Perú

La Victoria es el distrito donde más se han revalorizado las propiedades inmobiliarias: ahora cuestan 16,3% más que hace un año

Otros distritos que han tenido buen porcentaje de revalorización son Cercado de Lima, La Perla, Breña y Jesús María

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

La Victoria goza de varias
La Victoria goza de varias cualidades para ser un distrito con alta demanda inmobiliaria. Foto: Andina

La Victoria se ha posicionado como el distrito con mayor incremento en el valor de sus propiedades en Lima Metropolitana, de acuerdo al último informe de Urbania. En el último año, los precios inmobiliarios en esta zona se revalorizaron 16,3%, muy por encima del promedio de la ciudad (1,5%) y del resto de distritos. Este aumento consolida a La Victoria como un punto de interés para la inversión y la compra de viviendas, impulsado por la renovación urbana y el crecimiento comercial que viene experimentando el distrito.

En general, el mercado inmobiliario limeño muestra un comportamiento mixto. Durante septiembre, el precio medio de venta retrocedió 0,2%, situándose en S/ 6.804 por metro cuadrado. No obstante, en lo que va del 2025, los precios aún acumulan un ligero incremento de 0,9%, aunque por debajo del nivel de inflación, lo que implica una leve caída real de 0,4%. Los departamentos más pequeños son los que más han aumentado su valor en el año; por ejemplo, uno de dos habitaciones y 60 m² alcanza un precio medio de S/ 424.000, mientras que uno de tres habitaciones y 100 m² se cotiza en S/ 653.000.

En cuanto al mercado del alquiler, los precios se mantienen estables en septiembre, con un valor medio de S/ 3.198 mensuales por un departamento de 100 m². Sin embargo, en el acumulado del 2025, los alquileres registran un incremento de 4,1%, superando la inflación y reflejando un aumento real de 4,8%. Al igual que en la venta, los inmuebles más pequeños lideran el alza interanual, evidenciando una creciente demanda por espacios más compactos y accesibles.

El distrito del Callao ha
El distrito del Callao ha visto una caída en los precios de sus propiedades inmobiliarias. Foto: Viaja Sin Parar

Distritos de Lima: este es el porcentaje de variación en precios inmobiliarios

Este es el porcentaje de revalorización inmobiliaria en los distritos de Lima observados por Urbania en el último año:

  1. La Victoria: 16,3%
  2. Cercado de Lima: 10,5%
  3. La Perla: 7,8%
  4. Breña: 7,5%
  5. Jesús María: 5,4%
  6. Surquillo: 4,9%
  7. Magdalena del Mar: 4,5%
  8. San Miguel: 3,9%
  9. Lima Index: 1,5%
  10. Bellavista: 0,7%
  11. San Isidro: 0,7%
  12. Pueblo Libre: 0,2%
  13. Miraflores: 0,0%
  14. Ate: 0,0%
  15. Santiago de Surco: 0,0%
  16. San Juan de Miraflores: –0,3%
  17. San Borja: –1,1%
  18. Los Olivos: –1,2%
  19. Lince: –1,3%
  20. Barranco: –1,6%
  21. La Molina: –2,7%
  22. Chorrillos: –2,7%
  23. San Martín de Porres: –4,8%
  24. Callao: –5,6%
La Victoria es un distrito
La Victoria es un distrito céntrico y cercano a zonas de alto interés como el Centro Financiero de San Isidro. Foto: Municipalidad de La Victoria

¿Por qué las propiedades inmobiliarias en La Victoria se han revalorizado en el último año?

La revalorización de las propiedades en La Victoria responde a una confluencia de factores económicos y urbanos: el empuje del emporio comercial de Gamarra ha recuperado dinamismo —mayores ventas y formalización de marcas— y eso eleva la demanda por locales y viviendas cercanas, porque comerciantes y trabajadores buscan proximidad al centro de operaciones textil. Además, informes del mercado muestran incrementos notables en el precio por metro cuadrado del distrito, lo que atrae a inversionistas que buscan rentabilidades superiores a la media limeña.

A ese impulso comercial se suman mejoras en conectividad y obras públicas de gran escala: la Línea 2 del Metro, cuyo trazado atraviesa o queda muy cerca de La Victoria, promete reducir tiempos de viaje y hacer la zona más accesible, un factor clave para compradores y desarrolladores. También hay mayor oferta de proyectos inmobiliarios y remozamiento de fachadas y vías por parte de la municipalidad, lo que mejora la percepción de seguridad y calidad de vida; todo ello reduce la oferta de activos asequibles y presiona al alza los valores.

En conjunto, la recuperación del comercio, la expectativa de mejor transporte, la llegada de inversión privada y la búsqueda de rendimiento por parte de propietarios explican por qué La Victoria se ha valorizado con fuerza en el último año.

Economía de Cusco atraviesa su

