales será la inclusión de preguntas ciudadanas, con una consulta para cada tema. Ambos postulantes dispondrán de tres minutos para debatir cada una de ellas de forma directa. Al finalizar la confrontación, cada candidato contará con dos minutos para emitir un mensaje dirigido a los electores.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Reglas durante y después del debate

No se permitirá entrevistar a los candidatos durante el desarrollo del debate. La prensa acreditada en boxes y la mesa de prensa solo podrá realizar entrevistas al término del evento, en el área destinada por el JNE para tal fin.

Aproximadamente desde las 10:30 p. m., una vez concluido el debate, comenzarán las entrevistas a los candidatos. Los canales que dispongan de boxes podrán realizarlas en estos espacios, mientras que los medios ubicados en la mesa de prensa usarán el backing dispuesto para entrevistas.

La permanencia máxima dentro del Centro de Convenciones de Lima será hasta las 11:30 p. m. Para el retiro, la prensa interna deberá salir por la puerta 0 y luego dirigirse hacia Av. Javier Prado con Av. Arqueología.

El JNE ha remarcado que la exposición de planes, respuestas y planteamientos de los candidatos marcará una jornada clave en el proceso electoral, a tan solo una semana de la cita en las urnas para definir a la próxima autoridad presidencial del país.

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