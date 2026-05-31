Tragedia en la Panamericana Norte: despiste de minivan deja al menos cuatro muertos en Pacasmayo

El despiste de una minivan en la Panamericana Norte, a la altura del cerro Chilco en el distrito San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, provocó la muerte de al menos cuatro personas y dejó doce heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra una menor de ocho años, de acuerdo con el reporte de las autoridades regionales. El accidente movilizó a equipos de emergencia y generó conmoción entre los pasajeros y residentes de la zona.
La unidad pertenecía a la empresa de transportes Diez Ases. El vehículo transportaba a un número considerable de pasajeros cuando se despistó y terminó a un costado de la vía. De acuerdo con imágenes obtenidas en el lugar, varios ocupantes quedaron tendidos junto al vehículo, algunos inmóviles y otros solicitando auxilio. Testigos relataron que la situación era crítica y que la atención inmediata resultó determinante para los afectados.
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Tras la alerta, seis ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con personal médico procedente de Guadalupe, Pacasmayo, Paiján, Ascope y Trujillo, acudieron al sitio. Los heridos recibieron atención primaria antes de ser trasladados a centros de salud de Guadalupe, Pacasmayo y Ascope.
Heridos fueron trasladados a los hospitales
De acuerdo con información preliminar, los pacientes con lesiones más graves fueron derivados al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde permanecen bajo observación y su pronóstico es reservado.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del siniestro y definir las responsabilidades correspondientes. La identificación oficial de las víctimas fallecidas se encuentra en proceso. Hasta el momento, solo se ha confirmado el deceso de cuatro personas. La evolución del estado de salud de los heridos será clave en las próximas horas, según indicaron los equipos médicos que los asisten.
Canales de ayuda
El número 105 conecta directamente con la Policía Nacional del Perú, que coordina la respuesta ante accidentes viales. Al comunicarse, el operador despliega patrullas para asegurar la zona, controlar el tránsito y recabar datos de los involucrados.
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El 106 corresponde al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), encargado de atender emergencias médicas en la vía pública. Mediante una llamada gratuita, se solicita el envío de ambulancias equipadas y personal especializado, quienes brindan atención prehospitalaria y estabilizan a los heridos antes del traslado a un centro de salud.
El número 116 permite contactar con los Bomberos Voluntarios del Perú en situaciones que requieren rescate, control de incendios vehiculares o intervención para liberar personas atrapadas. El cuerpo de bomberos dispone de equipos y herramientas para actuar en condiciones complejas y minimizar el riesgo de lesiones adicionales.
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