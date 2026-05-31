‘Los Mexicanos’ detonan granada frente a la casa de empresario: piden S/ 150.000 para no atentar contra su familia

Integrantes de 'Los Mexicanos' detonan explosivo en vivienda de emprendedor. (Foto: RPP)

Un nuevo caso de extorsión se registró en Comas, luego de que un explosivo fuera detonado frente a la vivienda de un emprendedor la madrugada del domingo 31 de mayo. Según el relato de las víctimas, dos hombres a bordo de una mototaxi arrojaron el explosivo frente a la casa ubicada en la Calle Los Cedros.

La explosión, que quedó registrada por las cámaras de videovigilancia cercanas, rompió las ventanas del segundo piso de la vivienda familiar, además del parabrisas de un vehículo estacionado cerca a la zona del ataque.

Las imágenes de seguridad registraron el momento del ataque, según informó RPP. En la grabación se observa a dos desconocidos llegar en mototaxi hasta el frontis del inmueble y a uno de ellos descender para lanzar el artefacto, que cayó en la vereda.

Un emprendedor que tiene un negocio de venta de productos por internet, señalado como el objetivo principal de estos atentados, afirmó que el ataque se produjo luego de que recibiera amenazas por parte de extorsionadores que intentaron obligarlo a pagar un cupo de hasta S/ 150.000 a cambio de no atentar contra su seguridad y la de su familia.

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Integrantes de 'Los Mexicanos' detonan explosivo en vivienda de emprendedor. (Foto: RPP)

El padre de familia afirmó que las exigencias de los criminales, presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’, comenzó siete días antes del ataque. “A las 9:00 de la noche, pidiéndome una suma de S/ 150.000. S/ 140.000. Esa cifra para mí era imposible, yo nunca he visto esa cantidad”, afirmó la víctima en contacto con RPP.

Familia denunció amenazas una semana antes

El caso no se limita a la explosión frente a la vivienda familiar. Las víctimas sostuvieron que, pese al ataque, los mensajes extorsivos continuaron y mantuvieron la misma exigencia económica, junto con amenazas sobre el paradero de cada integrante de la familia si no se concretaba el pago.

El núcleo familiar tiene un negocio de venta de productos en línea, y afirma que no cuenta con el dinero exigido. Esa combinación entre una actividad comercial visible y la imposibilidad de cubrir el monto, según su relato, la vuelve más vulnerable.

La denuncia ya había sido presentada hace siete días. Pese a eso, la familia aseguró que no cuenta sin resguardo policial en la vivienda y pidió una investigación del caso.

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Integrantes de 'Los Mexicanos' detonan explosivo en vivienda de emprendedor. (Foto: RPP)

Negocios cercanos también son extorsionados

La agresión contra la casa dejó daños materiales: se quebraron las ventanas del segundo piso y también el parabrisas de uno de los vehículos estacionados frente al inmueble, según mostró el registro de cámaras citado por RPP.

De manera preliminar, RPP indicó que la mayoría de los negocios de la zona estaría siendo víctima de extorsiones y del pago de montos elevados.

Números ante casos de extorsión

El Ministerio del Interior recordó a la ciudadanía que están disponibles, las 24 horas del día y los 365 días del año, los siguientes números de atención ante casos de extorsión:

1818 : Central Única de Denuncias del Mininter.

111: Central contra Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de estas líneas, las personas pueden informar que han sido víctimas de este delito y permitir que las autoridades activen los protocolos correspondientes.